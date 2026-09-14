Topcon Positioning Systems erweitert sein Geomatik-Portfolio um neue Lösungen zur Unterstützung durchgängiger digitaler Workflows in Vermessungs-, Bau- und Infrastrukturprojekten. Die Neuheiten stärken das geospatiale Ökosystem von Topcon in den Bereichen Reality Capture, Positionierung, Datenmanagement, Monitoring und intelligenter Untergrunderkundung. Ziel ist es, die Genauigkeit, Effizienz und den Informationsfluss entlang des gesamten Projektlebenszyklus zu verbessern. Die Vorstellung der neuen Lösungen erfolgt im Rahmen der INTERGEO 2026, der Fachmesse für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement, die vom 15. bis 17. September in München stattfindet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260914869699/de/

Topcon Positioning Systems erweitert sein Geomatik-Portfolio um neue Lösungen zur Unterstützung durchgängiger digitaler Workflows in Vermessungs-, Bau- und Infrastrukturprojekten. Die Neuheiten stärken das geospatiale Ökosystem von Topcon in den Bereichen Reality Capture, Positionierung, Datenmanagement, Monitoring und intelligenter Untergrunderkundung. Ziel ist es, die Genauigkeit, Effizienz und den Informationsfluss entlang des gesamten Projektlebenszyklus zu verbessern.

"Anwender suchen nach flexiblen Technologien, die sich nahtlos in ihre bestehenden Prozesse integrieren lassen", sagte Neil Vancans, Head of Topcon Geomatics Sales. "Topcon begegnet diesem Bedarf mit offenen Schnittstellen, plattformübergreifender Kompatibilität und vernetzten Workflows. Wir bieten ein Ökosystem, das Prozesse vereinfacht, die Zusammenarbeit verbessert und das digitale Management von Projektdaten erleichtert. Die neuen Lösungen sowie die fortschreitende Integration von KI unterstreichen unseren Fokus auf praxisnahe, interoperable Technologien für die Geomatikbranche."

Zu den Erweiterungen im Bereich Capture Reality und Massendatenverarbeitung gehören mehrere neue Hard- und Softwarelösungen.

Topcon Origo ist ein räumliches Positionierungssystem für die Innenraumabsteckung. Das System unterstützt die präzise Platzierung von Punkten auf Basis projektbezogener Daten. Durch eine referenzkartenbasierte Positionierung mit festem Ursprungspunkt bleibt der Projektbezug auch ohne permanente Sichtverbindung erhalten, wie sie bei klassischen optischen oder laserbasierten Verfahren erforderlich ist. Das Handheld-System vereint Scanner und Feldcomputer auf einem einzigen Stab. Da weder eine Nivellierung noch mehrere Instrumentenstandpunkte erforderlich sind, können Anwender sich frei im Projektbereich bewegen und ihre Arbeitsabläufe deutlich effizienter gestalten. "Die höhere Einfachheit und Zuverlässigkeit sorgen für einen deutlich produktiveren Absteckprozess", erklärt Vancans. "Der intuitive Workflow ist wesentlich effizienter und einfacher zu bedienen als herkömmliche optische Verfahren. Gleichzeitig ermöglicht die nahtlose Anbindung an MAGNET Enterprise den unkomplizierten Austausch von Referenzkarten, Panoramen und Punktwolken."

Darüber hinaus erhält dieSoftware MAGNET Bridge zusätzliche Module für die mobilenHandscanner der CR-S-Serie. Anwender können Punktwolken nun noch einfacher in projektrelevante Informationen umwandeln, beispielsweise für die Dokumentation von Leitungsgräben und Rohrnetzen, forstwirtschaftliche Anwendungen, die Erfassung von Straßeninfrastruktur oder 3D Gaussian Splatting. Damit wächst das Spektrum der Workflows, die mit den CR-S-Systemen unterstützt werden.

Mit dem neuen CR-M2 baut Topcon sein Angebot im Bereich Mobile Mapping weiter aus. Das System wurde entwickelt, um Infrastruktur-, Versorgungs-, Bau- und Stadtentwicklungsprojekte mit leistungsfähigen Reality-Capture-Workflows zu unterstützen. Zu den typischen Anwendungsbereichen zählen die Planung von Kanal- und Entwässerungssystemen, die Dokumentation von Versorgungsnetzen, der Ausbau von Glasfasernetzen, As-Built-Erfassungen, die Inventarisierung und Zustandsbewertung von Infrastrukturen, Korridormapping sowie die Überwachung von Baustellen. Die Markteinführung des CR-M2 folgt auf die strategische Zusammenarbeit zwischen Topcon und GreenValley International (GVI) zur gemeinsamen Entwicklung von Technologien für Vermessung, Kartierung, Bauwesen und räumliche Intelligenz.

Auch die HiPer-GNSS-Empfängerfamilie wächst weiter. Die neuen Modelle HiPer S1 und HiPer V1 unterstützen vernetzte Workflows, indem im Feld erfasste Positionsdaten unmittelbar in nachgelagerte Auswerte-, Planungs- und Modellierungsprozesse integriert werden können. Die Systeme lassen sich flexibel als Netzwerk-Rover über RTK-Korrekturdienste wie Topnet Live, über LongLink-Verbindungen oder in klassischen Base-Rover-Konfigurationen einsetzen. Darüber hinaus unterstützen beide Empfänger Hybrid Positioning und ermöglichen damit die nahtlose Zusammenarbeit von GNSS-Empfängern und Robotik-Totalstationen innerhalb eines durchgängigen Workflows. Der HiPer S1 und der HiPer V1 unterstützen alle wichtigen Satellitenkonstellationen und verbessern dadurch die Verfügbarkeit präziser Positionierungsdaten selbst in anspruchsvollen Umgebungen

Mit MAGNET Field und Office 2026 erweitert Topcon seine MAGNET-Softwareplattform um neue Funktionen für Vermessungs- und Bauprofis. Zu den Neuerungen gehören eine verbesserte Feld-Büro-Konnektivität, ein vereinfachtes Datenmanagement sowie die Unterstützung integrierter Positionierungsverfahren. Die Software hilft Anwendern dabei, Projektdaten effizient zu erfassen, zu verwalten und zwischen Außendienst- und Büroteams auszutauschen. Dadurch werden durchgängige digitale Workflows über unterschiedliche Projekte und Geräteplattformen hinweg ermöglicht.

Neu vorgestellt wird außerdem Delta Watch powered by GEOvis, eine cloudbasierte Workflow-Plattform für das Monitoring von Bauwerken und Infrastrukturen. Die Lösung erweitert das Delta Solutions Deformationsmonitoring-System um Funktionen für Visualisierung, Berichterstellung, Alarmmanagement, Projektverwaltung, Stakeholder-Kommunikation sowie geodätische Netzausgleichungen. Die gemeinsam mit Amberg Infra 7D entwickelte Plattform basiert auf der GEOvis-Technologie und integriert automatisch sowie manuell erfasste Daten aus Totalstationen, GNSS-Empfängern sowie geotechnischen, strukturellen und Umweltsensoren. Dadurch lassen sich Monitoring-Prozesse vereinfachen, die Genauigkeit durch Ausgleichungsverfahren erhöhen und Projektdaten innerhalb einer zentralen, vernetzten Umgebung verwalten.

Weiterhin kündigt Topcon eine Zusammenarbeit mit Proceq, einem Unternehmen von Screening Eagle, an. Im Rahmen dieser Kooperation werden die fortschrittlichen Bodenradarsysteme (GPR) von Proceq mit GNSS-Lösungen und Software für Massendaten-Workflows von Topcon kombiniert. Die Zusammenarbeit richtet sich an Infrastruktur- und Bauprojekte in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) und verbindet Informationen aus dem Untergrund mit geospatialen Daten. So entsteht eine integrierte Lösung für die intelligente Untergrunderkundung, die fundiertere Analysen und bessere Entscheidungen ermöglicht.

Weitere Informationen zu den auf der INTERGEO 2026 vorgestellten Lösungen finden Sie auf der Topcon-Website.

Über Topcon Positioning Systems

Topcon Positioning Systems ist ein führender Anbieter von Präzisionstechnologien und Workflow-Lösungen für die weltweiten Märkte in den Bereichen Bauwesen, Geomatik und Landwirtschaft. Topcon Positioning Systems (topconpositioning.com) hat seinen Hauptsitz in Livermore, Kalifornien, USA. Die europäische Zentrale befindet sich in Zoetermeer, Niederlande. Die Muttergesellschaft Topcon Corporation (topcon.com), gegründet im Jahr 1932, hat ihren Hauptsitz in Tokio, Japan.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260914869699/de/

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Topcon Positioning Systems

Staci Fitzgerald

corpcomm@topcon.com

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