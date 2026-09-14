Die Spritpreise explodieren, und CSU-Chef Markus Söder fordert jetzt Konsequenzen. E10 kletterte am Sonntag auf ein neues Rekordhoch von 2,273 € pro Liter, Diesel lag im Tagesschnitt bei 2,404 € und war damit nur noch 4,3 Cent vom bisherigen Aprilrekord entfernt. Söder verlangt staatliche Rückgabe der Mehreinnahmen Nach einer Klausurtagung des CSU-Vorstands in München machte Söder Druck auf die Bundesregierung. Er verwies auf das österreichische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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