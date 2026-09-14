Student Spaces in Acrobat ist nun weltweit kostenlos verfügbar und bietet Studierenden eine vertrauenswürdige, KI-gestützte Lernplattform, die auf der jahrzehntelangen Dokumentenexpertise von Acrobat basiert.

Zu den neuen Funktionen gehören adaptive Lernkarten, die Erstellung von Quellenangaben, Zusammenfassungsblätter, die Digitalisierung handschriftlicher Notizen sowie die Vorbereitung auf Prüfungsgespräche, um den Studierenden zu helfen, effektiver zu lernen und sich auf jede Antwort verlassen zu können

Student Spaces erweitert sein Angebot vom Web auf die Acrobat-App für Android und stellt den Studierenden damit KI-gestützte Lernhilfen zur Verfügung, wo immer sie sich gerade befinden





SAN JOSE, Kalifornien, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adobe (Nasdaq: ADBE), weltweit führender Technologieanbieter für Kreativität, Produktivität und Kundenerlebnisse, hat heute bekannt gegeben, dass Student Spaces in Acrobat ab sofort weltweit und kostenlos verfügbar ist. Student Spaces wurde im April 2026 zunächst als Beta-Version eingeführt und zog rasch mehr als 1 Million aktive Nutzer pro Monat an, die die Plattform nutzten, um direkt aus ihren Kursunterlagen Lernkarten, Quizze, Lernhilfen, Podcasts, Zusammenfassungen und Präsentationen zu erstellen. Die heutige Einführung bringt eine Vielzahl neuer Funktionen mit sich, die darauf ausgelegt sind, Studierenden dabei zu helfen, effizienter zu lernen, Vertrauen in ihre Arbeit aufzubauen und selbstbewusst den Übergang vom Klassenzimmer ins Berufsleben zu meistern.

Adobe Acrobat und das PDF-Format sind seit drei Jahrzehnten der Standard, auf den sich sowohl Studierende als auch Berufstätige verlassen, um wichtige Informationen auszutauschen und aufzunehmen. Student Spaces baut direkt auf dieser Grundlage auf - indem es dieselben PDF-Dateien nutzt, mit denen die Studierenden bereits täglich arbeiten, von Lehrplänen und Vorlesungsfolien bis hin zu Laborberichten und Praktikumsformularen, und jede KI-Antwort auf diese Quellen stützt.

Lernen Sie intelligenter - mit einer KI, der Sie vertrauen können

Neue und aktualisierte Funktionen in Student Spaces helfen Studierenden, ihre Lernzeit optimal zu nutzen:

Optimieren Sie die Lernzeit mit adaptiven Lernkarten und Quizfragen, die nun die Antworten erfassen und sich an die Bereiche anpassen, die noch geübt werden müssen, sodass die Studierende weniger Zeit mit der Vorbereitung und mehr Zeit mit dem Lernen verbringen können. Studierende können Lernkarten und Quizfragen zudem individuell bearbeiten, um sie an ihre Bedürfnisse anzupassen.

mit adaptiven Lernkarten und Quizfragen, die nun die Antworten erfassen und sich an die Bereiche anpassen, die noch geübt werden müssen, sodass die Studierende weniger Zeit mit der Vorbereitung und mehr Zeit mit dem Lernen verbringen können. Studierende können Lernkarten und Quizfragen zudem individuell bearbeiten, um sie an ihre Bedürfnisse anzupassen. Überprüfen Sie Informationen mithilfe von Zitaten mit einem Klick , wobei jede KI-Antwort direkt mit dem Quellmaterial verknüpft ist, sodass die Schüler stets wissen, woher die Informationen stammen. Ab Ende dieses Monats können die Studierenden zudem korrekt formatierte Quellenangaben - anhand eines Titels, einer URL, einer DOI oder einer ISBN - in den Stilrichtungen APA, MLA, Chicago und weiteren erstellen und diese direkt in ihre eigenen Unterrichtsdokumente einfügen.

, wobei jede KI-Antwort direkt mit dem Quellmaterial verknüpft ist, sodass die Schüler stets wissen, woher die Informationen stammen. Ab Ende dieses Monats können die Studierenden zudem korrekt formatierte Quellenangaben - anhand eines Titels, einer URL, einer DOI oder einer ISBN - in den Stilrichtungen APA, MLA, Chicago und weiteren erstellen und diese direkt in ihre eigenen Unterrichtsdokumente einfügen. Lernen Sie effizienter mit Zusammenfassungen , indem Sie Dokumente hochladen, um sofort eine individuell anpassbare und bearbeitbare Übersicht über die wichtigsten Fakten im Halbblatt-, Ein- oder Zweiseitenformat zu erstellen. Ideal zur Vorbereitung auf Prüfungen oder für Notizen im Stil von Vorlesungsunterlagen.

, indem Sie Dokumente hochladen, um sofort eine individuell anpassbare und bearbeitbare Übersicht über die wichtigsten Fakten im Halbblatt-, Ein- oder Zweiseitenformat zu erstellen. Ideal zur Vorbereitung auf Prüfungen oder für Notizen im Stil von Vorlesungsunterlagen. Verwenden Sie handschriftliche Notizen , indem Sie diese direkt in Student Spaces hochladen, wo sie automatisch in digitalen, durchsuchbaren Text umgewandelt werden.

, indem Sie diese direkt in Student Spaces hochladen, wo sie automatisch in digitalen, durchsuchbaren Text umgewandelt werden. Erhalten Sie Feedback zu Ihrem Lebenslauf und Unterstützung bei Vorstellungsgesprächen vom KI-Assistenten, der Lebensläufe prüft und maßgeschneidertes Feedback gibt und anschließend Studierende bei der Vorbereitung auf Praktikums- und Vorstellungsgespräche unterstützt, damit sie bereit sind, wenn sich eine Gelegenheit bietet.

vom KI-Assistenten, der Lebensläufe prüft und maßgeschneidertes Feedback gibt und anschließend Studierende bei der Vorbereitung auf Praktikums- und Vorstellungsgespräche unterstützt, damit sie bereit sind, wenn sich eine Gelegenheit bietet. Lernen Sie flexibler - mit bearbeitbaren Videozusammenfassungen, die die Lernenden genau an ihren individuellen Lernstil anpassen können, sowie uneingeschränktem Zugriff auf Student Spaces in der Acrobat-App für Android, um auch unterwegs lernen zu können.





Auf einem Fundament errichtet, auf das Sie sich verlassen können

Im Gegensatz zu universellen KI-Tools, die lediglich an Kursarbeiten angehängt werden, ist Student Spaces speziell auf die Art von Dokumenten zugeschnitten, die Studierende ohnehin bereits nutzen. Die KI von Adobe liest das tatsächliche Quellenmaterial und stützt jede Antwort darauf - statt zu raten. So können Studierende jede Erkenntnis überprüfen, ihr vertrauen und darauf aufbauen. Ganz gleich, ob es darum geht, einen anspruchsvollen wissenschaftlichen Text zu analysieren, eine Gruppenpräsentation zu verfeinern oder sich auf ein erstes Vorstellungsgespräch für ein Praktikum vorzubereiten - Student Spaces wurde entwickelt, um Studierenden dabei zu helfen, sich von anderen abzuheben, ohne dabei in Stress zu geraten.

In Kürze wird Adobe zudem neue Acrobat Studio- und Acrobat Express-Studentenpakete auf den Markt bringen, die Studierenden den Zugang zu denselben professionellen Werkzeugen ermöglichen, die auch in der Arbeitswelt zum Einsatz kommen.

Sie können hochauflösende Bilder aus unserer Pressemappe herunterladen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Blogbeitrag.

Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden.

Über Adobe

Adobe ermöglicht es jedem, mit branchenführenden Plattformen und Werkzeugen kreativ zu sein, die Kreativität, Produktivität und personalisierte Kundenerlebnisse fördern. Weitere Informationen finden Sie unter www.adobe.com.

Pressekontakt:

ADOBE SYSTEMS GmbH

Livia Sedlmeir

Communications Manager, Mitteleuropa

FAKTOR 3 AG

Janna Laeube

PR-Consultant

Tel: (0)40-67 94 46-6143

E-Mail: adobe_cp@faktor3.de

https://news.adobe.com/de/