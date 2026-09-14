Baden-Baden (ots) -SWR Kriminalkomödie mit Uschi Glas, Katharina Thalbach, Ursula Werner und Soogi KangSWR setzt erfolgreichen Fernsehfilm "Wir vier und der Enkeltrick" fort. Zum zweiten Mal ermitteln Uschi Glas, Katharina Thalbach, Ursula Werner und Soogi Kang, diesmal als Hochzeitsgäste der besonderen Art in "Wir vier und der Tote im Kloster"."Wir vier und der tote im Kloster"Nachdem Irene, Christel, Annemarie und Helene sich im Vorjahr bereits erfolgreich mit Enkeltrick-Betrügern angelegt hatten, verspricht die Hochzeit von Irenes Tochter eine willkommene Erholung zu werden. Doch schon kurz nach ihrer Ankunft im Kloster gefährdet ein Mord die geplante Trauung. Das Opfer ist der verhasste Abt. Um Miriams Hochzeit zu retten, beschließen die vier Freundinnen, der ansässigen Dorfpolizei bei den Ermittlungen unter die Arme zu greifen. Schnell wird klar: Fast jeder im Kloster hat ein Motiv. Während die Suche nach dem Täter an Fahrt aufnimmt, geht es im Privatleben der vier ebenfalls chaotisch zu. Irene findet im Gepäck ihres Partners Bernd einen Ring, der verdächtig nach Verlobung aussieht, und Christel hadert im Stillen mit einem ungeöffneten Arztbrief, dessen Inhalt ihr restliches Leben massiv verändern könnte. Zwischen einem sehr verdächtigen Gärtner, einer bunten Truppe von Nonnen und einem ehrgeizigen Prior entwickelt sich ein humorvolles Krimischauspiel voller spannender und berührender Momente rund um vier beste Freundinnen, die wieder beweisen: Altwerden ist nichts für Feiglinge, doch gemeinsam ist es viel einfacher.ProduktionDas Drehbuch zu der Krimikomödie stammt wie beim ersten Film von Kai Kreuser. Regie führt Chiara Grabmayr. "Wir vier und der Tote im Kloster" ist eine Produktion von BetaBerlin Productions im Auftrag des SWR für die ARD. Die Dreharbeiten fanden im Kloster Stift zum Heiligengrabe in Brandenburg statt.Das Team"Wir vier und der Tote im Kloster" wird produziert von Laura von Portatius und Jan Wünschmann. Die Bildgestaltung liegt bei Johannes Brugger, Montage Constantin von Seld, Szenenbild Silke Buhr, Kostümbild Tanja Liebermann und Stefanie Zurstegge, Musik Marc Fragstein, Casting Johanna Hellwig. Wieder dabei sind Peter Lohmeyer und Pheline Roggan, in weiteren Rollen spielen Reza Brojerdi, Luisa-Céline Gaffron, Kirsten Block, Jürgen Haug, Wolfgang Michael, Seyed Bardia Hashemizadeh, Dela Dabulamanzani, Monika Lennartz und Niels Bormann. Die Redaktion liegt bei Manfred Hattendorf und Monika Denisch.Weitere Informationen unter:http://swr.li/wir-vier-und-der-tote-im-klosterDrehstartfoto: ARD-foto.deNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt NewsletterPressekontakt SWR: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/6351934