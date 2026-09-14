Weniger Tarife können im aktuellen Jahrgang des Grundfähigkeitsratings von Franke und Bornberg die Höchstbewertung erreichen. Der Hauptgrund dafür: Kriterien, die sich im Markt als Standard durchgesetzt haben, erhalten keine Extrapunkte mehr. Welche Anbieter haben einen oder mehrere Top-Tarife im Angebot? Die Grundfähigkeitsversicherung ist eine der "jüngeren" Produktlinien in der Arbeitskraftabsicherung. Das ist nicht immer ein Vorteil: Der Markt zeigt zwei gegenläufige Entwicklungen, erklärt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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