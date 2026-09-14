Ehemaliger orderbird-CEO David Feichter unterstützt Gründer Johannes Ferner als Co-CEO

fiskaly ist gegenüber dem Vorjahr um 60 gewachsen und hat gewinnbringend skaliert

Feichter wird sich auf den Betrieb konzentrieren, während Ferner die Infrastruktur für Transaktions-Compliance in Europa erweitern wird

Das FinTech-Scale-up-Unternehmen fiskaly hat David Feichter zum Co-CEO neben Gründer Johannes Ferner ernannt. Gemeinsam werden sie das Unternehmen durch seine nächste Wachstumsphase in Europa führen.

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Feichter wird den Betrieb und die Skalierung der Organisation leiten, während sich Ferner auf internationale Partnerschaften, Akquisitionen und externe Repräsentation konzentrieren wird. fiskaly wird auch im Bereich M&A aktiv bleiben und weitere Akquisitionen tätigen, um weiterhin schnell handeln zu können, wenn sich die richtigen Gelegenheiten in Europa ergeben.

Feichter hat mehr als 20 Jahre Erfahrung auf den Gebieten POS und FinTech in Europa und den USA, darunter bei Clover während seiner wachstumsstarken Jahre und bei orderbird, dem ersten Kunden von fiskaly. "fiskaly hat eine starke Position in puncto Transaktions-Compliance aufgebaut und das Potenzial des Marktes verdeutlicht. Unser Ziel ist es, die Marktführerschaft auszubauen und zu definieren, in welche Richtung die Kategorie als nächstes geht", sagte Feichter.

Das Co-CEO-Modell ist die nächste Phase der Marktführerschaft von fiskaly. "Das Teilen der CEO-Rolle ist eine strategische Entscheidung, durch die wir unsere komplementären Stärken maximieren und das Wachstum auf fokussiertere, strukturiertere Weise beschleunigen können. Auf diese Leistung bin ich besonders stolz, denn sie zeigt, dass Wachstum aus Österreich noch möglich ist", erklärt Ferner.

fiskaly hat über 150 Mitarbeitende und ist in acht Ländern tätig: Deutschland, Italien, Schweden, Spanien, Portugal, Frankreich, Belgien und Österreich. Das Unternehmen hat 1.900 B2B-Kunden in ganz Europa, betreibt mehr als 1 Millionen POS-Systeme und ist die führende Lösung in Deutschland.

fiskaly wurde 2019 von Johannes Ferner, Simon Tragatschnig und Patrick Gaubatz in Wien gegründet. Es war weitgehend selbstfinanziert, bis Verdane, die europäische Wachstumskapitalgesellschaft, die mit technologieorientierten Unternehmen zusammenarbeitet, Mitte 2024 in das Unternehmen investierte. fiskaly hat seitdem sein Wachstum durch Akquisitionen forciert. Unter anderem erwarb es die Deutsche Fiskal GmbH (eine Tochtergesellschaft von GK Software SE) und Infrasec Sweden AB, einen cloudbasierten Fiskalisierungsanbieter.

Über fiskaly

fiskaly baut Europas Infrastruktur für konforme Transaktionen auf. Das FinTech-Scale-up-Unternehmen mit Sitz in Wien bietet cloudbasierte Software und APIs für Fiskalisierungs- und Transaktions-Compliance, um POS-Anbietern und Händlern dabei zu helfen, mit den zunehmend komplexen steuerlichen Anforderungen und Meldepflichten in Europa zurechtzukommen. Die Technologie des Unternehmens sorgt für die Sicherheit, digitale Signatur und Fälschungssicherheit von Kassentransaktionen und Zahlungseingängen. 2026 gewann das Unternehmen einen EY Scaleup Award.

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