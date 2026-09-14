Düsseldorf (ots) -deuka Tiernahrung Cremer übernimmt Mitte September ein Mischfutterwerk in Edderitz, Sachsen-Anhalt. Am neuen Standort sollen künftig Futtermittel für Heim- und Nutztiere produziert werden. Die Produktion soll im Oktober anlaufen. Mit der Übernahme erweitert deuka seine Produktionskapazitäten und stärkt seine bestehenden Produktions- und Vertriebsstrukturen in Ostdeutschland."Der Standort in Edderitz ergänzt unsere bestehenden Produktions- und Vertriebsstrukturen ideal", sagt Jeroen van Klinken, Geschäftsführer von deuka Tiernahrung Cremer. "Mit den zusätzlichen Produktionskapazitäten können wir unsere Futtermittel näher an den Absatzmärkten herstellen, flexibler auf Kundenanforderungen reagieren und Synergien in Produktion, Lagerung und Vertrieb zwischen unseren Standorten heben."Neue Kapazitäten für Sackware und NutztierfutterDer Standort in Edderitz schafft zusätzliche Kapazitäten für die Herstellung von Sackware für Heim- und Nutztiere. Darüber hinaus sollen dort lose Futtermittel verschiedener Sorten produziert werden. Die getrennten Misch- und Presslinien ermöglichen eine flexible Produktionsplanung und schaffen die Voraussetzungen für die Herstellung von Futtermitteln ohne Gentechnik.Der neue Standort ergänzt das bestehende Produktionsnetzwerk von deuka. Die zusätzlichen Kapazitäten sollen dazu beitragen, Produktions-, Lager- und Vertriebsstrukturen noch besser aufeinander abzustimmen. Die Zertifizierung nach den gängigen Qualitätssicherungssystem erfolgt analog anderen Standorte von deuka Tiernahrung Cremer.Über deuka Tiernahrung Cremerdeuka Tiernahrung Cremer ist der größte, private Futtermittelhersteller in Deutschland. Unser Kerngeschäft ist die Produktion von Misch-, Mineral- und Spezialfuttern für Rinder, Schweine und Geflügel sowie von Haus- und Heimtieren aller Art. Über 730 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 23 Nationen engagieren sich erfolgreich an unseren 15 Standorten in Deutschland. Gemeinsam produzieren wir circa 2,3 Millionen Tonnen Futter (2025). Unsere Werke gehören zu den modernsten und größten Mischfutterwerken in der Bundesrepublik. Durch unser breites Vertriebsnetz mit einer engen Kundenbetreuung und durch die Verwendung vorwiegend regionaler Rohstoffe sind wir ein starker Partner der heimischen Landwirtschaft.Die Sortimente unserer Marken deuka, Club und Nordkraft sind bei heimischen Landwirtinnen und Landwirten bekannt und geschätzt. Vor allem die Traditionsmarke deuka wird seit knapp 100 Jahren an Tiere in ganz Deutschland und in vielen europäischen Nachbarländern verfüttert. Club und Nordkraft sind im süd- bzw. norddeutschen Raum von großer Bedeutung. Die Produkte all unserer Marken stehen für höchste Qualität in allen Fütterungsbereichen.Mehr über unser Unternehmen, unsere Produkte, Futterkonzepte und Marken finden Sie auf www.deuka.de.Pressekontakt:Zusätzliche Informationen zum Unternehmen, Medienmitteilungen und Bildmaterial finden Sie in unserem deuka-Presse-Center unter: www.deuka.de/presse-centerSie haben weitere Fragen? Dann kontaktieren Sie uns unter folgenden Kontaktdaten:Tel.: +49 (0)211 / 30 34-468 Fax: +49 (0)211 / 30 34-227 E-Mail: presse@deuka.deOriginal-Content von: deuka Tiernahrung Cremer GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163316/6351892