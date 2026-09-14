ERLANGEN, Germany, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ein anspruchsvolles Problem in der Zerspanung lässt sich oft leichter lösen, wenn man es direkt mit jemandem besprechen kann, der die jeweilige Anwendung versteht. Auf der AMB 2026 bringt Dormer Pramet Anwendungstechniker, Marktspezialisten und Vertriebsexperten mit jahrzehntelanger gemeinsamer Erfahrung zusammen und bietet Fertigungsunternehmen damit die Möglichkeit, ihre Herausforderungen in der Produktion persönlich mit Experten zu besprechen.

Das Team am Standort Erlangen, von dem aus der deutsche Markt seit 1993 betreut wird, verbindet umfassende Kenntnisse des lokalen Marktes mit Anwendungstechnik und dem breiten Know-how von Dormer Pramet im Bereich der Zerspanungswerkzeuge. Seit 2025 ist Erlangen zudem für Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH) verantwortlich und stärkt damit seine Rolle bei der Betreuung von Kunden und Vertriebspartnern in der gesamten Region.

Durch Außendienst, Anwendungstechnik, Kundenservice und technische Schulungen arbeitet das Team eng mit Fertigungsunternehmen und Vertriebspartnern zusammen, um Herausforderungen in der Zerspanung zu lösen, die Produktivität zu steigern und langfristige Partnerschaften aufzubauen.

Expertise rund um Ihre Anwendung

Auf der AMB können Besucher ihre Fragen zur Zerspanung direkt mit Spezialisten besprechen, die täglich mit Fertigungsunternehmen und deren Anwendungen arbeiten.

Möchten Sie die Prozesssicherheit erhöhen oder einen Bearbeitungsprozess effizienter gestalten? Anwendungstechniker Dominique Böker kann sowohl die Werkzeugauslegung als auch den gesamten Prozess analysieren und Potenziale für Verbesserungen identifizieren.

Möchten Sie die Werkzeugstandzeit verlängern oder die optimalen Schnittparameter bestimmen? Anwendungstechniker Timo Böhl ist auf Werkzeugauswahl sowie Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe spezialisiert und unterstützt Fertigungsunternehmen dabei, die richtige Kombination für ihre jeweilige Anwendung zu finden.

Für Fertigungsunternehmen, die den gesamten Prozess betrachten möchten, kann Helmut Depner, Market Manager DACH, dabei unterstützen, die passende Lösung zu identifizieren und Möglichkeiten zur Produktivitätssteigerung im gesamten Bearbeitungsprozess zu erschließen.

Kevin Huppertz, Regional Sales Manager, arbeitet eng mit Kunden und Vertriebspartnern zusammen, um erfolgreiche, langfristige Geschäftsbeziehungen aufzubauen und das Geschäftswachstum zu unterstützen.

Gemeinsam verfügt das Team über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Zerspanungsanwendungen, Werkzeuge, Vertrieb und Kundenbetreuung. Dank dieses breiten Know-hows können Besucher sowohl konkrete Fragen zu Schnittparametern oder Werkzeugstandzeiten als auch umfassendere Prozessoptimierungen und langfristige Produktionsanforderungen besprechen.

Unterstützung über den Messestand hinaus

Dormer Pramet arbeitet eng mit Fertigungsunternehmen, Vertriebspartnern und Werkzeugmaschinenherstellern zusammen, um individuelle Anwendungen zu verstehen und praxisorientierte Möglichkeiten zur Verbesserung der Zerspanungsleistung zu identifizieren. Dies kann die Auswahl eines Standardwerkzeugs, die Entwicklung einer maßgeschneiderten oder kundenspezifischen Lösung, die Optimierung von Schnittparametern sowie Anwendungsunterstützung und technische Schulungen umfassen.

Auf der AMB wird dieses Know-how anhand praktischer Beispiele aus dem gesamten Portfolio erlebbar. Besucher können die neuesten Entwicklungen für 2026 in den Bereichen Drehen, Fräsen und Bohren entdecken, einen speziellen Rail-Bereich mit einem Eisenbahnrad in Originalgröße und Spezialwerkzeugen besuchen sowie die intelligente Vending-Lösung im praktischen Einsatz erleben.

Zusammen bieten diese Exponate einen idealen Ausgangspunkt für detaillierte Gespräche über reale Anwendungen - von der Verlängerung der Werkzeugstandzeit und Verbesserung der Prozesssicherheit über die Auswahl der richtigen Werkzeuge bis hin zu einer besseren Kontrolle von Werkzeugbeständen und Produktionsprozessen.

Bringen Sie Ihre Herausforderung mit - Halle 3, Stand 3B76

Die AMB bringt die metallbearbeitende Industrie in Stuttgart zusammen und bietet eine ideale Gelegenheit, technisches Know-how auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und über die Herausforderungen zu sprechen, mit denen Fertigungsunternehmen täglich konfrontiert sind.

Wenn Sie eine Herausforderung in der Zerspanung haben, die Sie gerne besprechen möchten, besuchen Sie Dormer Pramet in Halle 3, Stand 3B76. Ob Werkzeugstandzeit, Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe, Prozesssicherheit, Produktivität, Werkzeugauswahl oder eine anspruchsvolle neue Anwendung - unser Team steht bereit, um Ihre Herausforderung gemeinsam zu analysieren und den richtigen Lösungsansatz für Ihre Anwendung zu finden.

Treffen Sie die Experten von Dormer Pramet auf der AMB 2026 und nutzen Sie jahrzehntelange Erfahrung in Zerspanung und Anwendungstechnik, um die Herausforderungen zu lösen, die für Ihr Unternehmen entscheidend sind.

Über Dormer Pramet

Dormer Pramet ist ein weltweit führender Anbieter von Werkzeugen für die Metallzerspanung und damit verbundenen Dienstleistungen und unterstützt Hersteller in über 100 Märkten weltweit. Mit einem weltweiten Netz von Vertriebsbüros und Fertigungszentren vereinen wir Lösungen zum Drehen, Fräsen, Gewindeschneiden und Bohren unter einer einheitlichen Marke.

Wir können auf eine über 100-jährige Erfahrung zurückblicken und arbeiten eng mit Händlern und Endverbrauchern zusammen, um zuverlässige Werkzeuge, praktische Ratschläge und zugängliche Schulungen anzubieten, die Unternehmen dabei helfen, mit Zuversicht zu arbeiten. Indem wir starke Produktmarken und ein globales Liefernetzwerk vereinen, erleichtern wir unseren Partnern den Zugang zu den richtigen Lösungen zum richtigen Zeitpunkt und ermöglichen es ihnen, effizient zu arbeiten und mit Sicherheit auf Schritt und Tritt zu wachsen.

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte:communications@dormerpramet.com

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