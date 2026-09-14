Die SAP-Aktie meldet sich eindrucksvoll zurück und gehört am Montag zu den stärksten Werten im DAX. Rückenwind liefern vor allem das anhaltende Cloud-Wachstum, die KI-Strategie und das laufende Aktienrückkaufprogramm. Nach der kräftigen Erholung stellt sich allerdings die Frage, wie viel Optimismus inzwischen im Kurs steckt.Cloud bleibt der Treiber Operativ kann SAP weiterhin mit einem dynamischen Cloud-Geschäft punkten. Im zweiten Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de