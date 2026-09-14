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|16:38
|Aluminiumwerk Unna AG - "Keine Dividende bis zur Rückführung des Corona-Darlehens" - HV-Bericht von GSC-Research
|im Anhang finden Sie den HV-Bericht zur Gesellschaft von der GSC Research GmbHAnhang: HVAluminiumwerkUnna2026%29.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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|16.07.
|Aluminiumwerk Unna AG - HV am 28.08.2026
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Freitag, dem 28. August 2026 im Ringhotel Katharinen Hof in Unna, Raum "Picasso", Bahnhofstraße 49 in 59425 Unna um 10:00 Uhr statt.Den vollständigen Artikel...
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