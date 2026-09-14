Der Patentstreit zwischen dem US-Technologieanbieter Interdigital und dem Streamingdienst Disney Plus um die Nutzung der HDR-Technologie eskaliert weiter. Interdigital fordert von Konzernmutter Disney 101,7 Millionen Euro. Im November 2025 hatte Interdigital vor dem Landgericht München eine einstweilige Verfügung gegen Disney Plus beziehungsweise dessen Konzernmutter The Walt Disney Company erwirkt. Die Richter:innen gaben damit dem US-Technologieanbieter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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