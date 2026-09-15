XRP vor der Senatsentscheidung - der CLARITY Act Vote am 15. September könnte alles verändern

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Morgen stimmt der US-Senat über den CLARITY Act ab, und für XRP-Anleger hängt alles an einer Zahl. 60 Stimmen braucht der Entwurf, doch Prognosemärkte geben ihm nur 16 Prozent Chance. Der Token notiert bei $1,39, rund 62 Prozent unter seinem Allzeithoch, und trotzdem fließt institutionelles Geld in die ETFs wie nie zuvor dieses Jahr. Was wissen diese Käufer, das der Rest des Marktes noch nicht sieht?

Krypto News XRP: CLARITY Act Vote, ETF-Rekordzuflüsse und die $27-Prognose

Der Senat hält die Cloture-Abstimmung über den Digital Asset Market Clarity Act am 15. September ab, wie KuCoin berichtet. Polymarket beziffert die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung auf 16 Prozent, Galaxy Digital auf nur 10 Prozent. Das Repräsentantenhaus hatte den Entwurf im Juli 2025 mit überparteilicher Mehrheit verabschiedet, doch der Senat hat die Abstimmung bereits zweimal verschoben. Scheitert die Cloture, sinken die Aussichten für 2026 erheblich.

Der Token liegt bei $1,39 über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, doch der MACD zeigt fallende Tendenz. Die ETFs zogen in der letzten Augustwoche $110,49 Millionen an, den stärksten wöchentlichen Zufluss 2026, wie Yahoo Finance berichtet. Goldman Sachs ist als größter offengelegter institutioneller Halter aufgetaucht, und sieben Spot-ETFs werden in den USA gehandelt mit zwei Milliarden Dollar Gesamtvermögen.

Analyst CryptoBull prognostiziert $27, gestützt auf ein Kanalmuster, das in früheren Zyklen 580 Prozent und 66.000 Prozent Rallyes auslöste. Standard Chartered setzt sein Kursziel bei $2,80 und sieht $12,60 bis 2028. Doch für $27 bräuchte der Token eine Marktkapitalisierung von $1,6 Billionen, mehr als Bitcoin heute wert ist. Ein Coin mit $85 Milliarden Bewertung kann sich nur so schnell bewegen, wie institutionelles Kapital es zulässt, und Anleger, die das verstehen, suchen nach einem früheren Einstieg neben ihrer Large-Cap-Position.

Pepeto: Das Krypto-Presale-Projekt, das XRP-Anleger entdeckt haben

Ein Teil dieses Kapitals ist in einen Presale geflossen, der gerade ein Update zum geplanten Binance-Listing bekanntgegeben hat. Das Projekt verbindet die Börsen- und Handelsinstrumente, die XRP-Anleger schätzen, mit einem Presale-Einstieg, bei dem die mögliche Vervielfachung erst beginnt. Die aktuellen Zahlen sprechen für sich, denn mehr als $10,38 Millionen befinden sich bereits im Presale.

Ein konkretes Binance-Listing-Datum verändert die gesamte Position von Pepeto grundlegend. Das Projekt wandelt sich von einem Presale mit einem Plan zu einer Plattform mit einem klaren Weg zum Handel auf der weltweit größten Kryptobörse, die kettenübergreifende Swaps, Asset-Bridging, gebührenfreie Transfers und Portfolioverwaltung in einem verifizierten System vereint. Der Kern davon ist bereits kein Punkt auf der Roadmap mehr, denn die Börse selbst wurde bereits auf der offiziellen Website veröffentlicht.

Trader verlieren täglich Geld auf Plattformen, die zu hohe Gebühren verlangen und genau in dem Moment einfrieren, in dem Volatilität einsetzt. Pepeto beseitigt diese Reibung mit Bridging, Handel, Risikobewertung und Portfolio-Tracking in einer einzigen Oberfläche, in der gebührenfreier Handel bedeutet, dass der volle Betrag in jeden Trade fließt. Vor dem Start des Presales hat SolidProof jede Zeile des Smart-Contract-Codes geprüft und freigegeben, sodass Käufer von Beginn an auf ein unabhängig verifiziertes Sicherheitsfundament bauen können.

Laut Berichten von Coinpedia wurde das Projekt von einem der Mitgründer des originalen Pepe-Tokens ins Leben gerufen, einem Token, der eine Marktkapitalisierung von $11 Milliarden erreichte. Meme-Kultur zieht die Masse an, und die echten Handelsinstrumente geben ihr einen Grund zu bleiben. Diese Kombination erklärt, warum Beobachter Pepeto als einen der vollständigsten Krypto-Presales des Jahres 2026 beschreiben, denn nur wenige Projekte vereinen beides zu einem so frühen Einstieg. Pepeto gewinnt sichtbar an Zugkraft in Richtung seines Binance-Listings und der weiteren Tier-1-Listings in seinem Plan.

Fazit

Die morgige Senatsentscheidung könnte den XRP Kurs in beide Richtungen bewegen, doch selbst im besten Fall liefert ein Coin mit $85 Milliarden Bewertung begrenzte Vervielfachungen. Viele der größten Krypto-Gewinne des letzten Jahrzehnts gingen an Menschen, die Positionen aufgebaut haben, bevor die breite Aufmerksamkeit einsetzte. Jede Presale-Phase von Pepeto hat sich schneller gefüllt als die vorherige, und das Binance-Listing-Update steht unmittelbar bevor. Wer die Muster von BNB, Pepe und anderen Presale-Projekten kennt, weiß, dass sich dieses Zeitfenster nicht wiederholt. Die offizielle Pepeto-Website bietet alle Informationen für Anleger, die jetzt handeln möchten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was passiert mit dem XRP Kurs nach dem CLARITY Act Vote?

Bei Erfolg der Cloture mit 60 Stimmen könnte der Kurs kurzfristig steigen. Polymarket gibt der Verabschiedung 2026 nur 16 Prozent Chance. Standard Chartered sieht den Token kurzfristig bei $2,80.

Was ist Pepeto und warum beachten Anleger den Presale?

Pepeto vereint Meme-Kultur mit gebührenfreiem Handel, Bridging und KI-gestützter Risikobewertung. Über $10,38 Millionen sind im Presale, und alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.