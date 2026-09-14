Die Investition ermöglicht es AMRA, die wachsende Nachfrage nach präziser, skalierbarer fortschrittlicher Muskel- und Fettbildgebung in der klinischen Forschung und Gesundheitsversorgung zu decken.

AMRA Medical gab heute eine Investition von HealthCap bekannt, einer der führenden europäischen Risikokapitalfirmen im Bereich der Biowissenschaften. Dieser Meilenstein ist ein wichtiger Schritt im Wachstum von AMRA und demonstriert das Vertrauen des Marktes in die Vision des Unternehmens, die Messung und das Verständnis von Muskeln und Fett zu transformieren.

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HealthCap Invests in AMRA Medical to Accelerate Global Growth in Quantitative MRI

Die Unterstützung durch HealthCap kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem quantitative MRT wesentliche Bedeutung dabei gewinnt, zu verstehen, wie die Fettverteilung und Muskelzusammensetzung Krankheit, Behandlungseffekt und Patientenergebnisse beeinflussen. Die proprietären Methoden von AMRA, die auf über 15 Jahren Forschung basieren, bieten mehr als die konventionellen Kennzahlen wie Gewicht, BMI und Muskelfunktionstests. Sie liefern standardisierte, automatisierte Daten aus fortschrittlicher Muskel- und Fettbildgebung, die in der klinischen Forschung erforderlich ist. Durch seine umfassende wissenschaftliche Expertise und sein umfangreiches Netzwerk im globalen Life-Sciences-Ökosystem ist HealthCap einzigartig aufgestellt, um AMRA bei der Skalierung dieser Technologie zu unterstützen und breitere Klinik- und Forschungsanwendungen zu erreichen.

"In unserer nächsten Phase geht es darum, dafür zu sorgen, dass jahrelange wissenschaftliche Validierung weiterreichende Auswirkungen im klinischen Bereich und in der Forschung zeigt", sagte Olof Dahlqvist Leinhard, CEO von AMRA Medical. "Die umfangreiche Erfahrung von HealthCap im Bereich der Biowissenschaften und unser globales Netzwerk werden von entscheidender Bedeutung dabei sein, die Reichweite unserer Technologie und der tiefen wissenschaftlichen Einblicke, die sie ermöglicht, zu erweitern."

Diese Investition entspricht dem wachsenden Schwerpunkt in der metabolischen und neuromuskulären Medizin, präzisere, biomarkergesteuerte Erkenntnisse zu erhalten. Im Laufe der Weiterentwicklung dieser Felder wird die standardisierte, fortschrittliche Muskel- und Fettbildgebung zu einem wertvollen Instrument zur Verbesserung der klinischen Forschung und der Evaluierung der Behandlungsergebnisse.

"AMRA kombiniert differenzierte Technologie und starke wissenschaftliche Validierung mit einer deutliche Relevanz für kritische Bereiche der Medizin und einen bisher nicht gedeckten medizinischen Bedarf", sagte Dr. Mårten Steen, Managing Partner bei HealthCap, der dem Vorstand beitreten wird. "Wir sehen ein bedeutendes Potenzial für die Technologie von AMRA, da Mediziner zunehmend bessere Daten fordern, um den Patientenfortschritt und die Behandlungseffekte nachzuverfolgen. Wir freuen uns darauf, das Team in dieser nächsten Phase des globalen Wachstums zu unterstützen."

Diese Investition wird die fortgesetzte Forschung und Entwicklung, Produktinnovation und internationale kommerzielle Expansion von AMRA fördern.

Über AMRA Medical

AMRA Medical ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Gesundheitsinformatik und leistet mit seinen proprietären, MRT-basierten Technologien Pionierarbeit auf dem Gebiet der Fett- und Muskelanalyse. Unsere Goldstandard-Plattform liefert hochpräzise und standardisierte Biomarker und ermöglicht ein tiefgreifendes Verständnis der Stoffwechsel- und Muskel-Skelett-Gesundheit, das über herkömmliche Körperzusammensetzungsmetriken hinausgeht. Diese Erkenntnisse spielen eine entscheidende Rolle bei der Optimierung des Designs klinischer Studien, der Verbesserung der Endpunktwahl und der Unterstützung datengestützter Entscheidungen sowohl in der Forschung als auch in der klinischen Praxis.

Die Lösungen von AMRA basieren auf strengen wissenschaftlichen Erkenntnissen und kontinuierlicher Innovation und sind darauf ausgelegt, den komplexen Anforderungen der modernen Gesundheitsversorgung und pharmazeutischen Entwicklung gerecht zu werden. Durch standardisierte, cloudbasierte Arbeitsabläufe und strategische Zusammenarbeit ermöglichen wir unseren Partnern den klaren und sicheren Zugriff auf verwertbare Daten und beschleunigen so den Fortschritt von der frühen Entdeckungsphase bis hin zu wirkungsvollen klinischen Ergebnissen.

Über HealthCap

HealthCap ist eine europäische Risikokapitalfirma, die seit 1996 weltweit in Biowissenschaften investiert. Die Firma hat mehr als 130 Unternehmen unterstützt und aufgebaut, 48 an die Börse gebracht und zahlreiche strategische Verkäufe getätigt. Die Investitionsstrategie von HealthCap zielt auf Krankheiten mit einem hohen ungedeckten medizinischen Bedarf ab. Unterstützt werden bahnbrechende Therapien und innovative Gesundheitslösungen, die das Potenzial haben, die klinische Praxis zu verändern und das Leben von Patienten mit diesen Krankheiten zu verbessern.

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