

EQS Newswire / 14.09.2026 / 18:00 CET/CEST

Hongkongs Rolle als Sprungbrett für globale Innovatoren, die die Chancen der Greater Bay Area nutzen möchten.

SONDERVERWALTUNGSZONE HONGKONG - Media OutReach Newswire - 14. September 2026 - Ein europaweiter IT-Hackathon, der gemeinsam von Hong Kong Talent Engage (HKTE) und der EuroTech Federation organisiert wurde, bot den siegreichen IT-Talenten aus Europa einen Einblick aus erster Hand in die Möglichkeiten in der Greater Bay Area (GBA) Guangdong-Hongkong-Macau und positionierte Hongkong als Tor zur regionalen Zusammenarbeit. Der Hackathon zog etwa 1.200 Bewerber aus über 25 Ländern an, von denen es ca. 250 in die Endrunde schafften. 90 Prozent der Finalisten zeigten nach ihrer Teilnahme ein stärkeres Interesse an Hongkong und den Städten der Greater Bay Area auf dem Festland. Rund 20 erfolgreiche Nachwuchstalente besuchten Hongkong, Shenzhen und Guangzhou, um sich mit Investoren, Gründerzentren, Forschungsinstituten und Branchenführern auszutauschen.



Das Foto zeigt den Arbeits- und Sozialminister Chris Sun (erste Reihe, 5. v. l.), den Direktor von HKTE Felix Chan (erste Reihe, 4. v. l.) und die Delegation von Cyberport Hongkong.



Einblicke aus erster Hand in die IT-Möglichkeiten der GBA



Die Delegation besuchte den Cyberport, den Hong Kong Science Park, den Hong Kong-Shenzhen Innovation and Technology Park sowie Northern Metropolis, um in das IT-Ökosystem von Hongkong und in die dortigen Entwicklungsmöglichkeiten sowie in die Fördermaßnahmen zur Talentförderung und Unternehmensgründung einzutauchen.



In Qianhai (Shenzhen) und Nansha (Guangzhou) trafen sich die Delegierten mit lokalen IT-Organisationen und -Unternehmen, um industrielle Anwendungsmöglichkeiten der KI, Robotik, intelligente Verkehrslösungen und Biotechnologie zu erörtern und dabei zu zeigen, wie Hongkong Innovatoren aus dem Ausland dabei helfen kann, Chancen in der Greater Bay Area zu nutzen und Ideen in die Tat umzusetzen.



"Am meisten beeindruckt uns, wie lebendig und vernetzt das Tech-IT-Ökosystem ist. Innerhalb weniger Tage trafen wir Inkubatoren, Branchenführer und potenzielle Partner und erhielten einen klareren und umfassenderen Einblick darin, wie wir Ideen in Taten verwandeln können." - Cem Araz, heal.health / Deutschland



Aufbau langfristiger Beziehungen



Durch das Programm soll Engagement auch über den Wettbewerb hinaus gefördert werden.



"Wir wollen erreichen, dass die globalen Innovatoren Hongkong und die GBA nicht nur besuchen, sondern ihre Zukunft hier aufbauen", sagte Chris Sun, Minister für Arbeit und Soziales in der Regierung der Sonderverwaltungszone Hongkong. "Das Programm unterstreicht Hongkongs Rolle als internationales IT-Zentrum sowie als internationales Zentrum für hochkarätige Talente und verbindet globale Talente mit IT-Chancen in der GBA, wodurch der Entwicklung der IT in der GBA wiederum neue Impulse verliehen werden."



Felix Chan, der Direktor von HKTE, erklärte, dass der Besuch die Notwendigkeit eines anhaltenden Engagements und der Unterstützung für Talente unterstreiche, die nach beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten, unternehmerischen Chancen und einer Ansiedelung in der Stadt suchen.



Aufbauend auf diesem Engagement bietet Hongkong internationalen Innovatoren Zugang zu einem globalen Geschäftsumfeld, einer effektiven Plattform zur Kapitalbeschaffung, renommierten Forschungsinstituten und transparenten Verfahren zur Zulassung von Fachkräften und verbindet sie gleichzeitig mit riesigen Märkten, vielfältigen Partnern und starken Wachstumsaussichten in der Greater Bay Area sowie auf dem gesamten chinesischen Festland.



Hashtag: HongKongTalentEngage

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Über Hong Kong Talent Engage HKTE, eine Abteilung des Ministeriums für Arbeit und Soziales der Regierung der Sonderverwaltungszone Hongkong, wirbt weltweit für die Möglichkeiten in Hongkong und für Initiativen zur Gewinnung von Fachkräften und bietet umfassende Unterstützung, um zuziehende Talente und ihre Familien bei ihrer Niederlassung in Hongkong und langfristigen Entwicklung zu unterstützen.





News Source: Hong Kong Talent Engage

14.09.2026 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Group Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News