Die Expo 2030 Riyadh und die Mohammed Al Habib Real Estate Company (MAHR) haben einen Joint-Venture-Vertrag im Wert von 3,2 Milliarden SAR über die Entwicklung und Realisierung des "Expo Village", der Wohnsiedlung für die Expo 2030 Riad, unterzeichnet. Die Vereinbarung stellt den ersten Meilenstein im Bereich Joint Ventures für die Expo 2030 Riad dar und bekräftigt das Engagement der Expo 2030 Riyadh für Partnerschaften mit der Privatwirtschaft, um wirtschaftliche Chancen zu erschließen und dauerhaften Wert zu schaffen sowohl im Vorfeld der Expo als auch weit über die Veranstaltung hinaus.

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Expo 2030 Riyadh and Mohammed Al Habib Real Estate Company (MAHR) have signed a 3.2 billion SAR joint venture agreement for the development and delivery of the Expo Village, the residential community for Expo 2030 Riyadh

Das Expo-Dorf wird speziell für offizielle Teilnehmer und Delegationen errichtete Unterkünfte in einem vollständig integrierten, nachhaltigen Stadtviertel bieten. Das Dorf wurde konzipiert, um ein komfortables und angenehmes Wohnumfeld zu schaffen, und wird die internationalen Teilnehmer während ihres gesamten Aufenthalts beherbergen sowie einen reibungslosen Ablauf ihres Aufenthalts auf der Expo 2030 in Riad gewährleisten. Mit rund 2.300 Wohnapartments, die Platz für etwa 5.500 Bewohner bieten, wird das Projekt durch eine Vielzahl von Einzelhandels- und Gastronomiebereichen, Annehmlichkeiten, Dienstleistungen und betrieblichen Einrichtungen ergänzt und bietet über die Expo-U-Bahnstation, den Flughafen King Khalid International und das gesamte Verkehrsnetz von Riad eine optimale Anbindung an das Gelände der Expo 2030 in Riad.

Die Vereinbarung wurde von Talal Al-Marri, dem Vorstandsvorsitzenden der Expo 2030 Riyadh, und Abdullah Mohammed Al Habib, dem Vorstandsvorsitzenden der Mohammed Al Habib Real Estate Company, auf dem Gelände der Expo 2030 Riad unterzeichnet, wo die Entwicklungs- und Bauarbeiten zügig voranschreiten.

Die Unterzeichnung fand in Anwesenheit von Saad Al-Kroud, Leiter des Bereichs Lokale Immobilieninvestitionen beim Public Investment Fund und Chairman of the Executive Committee of the Board of Directors der Expo 2030 Riyadh Company, statt.

Anlässlich der Bekanntgabe sagte Talal Al-Marri, CEO von Expo 2030 Riyadh: "Das Expo Village stellt einen wichtigen Schritt bei der Umsetzung der Expo 2030 in Riad dar und spiegelt unseren Ansatz wider, effektive Partnerschaften mit der Privatwirtschaft aufzubauen und deren Fachwissen, Kompetenzen und Investitionen als strategischer Partner bei der Umsetzung zu nutzen. Während die Realisierung an Fahrt gewinnt und die Arbeiten auf dem Gelände der Expo 2030 in Riad voranschreiten, bauen wir weiter die Infrastruktur, Dienstleistungen und Einrichtungen aus, die erforderlich sind, um den Bedürfnissen der offiziellen Teilnehmer gerecht zu werden.

Durch diese Vereinbarung mit der Mohammad Al Habib Real Estate Company tritt das Expo Village nach Abschluss der Vorbereitungsarbeiten für Planung und Baustelle in eine fortgeschrittene Phase der Realisierung ein und ebnet den Weg für den Baubeginn gemäß dem genehmigten Zeitplan. Das Expo Village wird den internationalen Teilnehmern während der Veranstaltung ein hochwertiges, integriertes Wohnumfeld bieten und nach der Expo zu einer dauerhaften Wohnsiedlung umgestaltet werden. Damit wird es zum langfristigen Vermächtnis der Expo 2030 in Riad beitragen und einen dauerhaften wirtschaftlichen und städtebaulichen Mehrwert für die Stadt Riad schaffen."

Abdullah Mohammed Al Habib, CEO von MAHR, sagte: "Diese Vereinbarung stellt einen wichtigen Meilenstein für Mohammad Al Habib Real Estate dar. Wir sind stolz darauf, die Vorbereitungen für die Expo 2030 in Riad zu unterstützen und auf über fünfzig Jahre Erfahrung zurückzugreifen, um ein umfassendes Wohnbauprojekt zu schaffen, das der Bedeutung dieser internationalen Veranstaltung gerecht wird."

Er fügte hinzu: "Wir betrachten dieses Projekt als eine einzigartige Bereicherung für die Expo 2030 in Riad, die ein Erlebnis bietet, das der Stadt und ihren Besuchern würdig ist. Es basiert auf einem Ansatz der Immobilienentwicklung, bei dem hohe Standards bei Planung, Ausführung und Betrieb im Mittelpunkt stehen, um einen dauerhaften Wert zu gewährleisten, der auch lange nach Ende der Ausstellung Bestand hat."

Das Expo Village, das von Anfang an für eine langfristige Nutzung konzipiert wurde, wird sich zu einer integrierten Wohnanlage entwickeln. Die Mischung aus Wohnräumen, Einzelhandel, Gastronomie, Freizeit- und Gemeinschaftseinrichtungen sowie landschaftlich gestalteten öffentlichen Räumen und fußgängerfreundlichen Straßen wird in ein lebendiges Stadtviertel im Rahmen der umfassenderen Entwicklung des nördlichen Riad verwandelt. Das Projekt wurde unter Berücksichtigung klimafreundlicher Prinzipien und effizienter Gebäudesysteme konzipiert, um eine langfristige Umweltverträglichkeit und Betriebsleistung zu gewährleisten.

Das "Expo Village" ist das erste Wohnbauprojekt, für das die Expo 2030 Riyadh eine Joint-Venture-Vereinbarung unterzeichnet hat. Weitere Wohnbauprojekte sollen später folgen.

Die Expo 2030 in Riad findet vom 1. Oktober 2030 bis zum 31. März 2031 unter dem Motto "Foresight for Tomorrow" statt. An der sechsmonatigen Weltausstellung werden sich voraussichtlich 197 offizielle Teilnehmer beteiligen und es werden 42 Millionen Besucher erwartet.

Über die Expo 2030 in Riad

Die Expo 2030 in Riad findet vom 1. Oktober 2030 bis zum 31. März 2031 statt und wird mit einer Ausstellungsfläche von 6 Millionen Quadratmetern zu den ehrgeizigsten Weltausstellungen gehören, die je konzipiert wurden. An der sechsmonatigen Weltausstellung, die sich über fünf Stadtviertel erstreckt, werden sich voraussichtlich 197 offizielle Teilnehmer beteiligen und es werden 42 Millionen Besucher erwartet.

Unter dem Motto "Foresight for Tomorrow" und mit Riad eine lebhafte, aufstrebende Stadt als Gastgeber wird die Expo 2030 Riad den Teilnehmern eine Plattform bieten, um Ideen auszutauschen, Lösungen zu entwickeln und Partnerschaften aufzubauen, die echte Veränderungen bewirken, globale Herausforderungen angehen und neue Chancen eröffnen. Auf der Weltausstellung werden immersive Kulturzonen, tägliche Veranstaltungen und KI-gestützte Interaktionen geboten, gepaart mit traditioneller saudischer Gastfreundschaft und modernste Technologie. Nach der sechsmonatigen Veranstaltung wird sich das Expo-Gelände zu einem "Global Village" entwickeln, das weiterhin Besucher anziehen und zur dynamischen Stadtlandschaft Riads beitragen wird.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.expo2030riyadh.sa/en/

Über die Mohammed Al Habib Real Estate Company

Die Mohammad Al Habib Real Estate Company ist ein führender Bauträger in Saudi-Arabien, der 1972 gegründet wurde und auf mehr als fünfzig Jahre Erfahrung zurückblicken kann. Im Laufe der Zeit hat sich das Unternehmen zu einem umfassenden Anbieter entwickelt, der die Bereiche Entwicklung, Investition, Verwaltung und Betrieb von Immobilienprojekten abdeckt.

Im Laufe seiner Unternehmensgeschichte hat das Unternehmen eine Vielzahl von Projekten realisiert, darunter Wohnsiedlungen und Gewerbegebiete. Diese Projekte zeichnen sich durch eine hochwertige Planung und Ausführung aus und werden durch umfassende Einrichtungen und Dienstleistungen ergänzt. Sie entsprechen den Marktbedürfnissen und tragen zur Schaffung von Wohn- und Gewerbegebieten bei, die einen dauerhaften, nachhaltigen Mehrwert bieten.

Mehr Informationen finden Sie unter: alhabibinv.com

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