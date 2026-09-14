DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares
Funding Circle Holdings plc (FCH) Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 14-Sep-2026 / 15:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 14 September 2026 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025 in the period 8 September 2026 to 11 September 2026: Aggregate information: Date Venue Volume-weighted average price Aggregated Highest price per Lowest price per (pence per share) volume share (p) share (p) 8 September LSE 212.0642 177516 220.0000 201.5000 2026 9 September LSE 199.1739 65118 210.0000 195.0000 2026 10 September LSE 201.2690 69584 203.5000 198.8000 2026 11 September LSE 194.4659 68613 202.0000 191.0000 2026
The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 8,869,082 of its Ordinary Shares in treasury and has 295,872,494 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).
The figure of 295,872,494 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.
Individual information:
Date Number of ordinary shares Transaction price Time of transaction Transaction reference Trading purchased (GBp share) (UK Time) number venue 08 September 346 220.00 08:05:00 00418310036TRLO1 XLON 2026 08 September 346 220.00 08:05:01 00418310046TRLO1 XLON 2026 08 September 343 218.50 08:05:01 00418310057TRLO1 XLON 2026 08 September 348 216.50 08:05:18 00418310461TRLO1 XLON 2026 08 September 75000 220.00 08:06:10 00418310816TRLO1 XLON 2026 08 September 334 213.50 08:11:45 00418313902TRLO1 XLON 2026 08 September 341 212.50 08:11:49 00418313933TRLO1 XLON 2026 08 September 341 216.00 08:13:06 00418314437TRLO1 XLON 2026 08 September 983 217.50 08:14:48 00418315030TRLO1 XLON 2026 08 September 983 214.50 08:14:53 00418315069TRLO1 XLON 2026 08 September 639 213.50 08:15:23 00418315271TRLO1 XLON 2026 08 September 639 212.00 08:15:23 00418315272TRLO1 XLON 2026 08 September 653 212.50 08:16:38 00418315789TRLO1 XLON 2026 08 September 343 212.50 08:18:02 00418316301TRLO1 XLON 2026 08 September 333 213.50 08:21:20 00418317813TRLO1 XLON 2026 08 September 155 216.00 08:24:58 00418319478TRLO1 XLON 2026 08 September 1387 216.00 08:25:31 00418319754TRLO1 XLON 2026 08 September 1387 215.00 08:27:10 00418320717TRLO1 XLON 2026 08 September 1372 213.50 08:27:10 00418320718TRLO1 XLON 2026 08 September 343 213.50 08:31:41 00418322619TRLO1 XLON 2026 08 September 343 213.00 08:31:41 00418322620TRLO1 XLON 2026 08 September 1715 212.00 08:31:51 00418322690TRLO1 XLON 2026 08 September 327 212.00 08:31:51 00418322693TRLO1 XLON 2026 08 September 336 212.00 08:31:51 00418322694TRLO1 XLON 2026 08 September 336 211.50 08:31:51 00418322695TRLO1 XLON 2026 08 September 336 212.00 08:31:51 00418322696TRLO1 XLON 2026 08 September 336 212.00 08:31:51 00418322698TRLO1 XLON 2026 08 September 336 212.00 08:31:51 00418322699TRLO1 XLON 2026 08 September 336 212.00 08:31:51 00418322700TRLO1 XLON 2026 08 September 671 211.00 08:31:51 00418322701TRLO1 XLON 2026 08 September 336 211.00 08:31:51 00418322702TRLO1 XLON 2026 08 September 301 210.50 08:32:53 00418323225TRLO1 XLON 2026 08 September 1056 210.50 08:32:53 00418323226TRLO1 XLON 2026 08 September 1746 210.50 08:33:41 00418323771TRLO1 XLON 2026 08 September 1374 210.00 08:33:44 00418323824TRLO1 XLON 2026 08 September 331 211.00 08:38:14 00418325903TRLO1 XLON 2026 08 September 328 210.00 08:39:21 00418326343TRLO1 XLON 2026 08 September 328 210.00 08:39:21 00418326344TRLO1 XLON 2026 08 September 682 209.00 08:39:22 00418326345TRLO1 XLON 2026 08 September 681 209.00 08:39:22 00418326346TRLO1 XLON 2026 08 September 334 213.50 12:11:10 00418442548TRLO1 XLON 2026 08 September 345 213.50 12:12:41 00418442570TRLO1 XLON 2026 08 September 346 213.50 12:15:14 00418442610TRLO1 XLON 2026 08 September 5 213.50 12:17:51 00418442657TRLO1 XLON 2026 08 September 212 213.50 12:17:51 00418442658TRLO1 XLON 2026 08 September 129 213.50 12:17:51 00418442659TRLO1 XLON 2026 08 September 10 213.50 12:20:19 00418442704TRLO1 XLON 2026 08 September 7 213.50 12:21:05 00418442719TRLO1 XLON 2026 08 September 204 213.50 12:21:05 00418442720TRLO1 XLON 2026 08 September 98 213.50 12:22:01 00418442748TRLO1 XLON 2026 08 September 179 213.50 12:23:07 00418442762TRLO1 XLON 2026 08 September 183 213.50 12:24:09 00418442781TRLO1 XLON 2026 08 September 27 213.50 12:25:51 00418442812TRLO1 XLON 2026 08 September 139 213.50 12:26:15 00418442821TRLO1 XLON 2026 08 September 1031 213.00 12:26:39 00418442830TRLO1 XLON 2026 08 September 351 213.00 12:41:34 00418443119TRLO1 XLON 2026 08 September 339 212.00 12:42:39 00418443155TRLO1 XLON 2026 08 September 340 212.00 12:42:39 00418443156TRLO1 XLON 2026 08 September 339 212.00 12:42:39 00418443157TRLO1 XLON 2026 08 September 335 212.00 12:55:37 00418443493TRLO1 XLON 2026 08 September 336 212.00 12:55:37 00418443494TRLO1 XLON 2026 08 September 336 212.00 12:55:37 00418443495TRLO1 XLON 2026 08 September 211 212.00 12:55:37 00418443496TRLO1 XLON 2026 08 September 124 212.00 12:55:37 00418443497TRLO1 XLON 2026 08 September 335 212.00 12:55:37 00418443498TRLO1 XLON 2026 08 September 320 211.00 12:55:42 00418443501TRLO1 XLON 2026 08 September 328 211.00 12:55:43 00418443502TRLO1 XLON 2026 08 September 326 211.50 12:57:17 00418443524TRLO1 XLON 2026 08 September 239 212.00 13:01:10 00418443655TRLO1 XLON 2026 08 September 101 212.00 13:01:10 00418443656TRLO1 XLON 2026 08 September 340 211.50 13:03:00 00418443700TRLO1 XLON 2026 08 September 333 210.50 13:03:03 00418443702TRLO1 XLON 2026 08 September 337 210.00 13:03:05 00418443703TRLO1 XLON 2026 08 September 329 210.00 13:06:07 00418443781TRLO1 XLON 2026 08 September 330 210.00 13:06:07 00418443782TRLO1 XLON 2026 08 September 336 209.50 13:06:20 00418443805TRLO1 XLON 2026 08 September 336 209.00 13:09:23 00418443905TRLO1 XLON 2026 08 September 336 209.00 13:09:23 00418443906TRLO1 XLON 2026 08 September 321 206.00 13:15:10 00418444039TRLO1 XLON 2026 08 September 320 206.00 13:15:10 00418444040TRLO1 XLON 2026 08 September 9 205.50 13:15:11 00418444041TRLO1 XLON 2026 08 September 351 205.00 13:26:34 00418444345TRLO1 XLON 2026 08 September 324 205.00 13:29:12 00418444418TRLO1 XLON 2026 08 September 26 205.00 13:29:12 00418444419TRLO1 XLON 2026 08 September 349 204.00 13:30:10 00418444438TRLO1 XLON 2026 08 September 348 204.00 13:30:10 00418444439TRLO1 XLON 2026 08 September 348 204.00 13:30:10 00418444440TRLO1 XLON 2026 08 September 348 204.00 13:30:10 00418444441TRLO1 XLON 2026 08 September 348 204.00 13:30:10 00418444442TRLO1 XLON 2026 08 September 348 204.00 13:30:10 00418444443TRLO1 XLON 2026 08 September 330 202.50 13:31:24 00418444474TRLO1 XLON 2026 08 September 945 204.50 13:36:46 00418444656TRLO1 XLON 2026 08 September 334 205.50 13:53:17 00418445134TRLO1 XLON 2026 08 September 871 205.50 13:53:22 00418445135TRLO1 XLON 2026 08 September 129 205.50 13:55:11 00418445223TRLO1 XLON 2026 08 September 203 205.50 13:55:11 00418445224TRLO1 XLON 2026 08 September 288 205.50 13:56:41 00418445269TRLO1 XLON 2026 08 September 45 205.50 13:56:41 00418445270TRLO1 XLON 2026 08 September 63 205.50 13:57:54 00418445309TRLO1 XLON 2026 08 September 218 205.50 13:57:54 00418445310TRLO1 XLON 2026 08 September 51 205.50 13:57:54 00418445311TRLO1 XLON 2026 08 September 30 205.50 13:59:10 00418445336TRLO1 XLON 2026 08 September 86 205.50 13:59:10 00418445337TRLO1 XLON 2026 08 September 992 205.00 14:06:38 00418445583TRLO1 XLON 2026 08 September 117 205.00 14:06:38 00418445584TRLO1 XLON 2026 08 September 33 205.00 14:10:42 00418445814TRLO1 XLON 2026 08 September 181 205.00 14:10:42 00418445815TRLO1 XLON 2026 08 September 1109 205.00 14:10:42 00418445816TRLO1 XLON 2026 08 September 1296 204.50 14:15:34 00418445946TRLO1 XLON 2026 08 September 324 204.50 14:15:34 00418445947TRLO1 XLON 2026 08 September 324 204.50 14:15:34 00418445948TRLO1 XLON 2026 08 September 1374 204.00 14:17:32 00418445990TRLO1 XLON 2026 08 September 343 204.00 14:17:32 00418445991TRLO1 XLON 2026 08 September 329 201.50 14:19:43 00418446047TRLO1 XLON 2026 08 September 330 202.50 14:23:41 00418446116TRLO1 XLON 2026 08 September 335 203.00 14:39:19 00418447253TRLO1 XLON 2026 08 September 328 203.00 14:39:41 00418447270TRLO1 XLON 2026 08 September 354 203.00 14:40:00 00418447297TRLO1 XLON 2026 08 September 326 203.00 14:41:10 00418447412TRLO1 XLON 2026 08 September 324 203.00 14:42:19 00418447502TRLO1 XLON 2026 08 September 327 203.00 14:43:31 00418447595TRLO1 XLON 2026 08 September 310 203.00 14:44:42 00418447664TRLO1 XLON 2026 08 September 16 203.00 14:44:42 00418447665TRLO1 XLON 2026 08 September 325 203.00 14:45:52 00418447745TRLO1 XLON 2026 08 September 300 203.00 14:47:04 00418447876TRLO1 XLON 2026 08 September 25 203.00 14:47:04 00418447877TRLO1 XLON 2026 08 September 324 203.00 14:48:04 00418447970TRLO1 XLON 2026 08 September 327 203.00 14:49:04 00418448076TRLO1 XLON 2026 08 September 1405 202.50 14:49:04 00418448077TRLO1 XLON 2026 08 September 968 203.50 14:50:23 00418448159TRLO1 XLON 2026 08 September 322 203.50 14:50:23 00418448160TRLO1 XLON 2026 08 September 322 203.50 14:50:23 00418448161TRLO1 XLON 2026 08 September 288 204.00 15:03:02 00418449410TRLO1 XLON 2026 08 September 539 204.00 15:03:03 00418449411TRLO1 XLON 2026 08 September 421 205.00 15:04:09 00418449518TRLO1 XLON 2026 08 September 261 205.00 15:14:51 00418450458TRLO1 XLON 2026 08 September 550 205.00 15:15:00 00418450471TRLO1 XLON 2026 08 September 371 205.00 15:15:00 00418450472TRLO1 XLON 2026 08 September 289 205.00 15:15:43 00418450554TRLO1 XLON 2026 08 September 54 205.00 15:15:43 00418450555TRLO1 XLON 2026 08 September 1365 204.50 15:15:44 00418450556TRLO1 XLON 2026 08 September 683 204.00 15:15:54 00418450570TRLO1 XLON 2026 08 September 324 203.50 15:16:00 00418450580TRLO1 XLON 2026 08 September 335 203.00 15:21:06 00418451122TRLO1 XLON 2026 08 September 335 203.00 15:22:19 00418451220TRLO1 XLON 2026 08 September 491 202.50 15:39:10 00418452608TRLO1 XLON 2026 08 September 3010 202.50 15:41:55 00418452819TRLO1 XLON 2026 08 September 491 202.50 15:41:55 00418452820TRLO1 XLON 2026 08 September 295 203.00 15:41:55 00418452821TRLO1 XLON 2026 08 September 590 203.00 15:41:55 00418452822TRLO1 XLON 2026 08 September 619 203.00 15:41:55 00418452823TRLO1 XLON 2026 08 September 1997 203.00 15:41:55 00418452824TRLO1 XLON 2026 08 September 346 201.50 15:57:39 00418453984TRLO1 XLON 2026 08 September 30000 202.50 15:58:46 00418454114TRLO1 XLON 2026 08 September 329 202.00 15:59:33 00418454152TRLO1 XLON 2026 08 September 351 201.50 15:59:39 00418454163TRLO1 XLON 2026 08 September 315 202.50 16:04:28 00418454488TRLO1 XLON 2026 08 September 277 202.50 16:04:28 00418454489TRLO1 XLON 2026 08 September 688 202.00 16:09:15 00418454841TRLO1 XLON 2026 08 September 344 202.00 16:09:15 00418454842TRLO1 XLON 2026 08 September 344 202.00 16:09:15 00418454843TRLO1 XLON 2026 08 September 344 202.00 16:09:15 00418454844TRLO1 XLON 2026 08 September 344 202.00 16:09:15 00418454845TRLO1 XLON 2026 08 September 234 203.00 16:14:02 00418455235TRLO1 XLON 2026 08 September 204 203.00 16:14:09 00418455251TRLO1 XLON 2026 08 September 1 203.00 16:14:09 00418455252TRLO1 XLON 2026 08 September 527 203.00 16:14:09 00418455253TRLO1 XLON 2026 09 September 27 210.00 08:07:16 00418575065TRLO1 XLON 2026 09 September 450 210.00 08:07:16 00418575066TRLO1 XLON 2026 09 September 543 210.00 08:07:16 00418575067TRLO1 XLON 2026 09 September 35 210.00 08:07:16 00418575068TRLO1 XLON 2026 09 September 5 210.00 08:07:16 00418575069TRLO1 XLON 2026 09 September 26 210.00 08:07:16 00418575070TRLO1 XLON 2026 09 September 351 210.00 08:08:32 00418575857TRLO1 XLON 2026 09 September 351 208.00 08:08:43 00418575960TRLO1 XLON 2026 09 September 351 208.00 08:08:43 00418575961TRLO1 XLON 2026 09 September 379 207.00 08:08:53 00418576043TRLO1 XLON 2026 09 September 354 206.50 08:12:48 00418578315TRLO1 XLON 2026 09 September 353 206.50 08:13:45 00418578939TRLO1 XLON 2026 09 September 359 206.50 08:14:41 00418579475TRLO1 XLON 2026 09 September 353 206.50 08:15:54 00418580265TRLO1 XLON 2026 09 September 353 205.00 08:17:10 00418581151TRLO1 XLON 2026 09 September 352 205.00 08:17:10 00418581152TRLO1 XLON 2026 09 September 352 205.00 08:17:10 00418581153TRLO1 XLON 2026 09 September 353 205.00 08:17:10 00418581154TRLO1 XLON 2026 09 September 353 205.00 08:17:10 00418581155TRLO1 XLON 2026 09 September 375 204.50 08:17:10 00418581156TRLO1 XLON 2026 09 September 375 202.00 08:19:05 00418582300TRLO1 XLON 2026 09 September 383 202.50 08:28:32 00418589196TRLO1 XLON 2026 09 September 382 202.50 08:28:32 00418589197TRLO1 XLON 2026 09 September 382 202.50 08:28:32 00418589198TRLO1 XLON 2026 09 September 383 202.50 08:28:32 00418589199TRLO1 XLON 2026 09 September 382 202.50 08:28:32 00418589200TRLO1 XLON 2026 09 September 383 202.50 08:28:32 00418589201TRLO1 XLON 2026 09 September 355 200.50 08:31:13 00418590751TRLO1 XLON 2026 09 September 380 200.00 08:32:44 00418591387TRLO1 XLON 2026 09 September 354 199.80 08:32:44 00418591388TRLO1 XLON 2026 09 September 708 201.00 08:39:21 00418594100TRLO1 XLON 2026 09 September 354 201.00 08:39:21 00418594101TRLO1 XLON 2026 09 September 357 200.00 08:41:13 00418595113TRLO1 XLON 2026 09 September 353 199.80 08:42:24 00418595702TRLO1 XLON 2026 09 September 367 199.80 08:51:14 00418600089TRLO1 XLON 2026 09 September 367 199.80 08:51:14 00418600090TRLO1 XLON 2026 09 September 368 199.80 08:51:14 00418600091TRLO1 XLON 2026 09 September 368 199.80 08:51:14 00418600092TRLO1 XLON 2026 09 September 367 199.80 08:51:14 00418600093TRLO1 XLON 2026 09 September 366 198.40 09:00:14 00418604376TRLO1 XLON 2026 09 September 365 198.40 09:00:14 00418604377TRLO1 XLON 2026 09 September 365 198.40 09:00:14 00418604378TRLO1 XLON 2026 09 September 721 196.00 09:04:18 00418606324TRLO1 XLON 2026 09 September 714 195.60 09:08:52 00418608539TRLO1 XLON 2026 09 September 373 196.40 09:20:15 00418614717TRLO1 XLON 2026 09 September 747 196.40 09:20:15 00418614718TRLO1 XLON 2026 09 September 373 196.40 09:20:15 00418614719TRLO1 XLON 2026 09 September 373 196.40 09:20:15 00418614720TRLO1 XLON 2026 09 September 386 195.00 09:21:11 00418615151TRLO1 XLON 2026 09 September 352 196.40 09:29:29 00418619111TRLO1 XLON 2026 09 September 137 196.40 09:29:29 00418619112TRLO1 XLON 2026 09 September 352 196.20 09:30:09 00418619468TRLO1 XLON 2026 09 September 351 196.20 09:30:09 00418619469TRLO1 XLON 2026 09 September 351 196.20 09:30:09 00418619470TRLO1 XLON 2026 09 September 359 197.40 09:40:44 00418626385TRLO1 XLON 2026 09 September 359 198.00 09:40:44 00418626386TRLO1 XLON 2026 09 September 82 197.80 09:44:48 00418629465TRLO1 XLON 2026 09 September 380 197.80 09:44:48 00418629466TRLO1 XLON 2026 09 September 352 197.80 09:44:48 00418629467TRLO1 XLON 2026 09 September 298 197.80 09:44:48 00418629468TRLO1 XLON 2026 09 September 1520 199.00 09:49:25 00418632520TRLO1 XLON 2026 09 September 326 199.80 09:54:04 00418635240TRLO1 XLON 2026 09 September 961 199.80 09:54:04 00418635241TRLO1 XLON 2026 09 September 1146 200.00 10:08:45 00418651929TRLO1 XLON 2026 09 September 382 200.00 10:08:45 00418651930TRLO1 XLON 2026 09 September 382 200.00 10:08:45 00418651931TRLO1 XLON 2026 09 September 1126 198.40 10:21:35 00418670399TRLO1 XLON 2026 09 September 370 198.00 10:33:06 00418687326TRLO1 XLON 2026 09 September 1481 198.00 10:33:06 00418687327TRLO1 XLON 2026 09 September 370 198.00 10:33:06 00418687328TRLO1 XLON 2026 09 September 370 198.00 10:33:06 00418687329TRLO1 XLON 2026 09 September 370 198.00 10:33:06 00418687330TRLO1 XLON 2026 09 September 352 198.40 10:42:29 00418702375TRLO1 XLON 2026 09 September 704 197.80 10:49:06 00418707319TRLO1 XLON 2026 09 September 745 197.40 10:50:30 00418707941TRLO1 XLON 2026 09 September 719 197.40 10:52:54 00418709303TRLO1 XLON 2026 09 September 367 198.00 11:28:13 00418714888TRLO1 XLON 2026 09 September 367 198.00 11:28:13 00418714889TRLO1 XLON 2026 09 September 2203 198.00 11:28:13 00418714890TRLO1 XLON 2026 09 September 709 197.60 11:46:00 00418715373TRLO1 XLON 2026 09 September 1138 198.40 12:10:18 00418716074TRLO1 XLON 2026 09 September 97 198.20 12:10:27 00418716080TRLO1 XLON 2026 09 September 460 198.20 12:10:31 00418716081TRLO1 XLON 2026 09 September 75 198.20 12:10:35 00418716082TRLO1 XLON 2026 09 September 1817 199.20 12:12:45 00418716160TRLO1 XLON 2026 09 September 377 197.60 12:31:12 00418717225TRLO1 XLON 2026 09 September 1150 198.00 12:43:43 00418717684TRLO1 XLON 2026 09 September 750 197.80 12:43:51 00418717733TRLO1 XLON 2026 09 September 763 197.00 13:02:09 00418718661TRLO1 XLON 2026 09 September 708 197.00 13:02:09 00418718662TRLO1 XLON 2026 09 September 765 197.60 13:12:04 00418718915TRLO1 XLON 2026 09 September 575 197.40 13:12:05 00418718918TRLO1 XLON 2026 09 September 195 197.40 13:12:05 00418718919TRLO1 XLON 2026 09 September 735 197.20 13:17:07 00418719073TRLO1 XLON 2026 09 September 367 197.20 13:17:07 00418719074TRLO1 XLON 2026 09 September 756 197.60 13:35:54 00418719897TRLO1 XLON 2026 09 September 743 197.40 13:37:45 00418719976TRLO1 XLON 2026 09 September 372 197.40 13:37:45 00418719977TRLO1 XLON 2026 09 September 714 198.40 13:51:57 00418720377TRLO1 XLON 2026 09 September 357 198.40 13:51:57 00418720378TRLO1 XLON 2026 09 September 1068 199.00 13:59:47 00418720590TRLO1 XLON 2026 09 September 356 199.00 13:59:47 00418720591TRLO1 XLON 2026 09 September 766 198.00 14:12:02 00418721113TRLO1 XLON 2026 09 September 382 198.00 14:12:02 00418721114TRLO1 XLON 2026 09 September 383 198.00 14:12:02 00418721115TRLO1 XLON 2026 09 September 662 197.60 14:31:15 00418722596TRLO1 XLON 2026 09 September 76 197.60 14:31:15 00418722597TRLO1 XLON 2026 09 September 384 198.40 14:42:47 00418725209TRLO1 XLON 2026 09 September 356 198.20 14:45:11 00418725332TRLO1 XLON 2026 09 September 355 198.20 14:45:11 00418725333TRLO1 XLON 2026 09 September 554 198.00 14:49:36 00418725650TRLO1 XLON 2026 09 September 192 198.00 14:50:02 00418725666TRLO1 XLON 2026 09 September 296 198.00 14:50:02 00418725667TRLO1 XLON 2026 09 September 746 198.00 14:55:55 00418726086TRLO1 XLON 2026 09 September 330 198.20 15:00:04 00418726421TRLO1 XLON 2026 09 September 26 198.20 15:02:36 00418726639TRLO1 XLON 2026 09 September 330 198.20 15:02:36 00418726640TRLO1 XLON 2026 09 September 382 199.00 15:19:20 00418727875TRLO1 XLON 2026 09 September 382 199.00 15:19:20 00418727876TRLO1 XLON 2026 09 September 103 199.00 15:19:20 00418727877TRLO1 XLON 2026 09 September 279 199.00 15:19:20 00418727878TRLO1 XLON 2026 09 September 353 198.80 15:33:30 00418729132TRLO1 XLON 2026 09 September 353 198.80 15:33:30 00418729133TRLO1 XLON 2026 09 September 352 198.80 15:33:30 00418729134TRLO1 XLON 2026 09 September 365 198.60 15:36:54 00418729321TRLO1 XLON 2026 09 September 365 198.60 15:36:54 00418729322TRLO1 XLON 2026 09 September 383 199.00 15:43:51 00418729758TRLO1 XLON 2026 09 September 380 198.80 15:44:03 00418729789TRLO1 XLON 2026 09 September 269 198.80 15:52:00 00418730217TRLO1 XLON 2026 09 September 55 198.80 15:52:00 00418730218TRLO1 XLON 2026 09 September 45 198.80 15:52:00 00418730219TRLO1 XLON 2026 09 September 95 198.00 15:53:43 00418730289TRLO1 XLON 2026 09 September 435 198.00 15:54:33 00418730369TRLO1 XLON 2026 09 September 374 198.00 15:55:04 00418730406TRLO1 XLON 2026 09 September 705 197.60 15:59:01 00418730754TRLO1 XLON 2026 09 September 740 197.20 16:05:09 00418731119TRLO1 XLON 2026 09 September 108 197.60 16:05:09 00418731120TRLO1 XLON 2026 09 September 614 197.80 16:05:09 00418731121TRLO1 XLON 2026 09 September 75 197.80 16:05:09 00418731122TRLO1 XLON 2026 09 September 360 198.40 16:14:48 00418731984TRLO1 XLON 2026 09 September 255 198.40 16:17:04 00418732158TRLO1 XLON 2026 09 September 103 198.40 16:17:04 00418732159TRLO1 XLON 2026 09 September 353 198.00 16:17:44 00418732205TRLO1 XLON 2026 09 September 90 198.00 16:19:58 00418732382TRLO1 XLON 2026 10 September 828 199.20 08:09:32 00418814712TRLO1 XLON 2026 10 September 330 199.20 08:09:32 00418814713TRLO1 XLON 2026 10 September 330 198.80 08:09:32 00418814716TRLO1 XLON 2026 10 September 386 198.80 08:09:32 00418814715TRLO1 XLON 2026 10 September 56 198.80 08:09:32 00418814714TRLO1 XLON 2026 10 September 263 200.50 08:12:13 00418816042TRLO1 XLON 2026 10 September 20 200.50 08:12:13 00418816041TRLO1 XLON 2026 10 September 657 200.50 08:12:13 00418816040TRLO1 XLON 2026 10 September 384 199.00 08:13:00 00418816428TRLO1 XLON 2026 10 September 253 199.00 08:13:00 00418816427TRLO1 XLON 2026 10 September 131 199.00 08:13:00 00418816426TRLO1 XLON 2026 10 September 769 199.00 08:13:00 00418816425TRLO1 XLON 2026 10 September 383 200.00 08:17:25 00418818524TRLO1 XLON 2026 10 September 1004 200.00 08:17:25 00418818523TRLO1 XLON 2026 10 September 527 200.00 08:17:25 00418818522TRLO1 XLON 2026 10 September 358 200.00 08:17:52 00418818736TRLO1 XLON 2026 10 September 372 199.60 08:19:36 00418819488TRLO1 XLON 2026 10 September 153 199.60 08:25:20 00418821802TRLO1 XLON 2026 10 September 223 199.60 08:25:20 00418821801TRLO1 XLON 2026 10 September 754 199.60 08:25:20 00418821800TRLO1 XLON 2026 10 September 377 199.60 08:26:39 00418822458TRLO1 XLON 2026 10 September 223 200.00 08:30:44 00418824197TRLO1 XLON 2026 10 September 351 201.00 08:36:52 00418828216TRLO1 XLON 2026 10 September 1757 201.00 08:36:52 00418828215TRLO1 XLON 2026 10 September 357 203.50 08:56:58 00418839348TRLO1 XLON 2026 10 September 357 203.50 08:56:58 00418839347TRLO1 XLON 2026 10 September 357 203.50 08:56:58 00418839346TRLO1 XLON 2026 10 September 2498 203.50 08:56:58 00418839345TRLO1 XLON 2026 10 September 379 203.00 08:57:14 00418839542TRLO1 XLON 2026 10 September 355 202.50 09:06:50 00418844714TRLO1 XLON 2026 10 September 354 202.50 09:06:50 00418844713TRLO1 XLON 2026 10 September 363 201.50 09:11:45 00418847395TRLO1 XLON 2026 10 September 363 201.50 09:11:45 00418847394TRLO1 XLON 2026 10 September 363 201.50 09:11:45 00418847393TRLO1 XLON 2026 10 September 368 201.50 09:25:00 00418854917TRLO1 XLON 2026 10 September 367 201.50 09:25:00 00418854916TRLO1 XLON 2026 10 September 367 201.50 09:25:00 00418854915TRLO1 XLON 2026 10 September 367 201.50 09:25:00 00418854914TRLO1 XLON 2026 10 September 367 201.50 09:25:00 00418854913TRLO1 XLON 2026 10 September 735 201.50 09:25:00 00418854912TRLO1 XLON 2026 10 September 358 202.00 09:41:07 00418863108TRLO1 XLON 2026 10 September 359 202.00 09:45:38 00418865439TRLO1 XLON 2026 10 September 186 202.00 09:47:00 00418866113TRLO1 XLON 2026 10 September 183 202.00 09:47:00 00418866112TRLO1 XLON 2026 10 September 355 201.00 09:47:15 00418866217TRLO1 XLON 2026 10 September 355 201.00 09:47:15 00418866216TRLO1 XLON 2026 10 September 355 201.00 09:47:15 00418866215TRLO1 XLON 2026 10 September 355 201.00 09:47:15 00418866214TRLO1 XLON 2026 10 September 355 201.00 09:47:15 00418866213TRLO1 XLON 2026 10 September 355 201.00 09:47:15 00418866212TRLO1 XLON 2026 10 September 355 201.00 09:47:15 00418866211TRLO1 XLON 2026 10 September 356 201.00 09:47:15 00418866210TRLO1 XLON 2026 10 September 259 200.50 09:47:43 00418866439TRLO1 XLON 2026 10 September 108 200.50 09:47:43 00418866438TRLO1 XLON 2026 10 September 267 203.50 10:18:54 00418890066TRLO1 XLON 2026 10 September 330 203.50 10:18:54 00418890065TRLO1 XLON 2026 10 September 405 203.00 10:21:00 00418891577TRLO1 XLON 2026 10 September 210 203.00 10:24:46 00418894511TRLO1 XLON 2026 10 September 3085 203.00 10:24:46 00418894510TRLO1 XLON 2026 10 September 383 203.50 10:39:48 00418905781TRLO1 XLON 2026 10 September 390 203.50 10:42:00 00418907257TRLO1 XLON 2026 10 September 203 203.50 10:47:35 00418910168TRLO1 XLON 2026 10 September 180 203.50 10:47:35 00418910167TRLO1 XLON 2026 10 September 381 203.00 10:50:05 00418910974TRLO1 XLON 2026 10 September 381 203.00 10:50:05 00418910973TRLO1 XLON 2026 10 September 381 203.00 10:50:05 00418910972TRLO1 XLON 2026 10 September 381 203.00 10:50:05 00418910971TRLO1 XLON 2026 10 September 381 203.00 10:50:05 00418910970TRLO1 XLON 2026 10 September 381 203.00 10:50:05 00418910969TRLO1 XLON 2026 10 September 381 203.00 10:50:05 00418910968TRLO1 XLON 2026 10 September 381 203.00 10:50:05 00418910967TRLO1 XLON 2026 10 September 382 203.00 10:50:05 00418910966TRLO1 XLON 2026 10 September 368 202.00 10:50:15 00418911033TRLO1 XLON 2026 10 September 1088 202.50 11:09:26 00418913975TRLO1 XLON 2026 10 September 811 202.50 11:41:15 00418915300TRLO1 XLON 2026 10 September 874 202.50 11:45:34 00418915413TRLO1 XLON 2026 10 September 362 202.50 11:49:15 00418915498TRLO1 XLON 2026 10 September 236 202.50 11:49:15 00418915497TRLO1 XLON 2026 10 September 489 202.50 11:49:15 00418915496TRLO1 XLON 2026 10 September 362 202.50 11:49:15 00418915495TRLO1 XLON 2026 10 September 365 202.00 12:09:04 00418916118TRLO1 XLON 2026 10 September 366 202.00 12:09:04 00418916117TRLO1 XLON 2026 10 September 366 202.00 12:09:04 00418916116TRLO1 XLON 2026 10 September 63 202.00 12:09:04 00418916115TRLO1 XLON 2026 10 September 303 202.00 12:09:04 00418916114TRLO1 XLON 2026 10 September 1097 202.00 12:09:04 00418916113TRLO1 XLON 2026 10 September 154 202.00 12:20:32 00418916411TRLO1 XLON 2026 10 September 1732 202.00 12:20:32 00418916410TRLO1 XLON 2026 10 September 356 201.50 12:50:39 00418917737TRLO1 XLON 2026 10 September 356 201.50 12:50:39 00418917736TRLO1 XLON 2026 10 September 355 201.50 12:50:39 00418917735TRLO1 XLON 2026 10 September 356 201.50 12:50:39 00418917734TRLO1 XLON 2026 10 September 356 201.50 12:50:39 00418917733TRLO1 XLON 2026 10 September 356 201.50 12:50:39 00418917732TRLO1 XLON 2026 10 September 358 200.50 13:00:46 00418918105TRLO1 XLON 2026 10 September 359 200.50 13:00:46 00418918104TRLO1 XLON 2026 10 September 359 200.50 13:00:46 00418918103TRLO1 XLON 2026 10 September 361 200.50 13:20:16 00418918897TRLO1 XLON 2026 10 September 361 200.50 13:20:16 00418918896TRLO1 XLON 2026 10 September 361 200.50 13:20:16 00418918895TRLO1 XLON 2026 10 September 361 200.50 13:20:16 00418918894TRLO1 XLON 2026 10 September 361 200.50 13:20:16 00418918893TRLO1 XLON 2026 10 September 723 200.50 13:20:16 00418918892TRLO1 XLON 2026 10 September 355 199.40 13:35:44 00418919653TRLO1 XLON 2026 10 September 355 199.40 13:35:44 00418919652TRLO1 XLON 2026 10 September 354 199.40 13:35:44 00418919651TRLO1 XLON 2026 10 September 355 199.40 13:35:44 00418919650TRLO1 XLON 2026 10 September 355 199.40 13:35:44 00418919649TRLO1 XLON 2026 10 September 715 199.20 13:42:09 00418919853TRLO1 XLON 2026 10 September 358 199.80 14:12:00 00418921030TRLO1 XLON 2026 10 September 358 199.80 14:12:00 00418921029TRLO1 XLON 2026 10 September 358 199.80 14:12:00 00418921028TRLO1 XLON 2026 10 September 1039 199.80 14:12:00 00418921027TRLO1 XLON 2026 10 September 393 199.80 14:12:00 00418921026TRLO1 XLON 2026 10 September 1428 199.60 14:15:03 00418921117TRLO1 XLON 2026 10 September 361 199.40 14:16:13 00418921155TRLO1 XLON 2026 10 September 371 200.00 14:18:59 00418921281TRLO1 XLON 2026 10 September 370 200.00 14:38:35 00418922775TRLO1 XLON 2026 10 September 371 200.00 14:38:35 00418922774TRLO1 XLON 2026 10 September 742 200.00 14:38:35 00418922773TRLO1 XLON 2026 10 September 348 199.80 14:56:50 00418924056TRLO1 XLON 2026 10 September 416 199.80 14:59:59 00418924302TRLO1 XLON 2026 10 September 19 199.80 14:59:59 00418924301TRLO1 XLON 2026 10 September 382 199.80 14:59:59 00418924300TRLO1 XLON 2026 10 September 382 200.00 15:02:54 00418924520TRLO1 XLON 2026 10 September 1528 200.00 15:02:54 00418924519TRLO1 XLON 2026 10 September 361 199.80 15:08:09 00418924897TRLO1 XLON 2026 10 September 573 200.50 15:24:41 00418926224TRLO1 XLON 2026 10 September 376 201.50 15:34:50 00418927124TRLO1 XLON 2026 10 September 374 201.50 15:36:12 00418927199TRLO1 XLON 2026 10 September 373 201.50 15:38:03 00418927328TRLO1 XLON 2026 10 September 190 201.50 15:39:56 00418927441TRLO1 XLON 2026 10 September 185 201.50 15:39:56 00418927440TRLO1 XLON 2026 10 September 373 201.50 15:41:48 00418927531TRLO1 XLON 2026 10 September 374 201.50 15:44:34 00418927699TRLO1 XLON 2026 10 September 369 201.50 15:46:25 00418927799TRLO1 XLON 2026 10 September 5 201.50 15:46:25 00418927798TRLO1 XLON 2026 10 September 373 201.50 15:48:33 00418927900TRLO1 XLON 2026 10 September 341 201.50 15:54:10 00418928500TRLO1 XLON 2026 10 September 670 201.50 15:54:15 00418928503TRLO1 XLON 2026 10 September 166 201.50 15:55:54 00418928652TRLO1 XLON 2026 10 September 212 201.50 15:55:54 00418928651TRLO1 XLON 2026 10 September 377 201.50 15:57:04 00418928698TRLO1 XLON 2026 10 September 378 201.50 15:58:15 00418928765TRLO1 XLON 2026 10 September 376 201.50 15:59:24 00418928815TRLO1 XLON 2026 10 September 746 201.00 16:00:07 00418928849TRLO1 XLON 2026 10 September 371 201.50 16:04:34 00418929378TRLO1 XLON 2026 10 September 175 201.50 16:06:55 00418929616TRLO1 XLON 2026 10 September 193 201.50 16:06:55 00418929615TRLO1 XLON 2026 10 September 574 202.00 16:12:02 00418929844TRLO1 XLON 2026 10 September 356 202.00 16:12:32 00418929872TRLO1 XLON 2026 10 September 147 201.50 16:14:04 00418929987TRLO1 XLON 2026 10 September 208 201.50 16:14:04 00418929986TRLO1 XLON 2026 10 September 355 201.00 16:15:10 00418930046TRLO1 XLON 2026 10 September 383 201.00 16:16:40 00418930118TRLO1 XLON 2026 10 September 362 201.00 16:18:38 00418930328TRLO1 XLON 2026 10 September 397 201.00 16:19:50 00418930463TRLO1 XLON 2026 11 September 407 202.00 08:03:59 00419488272TRLO1 XLON 2026 11 September 411 201.50 08:05:26 00419492182TRLO1 XLON 2026 11 September 376 199.60 08:06:57 00419495905TRLO1 XLON 2026 11 September 375 199.40 08:07:23 00419497017TRLO1 XLON 2026 11 September 387 199.20 08:07:49 00419497928TRLO1 XLON 2026 11 September 387 199.20 08:07:49 00419497927TRLO1 XLON 2026 11 September 416 199.20 08:12:01 00419508562TRLO1 XLON 2026 11 September 1548 198.40 08:16:15 00419519577TRLO1 XLON 2026 11 September 801 197.60 08:16:16 00419519643TRLO1 XLON 2026 11 September 393 196.40 08:16:17 00419519754TRLO1 XLON 2026 11 September 166 196.40 08:16:44 00419520893TRLO1 XLON 2026 11 September 390 196.00 08:17:31 00419523233TRLO1 XLON 2026 11 September 395 197.60 08:23:41 00419537427TRLO1 XLON 2026 11 September 387 197.40 08:25:20 00419541131TRLO1 XLON 2026 11 September 392 196.80 08:25:41 00419541941TRLO1 XLON 2026 11 September 397 196.20 08:28:28 00419548120TRLO1 XLON 2026 11 September 390 195.80 08:28:31 00419548234TRLO1 XLON 2026 11 September 386 195.40 08:29:05 00419549715TRLO1 XLON 2026 11 September 397 195.20 08:29:35 00419550978TRLO1 XLON 2026 11 September 1 195.00 08:29:43 00419551555TRLO1 XLON 2026 11 September 396 195.00 08:29:43 00419551554TRLO1 XLON 2026 11 September 355 194.80 08:30:59 00419554236TRLO1 XLON 2026 11 September 399 196.20 08:33:41 00419560249TRLO1 XLON 2026 11 September 398 196.20 08:34:39 00419562486TRLO1 XLON 2026 11 September 397 196.00 08:35:38 00419564801TRLO1 XLON 2026 11 September 405 195.80 08:46:41 00419593862TRLO1 XLON 2026 11 September 405 195.00 08:49:12 00419601103TRLO1 XLON 2026 11 September 406 194.80 08:49:20 00419601525TRLO1 XLON 2026 11 September 404 194.80 08:49:35 00419602316TRLO1 XLON 2026 11 September 388 194.80 08:50:12 00419604147TRLO1 XLON 2026 11 September 400 195.00 09:06:55 00419648933TRLO1 XLON 2026 11 September 401 195.00 09:06:55 00419648932TRLO1 XLON 2026 11 September 405 194.80 09:10:32 00419659283TRLO1 XLON 2026 11 September 397 194.60 09:10:44 00419659825TRLO1 XLON 2026 11 September 384 194.80 09:11:03 00419660709TRLO1 XLON 2026 11 September 6 194.80 09:11:29 00419662268TRLO1 XLON 2026 11 September 408 194.80 09:11:29 00419662267TRLO1 XLON 2026 11 September 379 195.40 09:24:16 00419698701TRLO1 XLON 2026 11 September 395 195.40 09:30:27 00419716981TRLO1 XLON 2026 11 September 35 195.60 09:35:58 00419732417TRLO1 XLON 2026 11 September 155 195.40 09:36:05 00419732675TRLO1 XLON 2026 11 September 193 195.40 09:36:05 00419732674TRLO1 XLON 2026 11 September 796 195.20 09:45:03 00419757628TRLO1 XLON 2026 11 September 271 195.20 09:45:05 00419757742TRLO1 XLON 2026 11 September 229 195.20 09:45:14 00419758197TRLO1 XLON 2026 11 September 768 194.80 09:45:25 00419758623TRLO1 XLON 2026 11 September 404 194.60 09:46:25 00419761016TRLO1 XLON 2026 11 September 403 194.40 09:54:08 00419781597TRLO1 XLON 2026 11 September 159 195.60 09:55:45 00419786357TRLO1 XLON 2026 11 September 300 195.80 10:04:06 00419805911TRLO1 XLON 2026 11 September 761 195.60 10:06:23 00419810199TRLO1 XLON 2026 11 September 1175 195.40 10:08:56 00419815640TRLO1 XLON 2026 11 September 7 195.40 10:18:24 00419834040TRLO1 XLON 2026 11 September 397 195.20 10:29:36 00419851157TRLO1 XLON 2026 11 September 691 195.20 10:29:38 00419851242TRLO1 XLON 2026 11 September 609 195.20 10:29:42 00419851322TRLO1 XLON 2026 11 September 394 195.00 10:31:53 00419856026TRLO1 XLON 2026 11 September 396 195.00 10:31:53 00419856027TRLO1 XLON 2026 11 September 87 195.00 10:46:18 00419881256TRLO1 XLON 2026 11 September 500 196.00 10:51:07 00419884257TRLO1 XLON 2026 11 September 374 196.00 10:51:20 00419884392TRLO1 XLON 2026 11 September 12 196.00 10:52:47 00419885093TRLO1 XLON 2026 11 September 88 196.00 10:52:55 00419885192TRLO1 XLON 2026 11 September 397 195.80 10:52:55 00419885193TRLO1 XLON 2026 11 September 397 195.60 10:56:04 00419886728TRLO1 XLON 2026 11 September 226 195.60 11:01:02 00419889013TRLO1 XLON 2026 11 September 189 195.60 11:01:02 00419889012TRLO1 XLON 2026 11 September 508 195.60 11:01:05 00419889019TRLO1 XLON 2026 11 September 240 195.40 11:01:11 00419889026TRLO1 XLON 2026 11 September 240 195.40 11:01:18 00419889029TRLO1 XLON 2026 11 September 147 195.40 11:01:18 00419889028TRLO1 XLON 2026 11 September 7 195.40 11:01:31 00419889040TRLO1 XLON 2026 11 September 222 195.40 11:01:37 00419889042TRLO1 XLON 2026 11 September 389 195.60 11:14:02 00419889479TRLO1 XLON 2026 11 September 390 195.60 11:14:02 00419889478TRLO1 XLON 2026 11 September 765 195.20 11:27:48 00419889880TRLO1 XLON 2026 11 September 383 195.20 11:27:48 00419889879TRLO1 XLON 2026 11 September 300 195.20 11:28:04 00419889894TRLO1 XLON 2026 11 September 7 195.20 11:28:23 00419889902TRLO1 XLON 2026 11 September 1175 195.00 11:28:23 00419889903TRLO1 XLON 2026 11 September 1195 194.80 11:28:27 00419889905TRLO1 XLON 2026 11 September 1211 194.60 11:32:47 00419889993TRLO1 XLON 2026 11 September 249 194.60 11:46:59 00419890831TRLO1 XLON 2026 11 September 139 194.40 11:48:47 00419890858TRLO1 XLON 2026 11 September 249 194.40 11:48:47 00419890857TRLO1 XLON 2026 11 September 2462 194.40 11:58:27 00419891036TRLO1 XLON 2026 11 September 2256 194.00 11:58:41 00419891039TRLO1 XLON 2026 11 September 1194 193.40 11:58:44 00419891040TRLO1 XLON 2026 11 September 398 193.40 11:58:45 00419891041TRLO1 XLON 2026 11 September 383 192.80 12:05:51 00419891231TRLO1 XLON 2026 11 September 388 192.20 12:06:06 00419891243TRLO1 XLON 2026 11 September 383 193.40 12:19:31 00419891581TRLO1 XLON 2026 11 September 403 193.00 12:21:22 00419891619TRLO1 XLON 2026 11 September 403 193.00 12:21:22 00419891618TRLO1 XLON 2026 11 September 397 192.80 12:21:22 00419891620TRLO1 XLON 2026 11 September 397 192.60 13:02:41 00419892483TRLO1 XLON 2026 11 September 378 192.40 13:06:34 00419892546TRLO1 XLON 2026 11 September 388 192.40 13:07:27 00419892556TRLO1 XLON 2026 11 September 385 193.00 13:12:07 00419892652TRLO1 XLON 2026 11 September 381 193.00 13:12:07 00419892653TRLO1 XLON 2026 11 September 763 194.60 13:14:38 00419892702TRLO1 XLON 2026 11 September 763 194.40 13:14:39 00419892703TRLO1 XLON 2026 11 September 385 194.00 13:24:11 00419892906TRLO1 XLON 2026 11 September 405 193.80 13:24:38 00419892928TRLO1 XLON 2026 11 September 402 194.00 13:30:03 00419893195TRLO1 XLON 2026 11 September 372 194.00 13:30:08 00419893285TRLO1 XLON 2026 11 September 20 194.20 13:51:35 00419894210TRLO1 XLON 2026 11 September 399 194.20 13:51:36 00419894211TRLO1 XLON 2026 11 September 375 194.20 13:51:36 00419894212TRLO1 XLON 2026 11 September 260 194.40 14:01:06 00419894808TRLO1 XLON 2026 11 September 58 194.40 14:01:06 00419894807TRLO1 XLON 2026 11 September 377 194.20 14:05:19 00419894977TRLO1 XLON 2026 11 September 377 194.20 14:05:19 00419894978TRLO1 XLON 2026 11 September 393 194.20 14:05:40 00419894981TRLO1 XLON 2026 11 September 397 194.20 14:13:00 00419895227TRLO1 XLON 2026 11 September 398 194.20 14:13:00 00419895226TRLO1 XLON 2026 11 September 402 194.20 14:13:54 00419895243TRLO1 XLON 2026 11 September 40 194.20 14:13:54 00419895244TRLO1 XLON 2026 11 September 398 194.20 14:14:51 00419895270TRLO1 XLON 2026 11 September 391 194.20 14:14:51 00419895271TRLO1 XLON 2026 11 September 399 194.20 14:15:01 00419895284TRLO1 XLON 2026 11 September 387 194.20 14:15:01 00419895285TRLO1 XLON 2026 11 September 388 194.20 14:15:01 00419895286TRLO1 XLON 2026 11 September 388 194.20 14:25:14 00419895519TRLO1 XLON 2026 11 September 378 193.80 14:32:51 00419896056TRLO1 XLON 2026 11 September 275 193.60 14:40:11 00419896511TRLO1 XLON 2026 11 September 275 193.60 14:40:11 00419896513TRLO1 XLON 2026 11 September 128 193.60 14:40:11 00419896512TRLO1 XLON 2026 11 September 396 193.60 14:40:11 00419896514TRLO1 XLON 2026 11 September 385 192.80 14:43:06 00419896765TRLO1 XLON 2026 11 September 411 193.40 15:04:09 00419898387TRLO1 XLON 2026 11 September 399 193.40 15:06:41 00419898561TRLO1 XLON 2026 11 September 11 193.40 15:06:41 00419898560TRLO1 XLON 2026 11 September 411 193.40 15:10:00 00419898657TRLO1 XLON 2026 11 September 125 193.40 15:17:08 00419899011TRLO1 XLON 2026 11 September 284 193.40 15:17:08 00419899010TRLO1 XLON 2026 11 September 234 193.40 15:22:05 00419899223TRLO1 XLON 2026 11 September 175 193.40 15:22:05 00419899222TRLO1 XLON 2026 11 September 408 192.60 15:22:06 00419899227TRLO1 XLON 2026 11 September 408 192.60 15:22:06 00419899226TRLO1 XLON 2026 11 September 408 192.60 15:22:06 00419899225TRLO1 XLON 2026 11 September 409 192.60 15:22:06 00419899224TRLO1 XLON 2026 11 September 377 191.60 15:24:10 00419899340TRLO1 XLON 2026 11 September 3 191.60 15:36:59 00419900118TRLO1 XLON 2026 11 September 400 191.60 15:36:59 00419900117TRLO1 XLON 2026 11 September 326 191.60 15:39:12 00419900616TRLO1 XLON 2026 11 September 78 191.60 15:39:12 00419900615TRLO1 XLON 2026 11 September 403 191.20 15:41:00 00419900707TRLO1 XLON 2026 11 September 377 191.00 15:44:15 00419901021TRLO1 XLON 2026 11 September 404 191.00 15:44:59 00419901104TRLO1 XLON 2026 11 September 100 191.20 15:56:30 00419901644TRLO1 XLON 2026 11 September 239 191.40 15:56:43 00419901648TRLO1 XLON 2026 11 September 522 191.40 15:57:58 00419901679TRLO1 XLON 2026 11 September 436 191.40 15:58:01 00419901683TRLO1 XLON 2026 11 September 288 191.40 15:58:01 00419901682TRLO1 XLON 2026 11 September 724 191.40 15:58:43 00419901714TRLO1 XLON 2026 11 September 86 191.40 15:58:43 00419901713TRLO1 XLON 2026 11 September 401 191.40 15:59:48 00419901793TRLO1 XLON 2026 11 September 759 191.20 16:01:45 00419901885TRLO1 XLON 2026 11 September 375 191.60 16:03:54 00419901972TRLO1 XLON 2026 11 September 376 191.40 16:04:33 00419902003TRLO1 XLON 2026 11 September 386 191.00 16:04:53 00419902022TRLO1 XLON 2026 11 September 394 191.20 16:09:46 00419902271TRLO1 XLON 2026 11 September 1130 191.20 16:14:55 00419902642TRLO1 XLON 2026 11 September 380 191.20 16:15:45 00419902757TRLO1 XLON 2026 11 September 42 191.00 16:18:56 00419903075TRLO1 XLON 2026 11 September 395 191.00 16:18:56 00419903074TRLO1 XLON 2026
- ENDS -
Enquiries:
Funding Circle:
Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol
Media Relations press@fundingcircle.com
Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
View original content: EQS News
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISIN: GB00BG0TPX62 Category Code: POS TIDM: FCH LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19 Sequence No.: 443238 EQS News ID: 2398926 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
Image link: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?application_id=2398926&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed
(END) Dow Jones Newswires
September 14, 2026 10:00 ET (14:00 GMT)