XRP Prognose September 2026: Ausbruch über 1,38 Dollar bestätigt, doch das eigentliche Signal liegt woanders

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XRP durchbricht am 14. September die Marke von 1,38 Dollar und löst das Signal aus, auf das Trader seit Wochen warten. Der Analyst Ali Martinez bestätigt den Ausbruch und setzt das Kursziel bei 1,60 Dollar an. Morgen stimmt der US-Senat über den CLARITY Act ab, einen Tag später folgt der Zinsentscheid der Notenbank. Die XRP Prognose hängt an diesen beiden Terminen wie an keiner anderen Nachricht im Jahr 2026. Die Spot-ETFs ziehen in der achten Woche in Folge Kapital an, und das XRP Ledger stellte am 13. September einen Transaktionsrekord auf. Doch bei 86 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bleibt die Frage, wo die echten Frühphasen-Gewinne liegen. Die Antwort liegt nicht bei XRP, und die größten Wallets haben sie bereits gefunden.

Was verrät die XRP Prognose nach dem Ausbruch über 1,38 Dollar?

XRP handelt am 14. September bei 1,39 Dollar oberhalb aller gleitenden Durchschnitte. In den frühen Morgenstunden durchbrach der Kurs die 1,38-Dollar-Marke und erreichte laut Finbold einen Stand von 1,387 Dollar. Ali Martinez sieht darin die Bestätigung eines Dreiecksausbruchs mit Ziel 1,60 Dollar. Die Unterstützungszone zwischen 1,31 und 1,35 Dollar hat während der gesamten Korrektur gehalten und bildet die Basis für den nächsten Impuls nach oben.

Die Spot-ETFs ziehen seit acht Wochen in Folge Kapital an. Allein im August flossen mehr als 150 Millionen Dollar in die Fonds, das beste Monatsergebnis 2026 laut Yahoo Finance. Im September summieren sich die Zuflüsse auf 32,29 Millionen Dollar bei 19 Millionen pro Woche. Goldman Sachs ist laut CoinDesk der größte gemeldete institutionelle Halter, und Anlageberater halten rund 120 Millionen Dollar in den Fonds. Die Nachfrage der Institutionen wächst trotz des jüngsten Kursrückgangs weiter, und das verwaltete Gesamtvermögen der sieben Spot-ETFs liegt mittlerweile bei rund 2 Milliarden Dollar.

Am 13. September verarbeitete das XRP Ledger einen Rekord von 3.254 Transaktionen in einem einzigen Block in weniger als vier Sekunden. Das Netzwerk bewies damit seine Belastbarkeit unter Stress, ein Signal, das langfristige Investoren beachten. Die Abstimmung zum CLARITY Act am 15. September könnte XRP unter Bundesrecht als Rohstoff einstufen. Polymarket sieht eine 83-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung am 16. September. Über 1,40 Dollar öffnet sich der Weg Richtung 1,60 und dann zur Augustspitze bei 1,70 Dollar. Unter 1,31 Dollar droht ein Rückgang auf 1,20 Dollar. Der Ausblick zeigt zweistelliges Potenzial, doch bei 86 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bleiben die Gewinne für späte Käufer begrenzt.

Pepeto: Der Presale, bei dem die Tools schon vor dem Listing laufen

XRP braucht einen Senatsbeschluss für den nächsten Schub, und selbst dann liefert ein 86-Milliarden-Dollar-Coin einstellige Renditen. Die Wallets, die das verstanden haben, suchen dort, wo die Tools bereits stehen und der Preis noch vor dem Listing liegt.

Genau das unterscheidet Pepeto von jedem anderen Presale am Markt. Die Börse läuft, die Bridge läuft, der Scanner läuft. Andere Projekte liefern Produkte nach dem Listing, Pepeto hat sie davor geliefert. PepetoSwap erhebt null Protokollgebühren, ein Trade über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap 3 Dollar und auf PepetoSwap nichts. Der Scanner prüft jeden Token mit 42 Einzeltests, simuliert Kauf und Verkauf auf einer Testchain und blockiert alles mit kritischer Schwachstelle.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind in den Presale geflossen, bei einem Preis von 0,000000188 Dollar. Der Mitgründer hat den originalen Pepe-Coin gebaut, ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet im Team. SolidProof hat den gesamten Programmcode geprüft und verifiziert, bevor der Presale gestartet ist, und damit die Sicherheit für alle Teilnehmer unabhängig bestätigt. Die Listings an den großen Börsen stehen kurz bevor, und mit jeder abgeschlossenen Phase steigt der Preis. Wer jetzt einsteigt, kauft zum tiefsten Punkt, den dieser Token je erreichen wird.

Fazit

Die XRP Prognose zeigt einen Coin vor dem Ausbruch, der bei 86 Milliarden Dollar Bewertung kaum noch Frühphasen-Rendite liefert. Pepeto liefert genau das: laufende Tools, ein geprüfter Presale, ein Listing am Horizont. Mehr als 10,38 Millionen Dollar von erfahrenen Käufern sprechen für sich. Jede Phase treibt den Preis nach oben, und nach dem ersten Listing gehört dieser Einstieg der Vergangenheit an.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die aktuelle XRP Prognose für September 2026?

XRP hat am 14. September 1,38 Dollar durchbrochen. Ali Martinez sieht 1,60 Dollar als Ziel. Das Senatsvotum zum CLARITY Act und die Zinsentscheidung der Fed innerhalb von 48 Stunden setzen die Richtung.

Warum zieht Pepeto gerade Aufmerksamkeit auf sich?

Pepeto bietet eine laufende Börse ohne Gebühren und einen Scanner mit 42 Prüfungen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com. SolidProof hat den Code vor dem Start geprüft. Der Presale-Preis vor dem Listing bietet Renditepotenzial, das große Coins nicht mehr liefern.