Laut der Cyberstudie der HDI Versicherung fallen Freiberufler und Selbstständige ähnlich oft Hackerattacken zum Opfer wie kleine oder mittelständische Unternehmen. Die Umfrage zeigt auch, welche Unterschiede es bei den Folgen solcher Attacken zwischen Selbstständigen und KMU gibt. Seit etlichen Jahren führt die HDI Versicherung regelmäßig Studien zur Cybersicherheit durch. Hierfür werden Versicherungs- und IT-Verantwortliche von kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie Selbstständige vom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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