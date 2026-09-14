Die Fortinet-Aktie startet mit beeindruckendem Schwung in die neue Woche und gewinnt in der Spitze rund +9% auf 169,59 US$. Damit rückt der entscheidende Widerstand bei 173,89 US$ erneut unmittelbar ins Visier. Im Wochenchart hat sich oberhalb von 151,35 US$ eine zunehmend bullische Fortsetzungsformation entwickelt. Gelingt nun der Ausbruch, erscheint selbst die Marke von 200 US$ keineswegs überzogen. Cybersecurity profitiert von der Tech-Rotation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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