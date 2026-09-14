Vielen internationalen Käufern geht es heute nicht mehr nur um eine Ferienimmobilie, sondern um einen zusätzlichen Lebensmittelpunkt, einen Rückzugsort oder einen langfristigen Plan B. Dies zeigen Beispiele von den internationalen VON POLL REAL ESTATE Standorten Mallorca, Gardasee und Griechenland. Ob die Uferpromenade am Gardasee, das ganzjährig milde Klima Mallorcas oder das mediterrane Lebensgefühl Griechenlands - wer heute eine Immobilie im Ausland kauft, sucht meist weit mehr als Sonne oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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