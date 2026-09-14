Der Deutsche Gewerkschaftsbund galt seit Kriegsende als Speerspitze der Arbeitnehmervertretung in Deutschland: Im Kampf für bessere Arbeitsbedingungen, gerechte Löhne und Aufstiegschancen durch Bildung verdiente sich die Organisation ihre Meriten. Für das deutsche Wirtschaftsmodell der sozialen Marktwirtschaft war sie vielfach ein Segen. Heute klingt der DGB so: "Der menschengemachte Klimawandel schreitet mit enormer Geschwindigkeit voran und D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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