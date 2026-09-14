Düsseldorf (ots) -Vier Orte, viele glückliche Nachbarschaften und so viele Gewinne wie noch nie: Lotterie-Botschafter Kai Pflaume war am Wochenende quer durch Deutschland unterwegs, um gemeinsam mit dem Team der Postcode Lotterie zahlreiche Teilnehmer*innen der Soziallotterie zu überraschen. Gleich vier Monatsgewinne in Höhe von jeweils vier Millionen Euro gingen nach Bietigheim-Bissingen in Baden-Württemberg, Erfurt in Thüringen, Espelkamp in Nordrhein-Westfalen sowie in den Landkreis Harburg in Niedersachsen. Deutschlandweit durften sich also insgesamt 1.210 Glückspilze freuen. Insgesamt schüttete die Postcode Lotterie bei ihrer September-Ziehung 16 Millionen Euro aus - die höchste Gewinnausschüttung seit dem Start der Soziallotterie in Deutschland.Viermal Monatsgewinn, viermal vier Millionen EuroRegulär verlost die Postcode Lotterie einmal im Monat den Monatsgewinn in Höhe von insgesamt zwei Millionen Euro. Dafür wird ein Postcode gezogen: Dieser besteht aus der Postleitzahl des Wohnorts und zwei Buchstaben für die unmittelbare Nachbarschaft, z.B. 40477 AB. Somit gibt es mehrere Postcodes in einer Postleitzahl. Beim Monatsgewinn gewinnen alle Lose im gezogenen Postcode zusammen eine Million Euro. Noch einmal eine Million Euro teilen sich alle Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl.Doch in diesem September war alles eine Nummer größer: Statt eines Monatsgewinns wurden gleich vier gezogen und auch die Gewinnsumme pro Gewinnernachbarschaft wurde von zwei auf vier Millionen Euro verdoppelt. Damit wurden allein über die vier Monatsgewinne 16 Millionen Euro ausgeschüttet - so viel wie noch nie zuvor in der Geschichte der Postcode Lotterie.Kai Pflaume auf Glückstour durch DeutschlandUm die vier Gewinnernachbarschaften persönlich zu überraschen, machte sich Postcode Lotterie-Botschafter Kai Pflaume gemeinsam mit dem Team der Soziallotterie auf eine außergewöhnliche Tour quer durch Deutschland. Innerhalb von zwei Tagen führte sie durch vier Bundesländer - von Baden-Württemberg über Thüringen und Nordrhein-Westfalen bis nach Niedersachsen und zu vielen glücklichen Gewinner*innen in ganz Deutschland. Kai Pflaume, Botschafter der Postcode Lotterie: "Was für ein Wochenende! Dieser Roadtrip durch Deutschland, bei dem wir an nur zwei Tagen unglaubliche 16 Millionen Euro an Nachbarschaften in vier Städten verteilt haben, war etwas ganz Besonderes. Ich freue mich, dass ich bei diesem vierfachen Monatsgewinn dabei sein durfte und wir so viele Menschen glücklich machen konnten."Tourstart in Bietigheim-Bissingen, Baden-WürttembergLos ging es am Samstagvormittag in Bietigheim-Bissingen. Insgesamt 465 Gewinner*innen im Postleitzahlengebiet 74321 teilten sich vier Millionen Euro. Besonders groß war die Überraschung bei vier Nachbar*innen, deren Postcode 74321 PW gezogen wurde. Mit ihren insgesamt acht Losen teilten sie sich zwei Millionen Euro: Zwei von ihnen gewannen mit jeweils einem Los 250.000 Euro, Martina* und Sonja* durften sich dank ihrer jeweils drei Lose sogar über jeweils 750.000 Euro freuen. Und da Martinas Mann Winfried* mit seinem 250.000-Euro-Gewinn ebenfalls zu den Lotterie-Glückspilzen gehört, ist das Ehepaar zusammen nun um eine Million Euro reicher. "Mein Herz hüpft gleich raus", war Martinas erste Reaktion, als Glücksbote Kai Pflaume am Samstag plötzlich mit Blumen und Scheck vor ihrer Haustür stand.1,5 Millionen Euro für einen Glückspilz in Erfurt, ThüringenAm Samstagabend führte die Glückstour Kai Pflaume und das Postcode Lotterie-Team weiter in die thüringische Landeshauptstadt. Dort jubelten insgesamt 297 Gewinner*innen im Postleitzahlengebiet 99085 über vier Millionen Euro. Zwei Nachbarn hatten dabei besonders viel Grund zur Freude: Ihr Postcode 99085 TH wurde gezogen. David* gewann mit einem Los 500.000 Euro, sein Nachbar Danilo* mit drei Losen sogar 1,5 Millionen Euro. "Ich habe erst vor kurzem meinen Wohnwagen verkauft", freut sich Danilo. "Also kaufe ich mir jetzt vielleicht wieder einen neuen."Millionenglück in Espelkamp, Nordrhein-WestfalenAm Sonntagmorgen ging die Tour weiter nach Espelkamp. Dort freuten sich insgesamt 279 Gewinner*innen im Postleitzahlengebiet 32339 über vier Millionen Euro. Besonders groß war die Freude bei drei Nachbar*innen, deren Postcode 32339 VQ gezogen wurde: Zwei erhielten mit jeweils einem Los 500.000 Euro, Franziska* gewann dank ihrer zwei Lose sogar eine Million Euro. Einen Teil des Geldes möchte sie nun spenden. Aber "ein toller Urlaub wäre schon eine schöne Sache."Großes Finale im Landkreis Harburg, NiedersachsenZum Abschluss führte die Glückstour am Sonntagnachmittag in den niedersächsischen Landkreis Harburg. Im Postleitzahlengebiet 21271 jubelten insgesamt 169 Gewinner*innen über vier Millionen Euro. Besonders groß waren die Jubelrufe bei zwei Nachbarn, deren Postcode 21271 JQ gezogen wurde. Glückspilz Christoph* erhielt mit einem Los 500.000 Euro, sein Nachbar Marc* durfte sich dank seiner drei Lose sogar über 1,5 Millionen Euro freuen. "Erstmal kommt ein Wintergarten" freute sich Marc. "Und dann hoffe ich, dass wir irgendwann nochmal heiraten. Wir sind 14 Jahre zusammen und vor 13 Jahren habe ich einen Antrag gemacht."Zum großen Finale der Glückstour kamen die Gewinner*innen anschließend bei einem großen Nachbarschaftsfest zusammen, um ihre Gewinne gemeinsam mit Familie und Freund*innen zu feiern. Moderiert wurde das Gewinnerfest von den Glücksbotinnen der Postcode Lotterie, Julia Krüger und Beatrice Maria Frensel. Neben den glücklichen Nachbarschaften standen dabei auch gemeinnützige Organisationen im Mittelpunkt, die den Anwesenden ihre Arbeit vorstellten und zeigten, was die Unterstützung durch die Teilnehmer*innen der Postcode Lotterie möglich macht."Zusammen gewinnen. Zusammen helfen."Bei der Postcode Lotterie gewinnen nicht nur Nachbarschaften zusammen, sie helfen auch zusammen. Denn mit jedem Los werden soziale und ökologische Projekte gemeinnütziger Organisationen unterstützt. Seit dem Start der Soziallotterie im Jahr 2016 konnten bundesweit bereits über 8.000 Projekte mit mehr als 480 Millionen Euro gefördert werden. Weitere Informationen zu geförderten Projekten gibt es hier (https://www.postcode-lotterie.de/guter-zweck).Beim großen Tour-Finale in Hanstedt wurde dieser Gedanke direkt erlebbar: Neben den Gewinner*innen waren auch die von der Postcode Lotterie geförderten Organisationen War Child (https://www.postcode-lotterie.de/guter-zweck/war-child-deutschland) und KICKFAIR (https://www.postcode-lotterie.de/guter-zweck/foerderpartner/kickfair) Teil des Gewinnerfestes und stellten den Gästen ihre Arbeit vor. Während War Child sich für Kinder in Kriegs- und Konfliktgebieten einsetzt, stärkt KICKFAIR junge Menschen durch Straßenfußball und vermittelt dabei Werte wie Fairness, Mitbestimmung und gesellschaftliche Teilhabe.Einen ganz besonderen Überraschungsmoment erlebte außerdem der regionale Tierschutzverein 4 Hufe im Glück e.V. (https://www.4hufeimglueck.com/): Der Verein setzt sich für Pferde, Ponys und Esel in Not ein und wurde vor den versammelten Gewinner*innen mit einem Förderscheck in Höhe von 10.000 Euro überrascht. "Das bedeutet uns alles.", sagt Stefanie Grabs-Samuels, Gründerin und Vorständin des Vereins. Sie ergänzt: "Wir müssen jeden Tag rechnen und planen, wie wir unsere alten und kranken Pferde durch den Winter bekommen. Die Förderung hilft uns zudem, Fohlen und ausrangierte Zuchtstuten zu retten."Nach zwei Tagen, vier Bundesländern und unzähligen Glücksmomenten ging damit ein außergewöhnliches Wochenende zu Ende. Was von Bietigheim-Bissingen über Erfurt und Espelkamp bis nach Hanstedt überall zu erleben war: Bei der Postcode Lotterie wird Glück geteilt - in der Nachbarschaft und mit dem guten Zweck.*Der Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner*innen und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinner*innen sowie Angehörige werden mit ihren Vornamen genannt.Über die Postcode LotterieDie Postcode Lotterie ist eine staatlich lizenzierte Soziallotterie mit einem einzigartigen Konzept: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil, einer Kombination aus Postleitzahl und zwei Buchstaben für ihre unmittelbare Nachbarschaft. Dadurch gewinnen ganze Nachbarschaften nicht nur zusammen, sie tun zugleich auch Gutes: Denn mindestens 30 Prozent der Einnahmen fließen in soziale und grüne Projekte. So konnten seit der Gründung 2016 bereits über 8.000 Projekte mit mehr als 480 Millionen Euro gefördert werden. Über die Projektförderung entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Die Postcode Lotterie gehört zur internationalen Postcode Lottery Group, die weltweit bereits über 15,5 Mrd. Euro für gute Zwecke bereitgestellt hat. Erster Unterstützer der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Heute unterstützen unter anderem George Clooney, Toni Kroos, Katarina Witt, Peter Maffay, Kai Pflaume und Michael Patrick Kelly die Mission der Postcode Lotterien: Soziale und ökologische Projekte weltweit nachhaltig zu fördern.Pressekontakt:Dominic McVeyMartin-Luther-Platz 28, 40212 DüsseldorfTelefon: +49 162 2736 137E-Mail: presse@postcode-lotterie.deOriginal-Content von: Deutsche Postcode Lotterie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41583/6351949