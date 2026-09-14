Das 2015 gegründete Unternehmen Open Cosmos hat sich zu einem der führenden Satellitenhersteller Europas entwickelt, der Satellitenmissionen im Vereinigten Königreich und in ganz Europa in großem Maßstab konzipiert, realisiert und betreibt

Mit seinen derzeit vier Werken in Europa kann das Unternehmen täglich einen Satelliten fertigen und verzeichnet bei seinen bisher gestarteten Satelliten eine hohe Erfolgsquote im Orbit

Neue Verträge im Wert von mehr als 370 Millionen US-Dollar in den vergangenen dreieinhalb Jahren und fünf Jahre in Folge profitables Wachstum

Die Finanzierung wird die Kapazitäten von Open Cosmos für die Serienfertigung von Satelliten erweitern und zugleich seine Satelliteninfrastruktur zur Informationsgewinnung und Konnektivität rund um die Erde ausbauen





OXFORD, Vereinigtes Königreich, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Open Cosmos , der führende europäische Anbieter von Satelliteninfrastruktur, Konnektivität und Echtzeitinformationen, hat sich eine Finanzierung in Höhe von 300 Millionen Euro gesichert, während Regierungen und Unternehmen ihre Investitionen in sichere weltraumgestützte Systeme ausweiten. An der von europäischen Investoren angeführten Finanzierungsrunde beteiligten sich Lightrock, ETF Partners, Institut Català de Finances (ICF), Entrepreneurs First sowie zwei große internationale Pensionsfonds. Zu den weiteren Investoren zählen Convex Group, der National Security Strategic Investment Fund (NSSIF), Phoenix Court (zu dem LocalGlobe und Latitude gehören) sowie Claret Capital Partners.

Die Finanzierung wird die Kapazitäten von Open Cosmos für die Serienfertigung von Satelliten erweitern und durch den Ausbau von ConnectedCosmos, OpenConstellation und DataCosmos die Bereitstellung von Informations- und Konnektivitätsdiensten beschleunigen.

Stärkung der souveränen Raumfahrtkapazitäten Europas

Open Cosmos zählt mittlerweile zu den am schnellsten wachsenden Satellitenherstellern Europas, verzeichnet seit fünf Jahren profitables Wachstum und weist eine hohe Erfolgsquote bei Missionen im Orbit auf. Zu den Kunden zählen europäische Regierungen, Raumfahrtagenturen sowie große Energie- und Infrastrukturunternehmen. Mit seinen derzeit vier Werken in Europa ist das Unternehmen in der Lage, täglich einen Satelliten zu fertigen, und hat kürzlich die Satelliten der nächsten Generation seiner gemeinsam genutzten Satellitenkonstellation OpenConstellation ins All gebracht. Damit soll die Bereitstellungszeit für Erdbeobachtungsinformationen (EO) von bis zu 48 Stunden auf nur 30 Minuten verkürzt werden. Gleichzeitig ermöglichen die Satelliten KI-Verarbeitung an Bord und Kommunikation untereinander für Echtzeit-Informationsdienste.

Das Unternehmen hat zudem gezeigt, dass es Vorhaben mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit umsetzen kann. Innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt des Zugangs zu Liechtensteins Ka-Band-Frequenzanmeldungen hatte Open Cosmos bereits seine ersten ConnectedCosmos-Satelliten gestartet. Mit Kundenverträgen im Wert von mehr als 370 Millionen US-Dollar, die in den vergangenen dreieinhalb Jahren abgeschlossen wurden, bringt das Unternehmen rasch Interoperabilität, Datenvielfalt und hohe Zuverlässigkeit in die souveränen Systeme ein, die in Europa sowie in Ländern entstehen, die eigene Lösungen anstreben.

Ausbau der integrierten Raumfahrtplattform Europas

Raumfahrt wird für Unternehmen und Regierungen zunehmend zu einem zentralen Baustein von Souveränität und strategischer Autonomie. Die weltweiten Venture-Capital-Investitionen in die Raumfahrt erreichten 11,3 Milliarden US-Dollar im ersten Halbjahr 2026, gegenüber 10,1 Milliarden US-Dollar im gesamten Jahr 2025. Dies spiegelt das anhaltende Vertrauen der Investoren in den Sektor wider. Insbesondere betrachten europäische Regierungen Raumfahrtsysteme als zentrale Infrastruktur und investieren in souveräne Kommunikations- und Erdbeobachtungskapazitäten, um die Abhängigkeit von außereuropäischer Infrastruktur zu verringern und die nationale sowie wirtschaftliche Sicherheit zu stärken.

Regierungen benötigen zunehmend sichere Satellitenkommunikation, Erdbeobachtung und operative Echtzeitinformationen, ohne die Kosten und die Komplexität einer eigenen Raumfahrtinfrastruktur tragen zu müssen. In den vergangenen zehn Jahren hat Open Cosmos die Technologie für ein Informationsnetz rund um die Erde entwickelt, in dem Satelliten beobachten, kommunizieren und zusammenarbeiten, um die Welt besser zu verstehen. Das System vereint OpenOrbit, das Satelliten konzipiert, baut und betreibt, OpenConstellation, das Regierungen und Organisationen die gemeinsame Nutzung von Satelliteninfrastruktur ermöglicht, ConnectedCosmos, das Satelliten und Erde über souveräne Breitband- und IoT-Kommunikation sicher miteinander verbindet, sowie DataCosmos, das Bild- und Sensordaten in operative Echtzeitinformationen umwandelt.

Beispielsweise könnte ein OpenConstellation-Satellit einen ungewöhnlichen Temperaturanstieg in einem Waldgebiet erkennen und mithilfe von KI an Bord als möglichen Brand identifizieren. Anschließend leitet er diese Informationen über ConnectedCosmos direkt an die betroffenen Nutzer weiter, darunter Feuerwehrkräfte oder Flugzeuge in der Region, selbst wenn keine terrestrische Internetverbindung verfügbar ist. Das System könnte weitere Satelliten gezielt für zusätzliche Beobachtungen einsetzen und auf terrestrische IoT-Sensoren zurückgreifen, um weitere Informationen zu gewinnen und die Situation vor Ort zu überprüfen. Sollte die terrestrische Kommunikation ausfallen, könnte ConnectedCosmos den Einsatzkräften zudem resiliente 5G-Konnektivität bereitstellen. Durch die Kombination von Sensorik, Konnektivität und KI in einem einzigen System können Regierungen und Unternehmen Ereignisse auf der Erde nahezu in Echtzeit überwachen, verstehen und darauf reagieren.

Die neue Finanzierung wird die Einführung dieser Fähigkeiten beschleunigen. Dazu werden ConnectedCosmos, OpenConstellation und DataCosmos ausgebaut und die Teams für Engineering, Fertigung und Software an den Standorten von Open Cosmos im Vereinigten Königreich, in Spanien, Portugal und Griechenland erweitert. Das Unternehmen beschäftigt knapp 400 Mitarbeiter.

Rafel Jorda Siquier, Gründer und CEO von Open Cosmos, erklärt: "Raumfahrtinfrastruktur wird ebenso wichtig wie Energie, digitale Netzwerke und Verkehr. Regierungen und Unternehmen benötigen zunehmend sichere Kommunikation und betriebsrelevante Daten, die über resiliente Systeme bereitgestellt werden. Doch Infrastruktur allein reicht nicht aus. Der eigentliche Wert liegt in den Informationen darüber, was auf der Erde in Echtzeit geschieht, und in der globalen Konnektivität, über die diese Informationen bereitgestellt werden."

"Indem wir Satelliten, sichere Kommunikation und KI-gestützte Datendienste zusammenführen, schaffen wir ein System, das Informationen aus dem Orbit in Erkenntnisse umwandelt, auf deren Grundlage Regierungen und Unternehmen handeln können. Diese Investition ermöglicht es uns, diese Vision schneller umzusetzen, die Aufträge von Regierungen und Großunternehmen für unsere zuverlässigen, leistungsstarken Satelliten zu erfüllen und die souveränen Dienste bereitzustellen, die weltweit benötigt werden."

Raumfahrtministerin Baroness Lloyd erklärt: "Diese wegweisende Investition ist ein bedeutender Vertrauensbeweis für Open Cosmos und den wachsenden britischen Raumfahrtsektor."

"Unsere neue britische Raumfahrtstrategie trägt der wachsenden Bedeutung der Satellitenkommunikation in allen Bereichen unseres Lebens Rechnung, von Konnektivität bis zur Verteidigung unseres Landes. Unternehmen wie Open Cosmos sind für die Weiterentwicklung dieser Infrastruktur von entscheidender Bedeutung.

Nach der bisherigen Unterstützung durch die britische Regierung freuen wir uns, dass das Unternehmen weiter wächst. Die Investition wird dazu beitragen, hochqualifizierte Arbeitsplätze und weiteres Wachstum zu schaffen, von dem Menschen im gesamten Vereinigten Königreich profitieren."

Ashish (Ash) Puri, Partner bei Lightrock, erklärt: "Lightrock freut sich, die Finanzierungsrunde von Open Cosmos zu leiten und dieses führende europäische Unternehmen beim Eintritt in seine nächste Wachstumsphase in der Raumfahrtwirtschaft zu unterstützen. Die Arbeit von Open Cosmos und des gesamten Raumfahrtinfrastruktursektors bildet eine Grundlage für weltweite Bemühungen in den Bereichen Energie, Kommunikation, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Die hervorragende Erfolgsbilanz von Open Cosmos bei Missionen, seine Fertigungskompetenz und seine wissenschaftliche Expertise schaffen beste Voraussetzungen dafür, dass das Unternehmen in diesem äußerst wichtigen Sektor eine weltweit führende Rolle einnimmt, und wir freuen uns darauf, Open Cosmos auf diesem Weg zu unterstützen."

Patrick Sheehan, Managing Partner bei ETF Partners, erklärt: "In Europa sind nun alle Voraussetzungen dafür gegeben, weltweit führende Raumfahrtunternehmen aufzubauen. Das Führungsteam von Open Cosmos hat den nötigen Ehrgeiz bewiesen, um diese Expertise in beachtliche wirtschaftliche Ergebnisse umzusetzen, und dies in bemerkenswert kurzer Zeit erreicht. Open Cosmos ist bereits heute ein außergewöhnliches Unternehmen und wir sind überzeugt, dass es das Potenzial hat, zu einem der prägenden Infrastrukturunternehmen Europas zu werden."

Saul Klein, Mitbegründer und Vorsitzender von Phoenix Court, erklärt: "Rafel und das Team haben ein Jahrzehnt lang Wissenschaft und Ingenieurskunst von Weltrang in echte industrielle Leistungsfähigkeit überführt und ein profitables Raumfahrtunternehmen aufgebaut, das Satelliten in großem Maßstab fertigen und kritische souveräne Infrastruktur bereitstellen kann. Wenn wir ambitionierten Gründern die nötige Zeit und das Kapital geben, um etwas aufzubauen, kann Europa mit den Besten der Welt konkurrieren. Open Cosmos ist der Beweis dafür."

Hinweise für die Redaktion:

Die vollständige Liste der Investoren lautet: Lightrock, ETF Partners, Entrepreneurs First, Institut Català de Finances (ICF), A&G Global Investors, Trill Impact, Phoenix Court (zu dem LocalGlobe und Latitude gehören), National Security Strategic Investment Fund (NSSIF), Convex Group, Santander Alternative Investments, Sankara, Ireon Ventures, Sustainable Forward Capital (SFC), Endeavor Catalyst Fund, Iberis Capital, Shilling VC, Amena Ventures, Claret Capital Partners sowie zwei große internationale Pensionsfonds.





Über Open Cosmos:

Open Cosmos ist ein europäisches Unternehmen für Raumfahrtinfrastruktur, das Satellitenmissionen von der Konzeption über den Bau bis zum Betrieb vollständig umsetzt. Über seine Plattformen - OpenOrbit, ConnectedCosmos, OpenConstellation und DataCosmos - bietet das Unternehmen Regierungen, Institutionen und Unternehmen sichere Kommunikation, Erdbeobachtung und Echtzeit-Informationsdienste. Open Cosmos betreibt Standorte im Vereinigten Königreich sowie in Spanien, Portugal und Griechenland und unterstützt Missionen für Kunden in ganz Europa und auf internationalen Märkten.

Weitere Informationen finden Sie unter open-cosmos.com

Über Lightrock:

Lightrock ist eine globale Investitionsplattform, die technologiegestützte Unternehmen bei ihrem Wachstum unterstützt. Im Rahmen seiner Strategien investiert Lightrock in börsennotierte und private Unternehmen, die bewährte Lösungen für drängende globale Herausforderungen in den Themenfeldern People, Planet und Productivity anbieten. Das von Lightrock beratene Vermögen beläuft sich auf 5,8 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen beschäftigt 130 Mitarbeiter auf vier Kontinenten und hat seinen Hauptsitz in London. Lightrock hat bislang 150 Unternehmen unterstützt und ist überzeugt, dass positive Effekte und herausragende wirtschaftliche Ergebnisse Hand in Hand gehen und so dauerhaften Mehrwert für Kunden, Unternehmen und Gemeinschaften schaffen können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.lightrock.com

Über ETF Partners:

Das 2005 gegründete Unternehmen ETF Partners gilt als Pionier des europäischen Venture Capital und investiert in nachhaltige Technologien mit großer Wirkung. Seit mehr als zwei Jahrzehnten fördert der Fonds Innovationen, die langfristigen ökologischen Mehrwert schaffen sollen.

Das Unternehmen folgt dem Grundsatz, dass technologische Innovation und visionäre Gründer für die Bewältigung der globalen Klimakrise unerlässlich sind. Durch die Zusammenarbeit mit Europas ambitioniertesten Unternehmern hilft ETF Partners, bahnbrechende marktfähige Lösungen zu skalieren, bei denen finanzielle Rendite unmittelbar zum Erreichen von Nachhaltigkeitszielen beiträgt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.etfpartners.capital

361 Communications:

Rachel.bowden@361communitions.com

Eddie.waller@361communications.com