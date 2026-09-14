Krypto News: Cardano testet die 0,25-Dollar-Marke - warum Analysten jetzt 80 Prozent Potenzial sehen

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Cardano fiel auf ein Wochentief nahe 0,204 Dollar, nachdem der PPI-Bericht die Erzeugerpreise um 0,4 Prozent steigen ließ. Gleichzeitig veröffentlichte Coinpedia eine Analyse, die ADA einen Anstieg um 80 Prozent auf 0,40 Dollar zutraut. Die Krypto News zeigen diese Spannung: bullische Chartmuster treffen auf Inflationsdruck. Der Kurs liegt bei rund 0,21 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von fast 8 Milliarden Dollar. Die Zone zwischen 0,23 und 0,26 Dollar entscheidet über die nächste Richtung. Eine Verdoppelung erfordert fast 8 Milliarden Dollar an neuem Kapital, was die möglichen Vervielfachungen begrenzt.

Krypto News: Cardano erholt sich vom Wochentief, doch der Widerstand bei 0,25 Dollar bleibt

ADA notiert bei rund 0,21 Dollar nach einem Rückgang von über 0,23 Dollar innerhalb weniger Tage. Der Auslöser war der PPI-Bericht vom 11. September, der einen Anstieg der Erzeugerpreise um 0,4 Prozent im August zeigte. Die Güterpreise stiegen um 1,1 Prozent, und die Jahresrate erreichte 5,4 Prozent laut CoinGabbar. Höhere Inflation bedeutet länger hohe Zinsen, und das trifft den gesamten Kryptomarkt.

Trotz dieses Rückgangs zeigt der Tageschart Anzeichen einer Trendwende. ADA hat vom Tief bei 0,14 bis 0,15 Dollar höhere Tiefs gebildet und den 200-Tage-Durchschnitt zurückerobert laut Coinpedia. Auf dem Wochenchart erholt sich der RSI parabolisch, was auf zunehmende Käuferstärke hindeutet. Ein Tagesschluss über 0,26 Dollar würde den Weg bis 0,30 Dollar öffnen, darüber wartet die 0,40-Dollar-Marke mit 80 Prozent Potenzial.

Das Ouroboros-Leios-Upgrade zeigte auf dem Testnet 500 Prozent mehr Durchsatz gegenüber dem Mainnet. Changelly prognostiziert für September einen Durchschnitt von 0,219 Dollar mit einem Maximum bei 0,222 Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt bei fast 8 Milliarden Dollar, und eine Verdoppelung bräuchte einen Zufluss in derselben Größenordnung. Wer Vielfache statt Prozente sucht, muss über die großen Namen hinausblicken.

Pepeto verbindet den Presale-Vorteil mit der Kraft der Meme-Community

ADA braucht Milliarden für eine Verdoppelung, aber ein Projekt in der Presale-Phase benötigt nur einen Bruchteil davon, um ein Vielfaches zu erreichen. Genau dieses Fenster hat Pepeto geöffnet, und die Zahlen rund um den Presale bestätigen das wachsende Interesse.

Erfahrene Anleger sind bereits bei Pepeto eingestiegen, und die 10,38 Millionen Dollar im Presale beweisen es. Solche Investoren bewegen kein Kapital in dieser Größenordnung, ohne ein klares Potenzial zu erkennen, und bei Pepeto kam diese Überzeugung, weil PepetoSwap bereits live und mit einem täglichen Volumen von 50 Millionen Dollar getestet war. Die Börse erhebt 0,00 Prozent pro Tausch, während Uniswap bei einem Handel über 1.000 Dollar rund 3 Dollar berechnet. Vor dem Start des Presales hat das unabhängige Sicherheitsunternehmen SolidProof die gesamte Codebasis geprüft und bestätigt, dass der Smart Contract den Anforderungen an einen sicheren Presale entspricht.

Diese Nachfrage lenkt Kapital zum Token, und Nachfrage bewegt einen kleinen Coin stärker als einen großen. ADA braucht Milliarden an neuem Geld, um sich zu verdoppeln, während ein Presale-Projekt diese Grenze nicht kennt und deshalb ein Renditepotenzial bietet, das bei großen Coins rechnerisch nicht mehr möglich ist.

Dabei ist die Meme-Seite noch gar nicht eingerechnet. Pepeto ist ein Meme-Coin, dessen Mitgründer den originalen Pepe entwickelt hat, und täglich starten Meme-Coins ohne Produkt und erreichen das 40-Fache. Shiba Inu ist das bekannteste Beispiel: Eine Investition von 1.000 Dollar im Jahr 2020 wurde bei einem Spitzenwert von 41 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung zu über einer Milliarde Dollar. Pepeto startet mit derselben Dynamik der Community und den Werkzeugen, die bereits funktionieren, was das Renditepotenzial für frühe Käufer erhöht. Shiba Inu hatte am Anfang nur die Community und sonst nichts.

Popularität zieht Nachahmer an, und gefälschte Pepeto-Token kursieren auf externen Plattformen. Der echte PEPETO existiert ausschließlich auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.

Fazit

Die Krypto News dieser Woche zeigen bullische Signale für Cardano, doch die Marktkapitalisierung von 8 Milliarden Dollar begrenzt das Renditepotenzial für neue Anleger. Jeder Kryptozyklus wiederholt dieselbe Regel: Die größten Renditen gingen an diejenigen, die früh in Projekte mit funktionierenden Werkzeugen und organischer Nachfrage einstiegen. Wer Shiba Inu Anfang 2021 beobachtet hat, erinnert sich an das Muster: Ein Name, der viral ging, eine Community, die täglich wuchs, und ein Preis, der noch Raum nach oben hatte. Pepeto zeigt dieselben Merkmale, mit dem Unterschied, dass ein funktionierendes Produkt bereits dahintersteht. Der Presale-Preis bietet das höchste Renditepotenzial, bevor das Listing den Zugang zu diesem Niveau beendet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Cardano Kurs Prognose für September 2026?

Coinpedia sieht 80 Prozent Potenzial bis 0,40 Dollar, falls der Widerstand bei 0,25 Dollar fällt. Changelly prognostiziert einen Durchschnitt von 0,219 Dollar.

Warum steht Pepeto im Fokus der Presale-Anleger?

10,38 Millionen Dollar flossen schneller in den Presale als bei jedem vergleichbaren Projekt dieses Zyklus, mit einer gebührenfreien Börse, einem KI-Scanner und einem erwarteten Binance-Listing. Details auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.