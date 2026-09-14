Die Auszeichnungen würdigen die führende Rolle in den Bereichen NTN-Innovation, IoT-Konnektivität, Netzwerkmodernisierung und Energieeffizienz

RICHARDSON, Texas, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der Anbieter von Cloud-nativer Netzwerkinfrastruktur, der die Zukunft der Netzwerke gestaltet, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen bei den "Leading Lights Awards 2026" von Light Reading in vier preisgekrönten Beiträgen vorgestellt wurde. Damit wird die Führungsrolle des Unternehmens in den Bereichen nicht-terrestrische Netzwerke, Cloud-native Kerninnovationen, Netzwerkmodernisierung und Energieeffizienz hervorgehoben. Mit diesen Auszeichnungen werden herausragende Leistungen und Innovationen in der globalen Kommunikationsbranche gewürdigt.

Mavenir wurde in zwei Kategorien ausgezeichnet:

Auszeichnung für das innovativste Produkt oder die innovativste Lösung im Bereich Satelliten- oder nicht-terrestrische Netzwerke für die Mavenir Full-Stack-NTN-Plattform. Die Jurymitglieder lobten die Plattform dafür, dass sie eine Integration von Satelliten- und terrestrischen Netzwerken in GEO-, MEO- und LEO-Umgebungen ermöglicht und gleichzeitig Dienste von 3G bis 5G auf einer konvergenten Kernarchitektur unterstützt, bei der der nicht-terrestrische Zugang als native Netzwerkfunktion und nicht als Overlay behandelt wird.

Die Jurymitglieder lobten die Plattform dafür, dass sie eine Integration von Satelliten- und terrestrischen Netzwerken in GEO-, MEO- und LEO-Umgebungen ermöglicht und gleichzeitig Dienste von 3G bis 5G auf einer konvergenten Kernarchitektur unterstützt, bei der der nicht-terrestrische Zugang als native Netzwerkfunktion und nicht als Overlay behandelt wird. Herausragender Anwendungsfall: IoT, gemeinsam mit der Deutschen Telekom IoT GmbH, für den Remote-Packet-Core für vernetzte Fahrzeuge. Die Lösung sorgt dafür, dass die Steuerungsebene in Europa verbleibt, ermöglicht jedoch gleichzeitig eine lokalisierte Datenweiterleitung in Nordamerika und erfüllt damit die Anforderungen hinsichtlich Latenz, Transitkosten und Datenhoheit für globale Dienste im Bereich vernetzter Fahrzeuge. Die Live-Produktionsbereitstellung unterstützt die Vernetzung von mehr als einer Million vernetzter Fahrzeuge weltweit und verdeutlicht, wie sich cloudnative Paketkerntechnologie skalieren lässt, um geschäftskritische IoT-Dienste zu unterstützen und gleichzeitig strenge betriebliche und regulatorische Anforderungen zu erfüllen.



"Diese Auszeichnungen unterstreichen das Engagement von Mavenir bei der Bewältigung einiger der wichtigsten Herausforderungen der Branche im Bereich der Konnektivität", erklärt Pardeep Kohli, Präsident und CEO von Mavenir. "Unsere Full-Stack-NTN-Plattform unterstützt Netzbetreiber dabei, die Konnektivität über herkömmliche terrestrische Netze hinaus zu erweitern, während unser Einsatz eines Remote-Packet-Core bei der Deutschen Telekom IoT GmbH verdeutlicht, wie cloudnative Kerntechnologie weltweit mehr als eine Million Fahrzeuge sicher miteinander verbinden und gleichzeitig die hohen Anforderungen an Leistung, Skalierbarkeit und die regulatorischen Vorgaben globaler IoT-Dienste erfüllen kann. Diese Erfolge spiegeln die praktische Wirkung unserer Technologie und die Stärke unserer Zusammenarbeit mit den Kunden wider."

Mavenir war zudem ein wichtiger Technologiepartner bei zwei preisgekrönten Initiativen der Deutschen Telekom:

Herausragender Anwendungsfall: Netzwerkmodernisierung und -automatisierung im Rahmen der Initiative "Horizontal Telco Cloud" . Im Rahmen des Programms wurden fragmentierte Netzwerksilos durch eine gemeinsame, cloudnative Plattform ersetzt, die sich über mehr als zehn deutsche Rechenzentren erstreckt. Mavenir stellte umfassende Cloud-native Lösungen bereit, darunter einen konvergenten 4G/5G-Paketkern mit bewährten Network-Slicing-Anwendungen. Diese Lösungen nutzen GitOps-basierte Automatisierung und Kubernetes-Funktionen, um eine skalierbare Grundlage für künftige Innovationen im Netzwerkbereich zu schaffen.

. Im Rahmen des Programms wurden fragmentierte Netzwerksilos durch eine gemeinsame, cloudnative Plattform ersetzt, die sich über mehr als zehn deutsche Rechenzentren erstreckt. Mavenir stellte umfassende Cloud-native Lösungen bereit, darunter einen konvergenten 4G/5G-Paketkern mit bewährten Network-Slicing-Anwendungen. Diese Lösungen nutzen GitOps-basierte Automatisierung und Kubernetes-Funktionen, um eine skalierbare Grundlage für künftige Innovationen im Netzwerkbereich zu schaffen. Herausragender Anwendungsfall: Energieeffizienz und Nachhaltigkeit für Full-Stack-Energieeffizienz. Im Rahmen dieser Initiative konnten im 5G-Kernnetz ohne Hardware-Erneuerung Energieeinsparungen von bis zu 65 % in Zeiten geringer Auslastung erzielt werden. Die Cloud-native 5G-Core-Software und die energieeffizienten Automatisierungsfunktionen von Mavenir ermöglichten eine dynamische Skalierung der Ressourcen, um den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen zu senken und gleichzeitig die Netzwerkleistung aufrechtzuerhalten. Damit wurde die Vision der Deutschen Telekom von einem "Zero Bit & Zero Watt"-Kernnetzwerk unterstützt.

"Diese Auszeichnungen unterstreichen zwei der wichtigsten Herausforderungen der Branche: den Aufbau agilerer Netze und deren nachhaltigere Betriebsführung", fügte Kohli hinzu. "Wir gratulieren der Deutschen Telekom zu diesen Erfolgen und sind stolz darauf, dass die Technologie von Mavenir zur Umsetzung beider Projekte beigetragen hat. Durch die Kombination von Cloud-nativer Architektur, intelligenter Automatisierung und energieeffizienter 5G-Core-Software unterstützen wir Netzbetreiber dabei, ihre Netze zu modernisieren und gleichzeitig messbare Effizienz- und Nachhaltigkeitsgewinne zu erzielen."

Die vollständige Liste der Preisträger der "Leading Lights Awards 2026" von Light Reading: https://www.lightreading.com/optical-networking/light-reading-s-leading-lights-awards-2026-the-winners

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke durch die Entwicklung von cloudnativen, KI-basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Fachkompetenz des Unternehmens im Telekommunikationsbereich hat sich durch Implementierungen bei mehr als 300 Netzbetreibern weltweit in über 120 Ländern bewährt, die zusammen mehr als 50 % der weltweiten Teilnehmer versorgen. Mavenir verbindet seine umfassende Erfahrung in der Telekommunikationsbranche mit Cloud- und IT-Fachwissen sowie Kompetenzen im Bereich Data Science, die für die Lösung konkreter Kundenherausforderungen unerlässlich sind. Die bewährten Softwarelösungen des Unternehmens sind von Grund auf für KI ausgelegt und ermöglichen den Netzbetreibern den Übergang in eine KI-native Zukunft sowie ihre Weiterentwicklung zu TechCos. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com.

Mavenir PR-Kontakt:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

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