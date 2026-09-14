Während ihrer Schulzeit im Rahmen des "Model United Nations"-Programms lernte Dahlia Al-Ansari, Argumente zugunsten eines Landes vorzubringen, das ihr zur Vertretung zugewiesen worden war. Als Doha Debates sie jedoch einlud, im Juli dieses Jahres an einer Town-Hall-Debatte in Toronto teilzunehmen, stand sie vor einer ungewohnten Herausforderung: ihre eigenen Überzeugungen zu einem aktuellen Thema darzulegen.

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Students from Qatar, Canada and Mexico during their visit to the University of Toronto as part of the Doha Debates Town Hall experience in Canada. (Photo: AETOSWire)

Als 18-jährige Studentin der Biowissenschaften an der Carnegie Mellon University in Katar war Al-Ansari nicht angereist, um eine vorgegebene Position zu verteidigen. Stattdessen stellte sie fest, dass sie dort war, um kritisch zu denken, ihren eigenen Standpunkt zu vertreten und offen für unterschiedliche Sichtweisen zu bleiben.

Dieser Wandel erforderte es von ihr, Neuland zu betreten, doch "ich bin froh darüber", sagt sie. "Das zeigt mir, wie wichtig es ist, für mich selbst einzustehen."

Al-Ansari gehörte zu den 20 Studierenden aus Katar, Kanada und Mexiko, die einige aufschlussreiche Tage damit verbrachten, sich auf die Live-Debatte vorzubereiten. Die Bürgerversammlung mit dem Titel "Football fandom: Community or commodity?" befasste sich mit den Auswirkungen des großen Geldes auf die Fußballfankultur. Die Studentengruppe führte gemeinsam mit den Gästen Shireen Ahmed, David Goldblatt und Kely Nascimento ein weitreichendes, tiefgründiges Gespräch darüber, ob einflussreiche Investoren den Fußball und seine Fans korrumpiert oder dem Sport einen globalen Aufschwung verliehen haben.

Die Townhall-Veranstaltung, eine Zusammenarbeit zwischen Doha Debates und der katarischen Initiative "Years of Culture", brachte junge Menschen aus den diesjährigen Partnerländern zusammen, um sich offen mit verschiedenen Kulturen auseinanderzusetzen. Seit 2012 konzentriert sich "Years of Culture" darauf, durch kulturellen Austausch dauerhafte Beziehungen aufzubauen.

Zwar umfasste ihre Vorbereitung sowohl Debattiertechniken als auch fußballbezogene Diskussionen, doch viele Studierende gaben an, dass der wertvollste Gewinn darin bestand, zu lernen, inmitten unterschiedlicher Ansichten auf die eigene Stimme zu vertrauen.

Für J Lina El Zeini, eine Studentin der internationalen Wirtschaftswissenschaften an der Georgetown University, bedeutete diese Erkenntnis, ihre Selbstzweifel zu überwinden. "Am Anfang hatte ich Schwierigkeiten. Ich war nervös, stolperte über einige meiner Worte und hatte das Gefühl, es vermasselt zu haben", sagte die 20-jährige palästinensisch-kanadische Studentin. Als die Bürgerversammlung zu Ende war, hatte sich die Lage geändert. "Ich hatte nicht nur mehr Selbstvertrauen beim öffentlichen Sprechen gewonnen, sondern auch erkannt, dass meine Stimme von Bedeutung ist und dass ich auch weiterhin Teil eines sinnvollen Dialogs sein möchte", sagte sie.

Wie sich herausstellte, waren die Veränderungen bei den Studierenden kein Zufall, sondern das Ergebnis einer gezielten Planung. Ihr Vorbereitungsprozess vor der Debatte war bewusst so gestaltet worden, dass er ihnen helfen sollte, mit Stress umzugehen, unterschiedliche Meinungen zu bewältigen und Selbstvertrauen aufzubauen.

Für Ayaan Khan, eine 20-jährige Studentin an der University of Toronto, bedeutete diese Veränderung, sich "nicht als jemand zu präsentieren, der nach der perfekten Antwort sucht, sondern als jemand, der bereit ist, sich einzubringen, einen Beitrag zu leisten und gemeinsam mit anderen zu wachsen".

Als die Schüler am 8. Juli im Terminal Theatre in Toronto eintrafen, hatten sie bereits tagelang geübt, wie man trotz aller Unterschiede miteinander ins Gespräch kommt und aus persönlicher Überzeugung spricht. Während die Kameras liefen und die Scheinwerfer angingen, hörten sie aufmerksam zu, tauschten ihre Ansichten aus und legten ihre langjährigen Gesprächsgewohnheiten ab.

Als sie an der Reihe war, zu sprechen, verspürte Al-Ansari diesen alten Instinkt, auf etwas Eingelernten zurückzugreifen, widerstand ihm jedoch. "Ich beschloss, das auszusprechen, worüber ich in den letzten drei Minuten nachgedacht hatte", sagte sie.

El Zeini erlebte einen ähnlichen Durchbruch. Sie fand ihren Rhythmus: "Das überwältigend positive Feedback, das ich vom Publikum erhielt, bestätigte mir, woran ich festhalten möchte", sagte sie. Speak on what you believe is right, and trust that people will meet you there."

Für Jose Emiliano, einen mexikanischen Politikwissenschaftsstudenten an der Carleton University in Ottawa, war das gesamte Erlebnis ein reines Erlebnis voller Begeisterung. Als er nach der Debatte gebeten wurde, seine Bereitschaft, seine Komfortzone zu verlassen, auf einer Skala von eins bis fünf zu bewerten, zögerte er nicht. "Eine Fünf", sagte er.

Die vollständige Aufzeichnung der Bürgerversammlung ist nun auf den YouTube-Kanälen von "Doha Debates" und "Al Jazeera English" verfügbar.

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Quelle: AETOSWire

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