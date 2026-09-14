Die Anwendung CVE Insights mit der neuen Funktion Exposure Tracker hilft Unternehmen, anfällige Anwendungen zu priorisieren und automatisierte Updates von der Erkennung bis zur Behebung zu überwachen

Patch My PC, ein führender Anbieter von Lösungen für das automatisierte Management und Patchen von Drittanbieteranwendungen, hat heute CVE Insights vorgestellt. Die neue Sicherheitsanwendung hilft Unternehmen, Schwachstellen in komplexen IT-Umgebungen zu priorisieren und deren Behebung nachzuverfolgen. Die neue Funktion Exposure Tracker zeigt neu identifizierte CVEs an, informiert darüber, ob ein Anwendungsupdate verfügbar ist, und verfolgt dieses Update von der Validierung über die Paketierung und Tests bis zur Bereitstellung.

Sicherheitsteams haben Zugriff auf eine enorme Menge an Informationen über Schwachstellen. Mehr Daten schaffen jedoch nicht zwangsläufig Klarheit darüber, welche Risiken sofortiges Handeln erfordern. Die dafür erforderlichen Informationen sind häufig auf verschiedene Sicherheits- und IT-Prozesse verteilt: Sicherheitsteams identifizieren und priorisieren Risiken, während IT-Teams ermitteln, welche Anwendungen betroffen sind, ob eine Behebung verfügbar ist und wie die erforderliche Korrektur bereitgestellt werden kann. In großen Unternehmen kann diese Trennung die Abläufe komplexer machen und die Behebung von Schwachstellen verzögern.

CVE Insights führt Informationen zu Schwachstellen und Softwarebeständen, die Verfügbarkeit von Patches und den Behebungsstatus in einer einzigen Anwendung zusammen. Sicherheits- und IT-Teams erhalten so eine gemeinsame, handlungsorientierte Sicht auf Risiken und einen klaren Prozess von der Identifizierung einer Schwachstelle bis zu ihrer Behebung.

"CVE Insights ist eine konsequente Erweiterung der Expertise von Patch My PC im automatisierten Management von Drittanbieteranwendungen. Die Lösung bringt IT und Sicherheit zusammen und ermöglicht eine gemeinsame Sicht auf Schwachstellenrisiken und deren Behebung", so David James, Chief Technology Officer bei Patch My PC. "Mit Exposure Tracker erhalten Teams nun quantitative Erkenntnisse zum Zeitaufwand für die Behebung. So können sie Schwachstellendaten in eine messbare Risikominderung übersetzen und die Wirkung ihrer Sicherheits- und IT-Maßnahmen belegen."

Von der Erkennung bis zur Behebung

CVE Insights ergänzt den automatisierten Patching-Service von Patch My PC und macht transparent, welche Schritte zwischen der Veröffentlichung einer neuen Schwachstelle und der Verfügbarkeit einer Behebung liegen. Automatisierung beschleunigt diesen Prozess, kann aber zugleich den Blick darauf verstellen, was im Hintergrund geschieht. CVE Insights zeigt Sicherheits- und IT-Teams gemeinsam und in zeitlicher Reihenfolge, welche Schritte eine Schwachstelle von der Katalogprüfung über die Vorbereitung und Prüfung eines Updates bis zu dessen Veröffentlichung durchläuft. Advanced Insights führt diese Transparenz bis zur Bereitstellung des Updates und zur vollständigen Behebung der Schwachstelle fort. Teams sehen, was bereits geschehen ist, was aktuell geschieht und welcher Schritt als Nächstes folgt.

CVE Insights bietet Unternehmen folgende Vorteile:

Mehr Transparenz : Eine zentrale Übersicht über relevante Schwachstellen, betroffene Anwendungen, die Verfügbarkeit von Patches und den Behebungsstatus.

: Eine zentrale Übersicht über relevante Schwachstellen, betroffene Anwendungen, die Verfügbarkeit von Patches und den Behebungsstatus. Risikobasierte Priorisierung : Personalisierte Warnmeldungen, unternehmensspezifischer Kontext und Daten zum Softwarebestand helfen Teams, Schwachstellen anhand des tatsächlichen Risikos für das eigene Unternehmen zu priorisieren.

: Personalisierte Warnmeldungen, unternehmensspezifischer Kontext und Daten zum Softwarebestand helfen Teams, Schwachstellen anhand des tatsächlichen Risikos für das eigene Unternehmen zu priorisieren. Schnellere Behebung : Frühzeitig verfügbare, handlungsrelevante Informationen ermöglichen IT-Teams, Schwachstellen direkt zu beheben, ohne dass eine manuelle Eskalation zwischen Sicherheits- und IT-Teams erforderlich ist.

: Frühzeitig verfügbare, handlungsrelevante Informationen ermöglichen IT-Teams, Schwachstellen direkt zu beheben, ohne dass eine manuelle Eskalation zwischen Sicherheits- und IT-Teams erforderlich ist. Engere Abstimmung zwischen IT und Sicherheit : Eine gemeinsame Sicht auf Schwachstelleninformationen und den Fortschritt der Behebung hilft Sicherheits- und IT-Teams, ihre Maßnahmen wirksamer aufeinander abzustimmen.

: Eine gemeinsame Sicht auf Schwachstelleninformationen und den Fortschritt der Behebung hilft Sicherheits- und IT-Teams, ihre Maßnahmen wirksamer aufeinander abzustimmen. Messbare Risikominderung: Fortschritt und Zeitaufwand der Behebung werden erfasst. So können Verantwortliche für Sicherheit und IT beurteilen, wie wirksam das Unternehmen die von Schwachstellen ausgehenden Risiken reduziert.

Patch My PC beim Workplace Ninjas Summit 2026

Patch My PC präsentiert CVE Insights vom 14. bis 17. September 2026 auf dem Workplace Ninjas Summit 2026 in Baden (Schweiz). Besuchen Sie Stand P1 und erfahren Sie, wie Patch My PC Unternehmen dabei unterstützt, das Anwendungsmanagement zu automatisieren und die Endpunktsicherheit zu stärken.

Die Branchenexperten von Patch My PC, David James, Wout Vergauwen, Bryan Dam, Rudy Ooms und Maurice Daly, halten Vorträge zu Intune-Architektur, Fehlerbehebung bei Anwendungen und modernem Endpunktmanagement. Die Teilnehmer des Summits sind am 14. September 2026 von 18 bis 24 Uhr zur WP Ninjas Community Night mit Essen, Getränken, Networking und Karaoke eingeladen, die von Patch My PC organisiert wird.

Die CVE Insights-App mit der Funktion Exposure Tracker steht im Apple App Store und bei Google Play zum Download bereit.

Über Patch My PC

Patch My PC ist ein führender Anbieter automatisierter Lösungen für das Patch-Management von Drittanbieteranwendungen, die sich nativ in Microsoft WSUS, Configuration Manager und Intune integrieren. Als Automatisierungsschicht zwischen Anwendungsupdates und IT-Teams pflegt Patch My PC einen kuratierten Katalog mit mehr als 3.500 Anwendungen und erkennt, lädt, paketiert und testet Updates automatisch und bereitet sie für die Bereitstellung vor. Außerdem unterstützt die Plattform benutzerdefinierte Anwendungen und hilft Unternehmen, den manuellen Aufwand für das Patchen zu reduzieren, Drittanbietersoftware auf dem neuesten Stand zu halten und die Anwendungssicherheit in verteilten Endpunktumgebungen zu stärken. Weitere Informationen finden Sie unter https://patchmypc.com/.

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