Der KI-Boom hat Investitionen in Billionenhöhe ausgelöst, doch wachsende Schulden und unsichere Erträge erhöhen die Risiken. OpenAI, Anthropic und die großen Hyperscaler stehen vor der Frage, ob die künftige Nachfrage ihre gewaltigen Verpflichtungen rechtfertigen kann. Steigende Zinsen, chinesische Konkurrenz und kreditfinanzierte Aktienkäufe könnten die Belastungsprobe verschärfen.Billionen fließen in den KI-Boom Seit 2020 haben Microsoft, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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