Krypto News: MetaMask wird eigenständig und Ethereum bekommt ein neues Upgrade - was Anleger jetzt wissen müssen

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Das meistgenutzte Wallet auf dieser Blockchain hat jetzt eine eigene Firma, und das größte Netzwerk-Upgrade des Jahres steht vor der Tür. Am 9. September gab Consensys die Aufspaltung in zwei unabhängige Unternehmen bekannt. MetaMask wird unter Gründer Joe Lubin zum eigenständigen Unternehmen für Verbraucher-Finanzen mit über 100 Millionen Downloads weltweit. Gleichzeitig kündigte die Foundation ein Reddit-AMA für den 16. des Monats an, bei dem das kommende Glamsterdam-Upgrade im Mittelpunkt steht. ETH konsolidiert bei $2.441 und kämpft mit dem Widerstand bei $2.500. Die Infrastruktur-Ebene wird gerade grundlegend neu sortiert, und neue Layer-2-Projekte nutzen genau diesen Umbau als Startrampe.

Krypto News Ethereum: MetaMask spaltet sich ab, Glamsterdam-Upgrade rückt näher

Consensys Software Inc. spaltet sich in zwei Unternehmen auf, wie The Block am 9. September berichtete. Die bestehende Firma wird zu MetaMask umbenannt, mit Joe Lubin als CEO. Das neue Unternehmen behält den Namen Consensys unter CEO Mike Kriak. MetaMask konzentriert sich künftig auf Self-Custody-Verbraucherfinanzen mit über 100 Millionen Downloads in rund 190 Ländern und Transaktionen in Billionenhöhe.

Das neue Consensys entwickelt Linea, das Layer-2-Netzwerk, sowie die Clients Besu und Teku für institutionelle Kunden, wie Decrypt berichtete. Institutionen wie Citi, DTC und BNY Mellon nutzen bereits die Besu-Infrastruktur, was zeigt, wie tief das Netzwerk im traditionellen Finanzwesen verankert ist. Die Aufspaltung soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein.

Parallel hat die Foundation das Reddit-AMA für den 16. des Monats angekündigt, bei dem Forscher zum Glamsterdam-Hard-Fork, zur zkEVM-Implementierung und zur Post-Quanten-Roadmap Stellung nehmen. Der Testnet-Fork auf Sepolia wurde auf den 6. Oktober verschoben. ETH konsolidiert bei $2.441, der RSI ist auf 58 abgekühlt, und die Unterstützung liegt bei $2.362. Genau in solchen Phasen des Ökosystem-Umbaus entstehen neue Projekte, die eigene Handelsinfrastrukturen errichten.

Pepeto: Ein neues EVM-Layer-2-Ökosystem mit gebührenfreiem Handel auf Ethereum

Wenn das größte Ethereum-Wallet eigenständig wird und das Netzwerk sein nächstes Upgrade vorbereitet, schaffen sich neue Projekte auf derselben Infrastruktur ihren Platz. Ein Name, der in den Krypto News rund um Ethereum-basierte Projekte in der Frühphase immer häufiger auftaucht, ist Pepeto.

Der Markt hat in diesem Jahr aufgehört, für Hype zu bezahlen, und drei Kosten belasten jedes Portfolio: Bridging, Swapping und Betrugsverträge. Pepetos neu angekündigtes EVM-Layer-2-Ökosystem ist darauf ausgelegt, alle drei zu beseitigen. Cross-Chain-Transfers kosten anderswo $15 bis $50, während die Pepeto-Bridge Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Kosten verbindet. Uniswap behält 0,3 Prozent jedes Handels ein, PepetoSwap verlangt nichts. Eine KI-Schicht überprüft jeden Vertrag, bevor Kapital ihn berührt, und schützt Nutzer vor betrügerischen Projekten.

Die Nachfrage ist so an tatsächliche Nutzung gebunden, nicht an leere Versprechungen, und das gesamte Design ist öffentlich einsehbar. SolidProof hat Pepetos gesamten Code vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert, jeden Vertrag überprüft und freigegeben, und der vollständige Auditbericht ist öffentlich zugänglich, sodass Käufer die Sicherheit der gesamten Codebasis selbst überprüfen können. Ein frühzeitiger Kauf ohne ein solches Audit wäre kein Mut, sondern reiner Zufall.

Das Presale hat sich während der schwierigsten Phase des Marktes gefüllt. Als der Fear-Index im Frühsommer auf 19 fiel, tief in der Zone, in der Kleinanleger nichts kaufen, floss bereits Kapital ein. Mit der Markterholung hat sich das Tempo nur beschleunigt, und über $10,38 Millionen sind bereits investiert. In solchen Phasen kauft nur informiertes Kapital, das Geld, das erfahrungsgemäß nie in verlierende Projekte fließt. Auf der offiziellen Pepeto-Website finden Interessierte den aktuellen Presale-Preis und alle Details zum Einstieg. Wer das Renditepotenzial früherer Presale-Projekte vor ihrem Listing kennt, erkennt die Parallelen auf den ersten Blick.

Fazit

Das Ökosystem formt sich um, MetaMask wird eigenständig, und das Glamsterdam-Upgrade rückt näher. Genau in solchen Umbruchphasen entstehen die Projekte, deren Renditepotenzial erst nach dem Listing sichtbar wird. Fast 50.000 Halter haben sich bereits vor dem Börsenlisting positioniert, weil erfahrene Anleger dieses Einstiegsfenster aus früheren Zyklen kennen. Das Tempo beschleunigt sich, der Presale könnte innerhalb von Tagen abgeschlossen sein, und das Listing folgt unmittelbar. Wer bei früheren Presale-Gewinnern zu spät kam, erkennt dieses Setup sofort.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet die Aufspaltung von Consensys und MetaMask für Ethereum?

MetaMask wird unter Joe Lubin zur eigenständigen Firma für Verbraucher-Finanzen mit einer globalen Nutzerbasis in rund 190 Ländern, während das neue Consensys unter Mike Kriak die institutionelle Infrastruktur wie Linea, Besu und Teku weiterentwickelt.

Was ist Pepeto und warum wird es in Krypto-News erwähnt?

Pepeto ist ein EVM-Layer-2-Projekt mit einer gebührenfreien Handelsplattform, einer Cross-Chain-Bridge und einer KI-Vertragsprüfung. SolidProof hat den Code vollständig geprüft. Das Presale hat über $10,38 Millionen eingesammelt, und Details sind auf der offiziellen Pepeto-Website verfügbar.