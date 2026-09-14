Kleine Ölperlen fürs Depot: SpaceX: Schon 2027 KI im All? | Softbank: Absturz | Siemens E.: KI-Schock

Der Gegenwind für die Märkte kommt fast von allen Seiten: KI, Ölpreis und Zinsangst. Und mittendrin Donald Trump, der mit wilden Drohungen um sich schmeißt, sollte die Fed die Zinsen erhöhen. Wie geht man damit um? Ölpreis zieht weiter an - Kleine Ölperlen Neue Angriffe auf Saudi-Arabien treiben den Ölpreis zu Wochenbeginn wieder in die Höhe. Dass davon die üblichen Verdächtigen wie Exxon, Chevron, Shell oder BP profitieren, ist klar. Deshalb richten wir unseren Blick heute mal in die hinteren Reihen der Öl- und Gasförderer. Welche deutlich kleineren Aktien aus der Branche sind jetzt noch einen Blick wert und glänzen mit einer ansprechenden Dividende? SpaceX: Nächstes Jahr schon erste KI im …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran