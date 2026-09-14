EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Bank AG / Aktienrückkauf - Wochenbericht

Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



14.09.2026 / 16:28 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 3. Zwischenmeldung



Im Zeitraum vom 7. September 2026 bis einschließlich 11. September 2026 wurden insgesamt Stück 2.192.965 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Deutsche Bank AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 24. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 25. August 2026 mitgeteilt wurde.



Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Anzahl Aktien Volumengewichteter Durchschnittskurs (Euro) 07. September 2026 340.976 35,4876 08. September 2026 365.243 35,3303 09. September 2026 730.030 34,9986 10. September 2026 216.670 34,9607 11. September 2026 540.046 34,8786

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Deutsche Bank AG veröffentlicht: https://investor-relations.db.com/share/share-buybacks/capital-distribution?language_id=3zeige-inhalt-von-aktienrueckkaufprogramm-2026-2



Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 25. August 2026 bis einschließlich 11. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 5.121.715 Aktien.



Der Erwerb der Aktien der Deutsche Bank AG erfolgt durch eine von der Deutsche Bank AG beauftragte Wertpapierhandelsbank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie über die multilateralen Handelssysteme Cboe, Turquoise und Aquis.







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