Erste Tester:innen dürfen einen Blick auf einen neuen, vielversprechenden KI-Agenten werfen. Was "Instinct" leisten soll und warum sich schon jetzt erste Probleme damit bemerkbar machen. KI-Agenten sind äußerst nützlich. Sie können vielschichtige Probleme für uns bewältigen und damit viel Zeit sparen. Allerdings birgt die Autonomie auch enorme Risiken. So gab es zuletzt mehrere Attacken von OpenAI-Agenten auf diverse Webseiten. Dass KI-Agenten nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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