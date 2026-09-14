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Markus Weingran
14.09.2026 16:27 Uhr
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Kleine Ölperlen fürs Depot: SpaceX: Schon 2027 KI im All? | Softbank: Absturz | Siemens E.: KI-Schock

Der Gegenwind für die Märkte kommt fast von allen Seiten: KI, Ölpreis und Zinsangst. Und mittendrin Donald Trump, der mit wilden Drohungen um sich schmeißt, sollte die Fed die Zinsen erhöhen. Wie geht man damit um? Ölpreis zieht weiter an - Kleine Ölperlen Neue Angriffe auf Saudi-Arabien treiben den Ölpreis zu Wochenbeginn wieder in die Höhe. Dass davon die üblichen Verdächtigen wie Exxon, Chevron, Shell oder BP profitieren, ist klar. Deshalb richten wir unseren Blick heute mal in die hinteren Reihen der Öl- und Gasförderer. Welche deutlich kleineren Aktien aus der Branche sind jetzt noch einen Blick wert und glänzen mit einer ansprechenden Dividende? SpaceX: Nächstes Jahr schon erste KI im …

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© 2026 Markus Weingran
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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