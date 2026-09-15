Finanzierungszusage: Die Unterzeichnung der verbindlichen Vereinbarung sieht Eigenkapitalzusagen von Space42 und Viasat als erste Gründungspartner von Equatys in Höhe von insgesamt bis zu 1 Mrd. USD vor

Die Unterzeichnung der verbindlichen Vereinbarung sieht Eigenkapitalzusagen von Space42 und Viasat als erste Gründungspartner von Equatys in Höhe von insgesamt bis zu 1 Mrd. USD vor Fortschritt des Programms: Die gleichzeitige Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Aufstockung der Finanzierung beschleunigt die Programmentwicklung der ersten Satellitenkonstellation; die erste Tranche der skalierbaren Konstellation soll mit der Gründung von Equatys beauftragt werden, wobei Viasat als technologischer Hauptauftragnehmer vorgesehen ist

Die gleichzeitige Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Aufstockung der Finanzierung beschleunigt die Programmentwicklung der ersten Satellitenkonstellation; die erste Tranche der skalierbaren Konstellation soll mit der Gründung von Equatys beauftragt werden, wobei Viasat als technologischer Hauptauftragnehmer vorgesehen ist Strategische Differenzierung: Equatys soll Wahlmöglichkeiten und Interoperabilität ermöglichen und teilnehmenden globalen, regionalen und nationalen Raumfahrtbetreibern, die lizenzierte Frequenzen für mobile Satellitendienste (MSS) und/oder Frequenzen für die ergänzende Weltraumabdeckung (SCS) nutzen, überzeugende wirtschaftliche Vorteile durch geografische und spektrale Effizienzen verschaffen

Equatys soll Wahlmöglichkeiten und Interoperabilität ermöglichen und teilnehmenden globalen, regionalen und nationalen Raumfahrtbetreibern, die lizenzierte Frequenzen für mobile Satellitendienste (MSS) und/oder Frequenzen für die ergänzende Weltraumabdeckung (SCS) nutzen, überzeugende wirtschaftliche Vorteile durch geografische und spektrale Effizienzen verschaffen Attraktives Geschäftsmodell/Investition: Das Tower-Company-Modell soll Satellitendienstanbietern mit wachsender Nutzerbasis einen kumulativen wirtschaftlichen Mehrwert bieten, indem es den jeweiligen Anteil an den Satellitenkosten reduziert, die Spektrumseffizienz verbessert sowie Netzleistung und -verfügbarkeit auf ein Niveau steigert, das für einzelne Betreiber ansonsten nicht erreichbar wäre; das Modell des kumulativen Wachstums bietet zusätzlichen strategischen und finanziellen Partnern mit zunehmender Skalierung des Systems attraktive Renditechancen

PARIS, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Space42 (ADX: SPACE42), das KI-gestützte SpaceTech-Unternehmen mit Sitz in den VAE, und Viasat , Inc. (NASDAQ: VSAT), ein weltweit führendes Unternehmen für Satelliten- und sichere Kommunikation, haben heute auf der World Space Business Week in Paris die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur formellen Gründung von Equatys bekannt gegeben. Equatys ist eine gemeinsame Plattform für Weltraum- und Bodeninfrastruktur, die die Erweiterung der mobilen Versorgung und die Bereitstellung von Overlay-Diensten an Orten ermöglichen soll, die von terrestrischen Netzen nicht versorgt werden können, einschließlich Abdeckungslücken in dicht besiedelten Ballungsräumen. Mit der Gründung von Equatys verpflichten sich Space42 und Viasat zu einer anfänglichen Eigenkapitalzuführung von insgesamt bis zu 1 Mrd. USD.

Die Entwicklung der ersten Konstellation wird durch die gleichzeitige Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Aufstockung der gemeinsamen Finanzierung beschleunigt. Mit der Gründung von Equatys wird Viasat voraussichtlich zum technologischen Hauptauftragnehmer des Unternehmens ernannt.

Die Gründung des Unternehmens erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die weltweite Nachfrage nach satellitengestützter mobiler Konnektivität zunehmend an Dynamik gewinnt. Da 3GPP-NTN-Standards alltäglichen Smartphones und vernetzten Geräten den Zugriff auf Satellitennetze ermöglichen, wird erwartet, dass der adressierbare Markt für Direct-to-Device (D2D) und fortschrittliche MSS-Dienste in den kommenden Jahrzehnten erheblich wachsen wird. Gemeinsam bieten Viasat und Space42 eine unübertroffene globale Reichweite durch Geschäftsbeziehungen zu mehr als 400 Mobilfunkbetreibern weltweit sowie Zugang zum größten weltweit koordinierten MSS-Frequenzspektrum (>100 MHz), das für den D2D-Einsatz verfügbar ist, und schaffen damit eine einzigartig skalierbare Grundlage für Wachstum.

Equatys ist darauf ausgelegt, Smartphones, IoT-Geräte sowie weitere Geräte und Endgeräte direkt mit Satelliten zu verbinden und Mobilfunkbetreibern damit die Möglichkeit zu geben, Sprach-, Text- und Datendienste dort anzubieten, wo Mobilfunknetze nicht verfügbar sind oder nur eine geringe Abdeckung aufweisen. Die Vereinbarung baut auf der Arbeit von Space42 und Viasat an der technischen Konzeption und Herstellung der Satelliten auf, ebenso wie auf den Fortschritten des Ökosystems bei der nahtlosen Integration in terrestrische Netze, bei Interoperabilitätsstandards und auf dem Feedback einer Reihe von Mobilfunknetzbetreibern und Ökosystem-Teilnehmern. Die Vereinbarung markiert den nächsten Meilenstein für Space42 und Viasat in ihrer Rolle als Gründungspartner von Equatys. Diese Zusammenarbeit wurde erstmals im März 2025 angekündigt , als Space42 und Viasat mit finanzierten technischen und kommerziellen Studien zu einer gemeinsam genutzten nichtterrestrischen Netzinfrastruktur (NTN) begannen. Im September 2025 folgte die Ankündigung , Equatys gründen zu wollen.

Equatys basiert auf einem Tower-Company-Modell, einem bewährten Ansatz, der dazu beigetragen hat, die terrestrische Mobilfunkbranche effizient zu skalieren, indem standardisierte und/oder gemeinsame Infrastruktur von allen oder zahlreichen Betreibern gemeinsam genutzt wird. Equatys wird eine neutrale, gemeinsam genutzte Ebene aus Satelliten- und Bodeninfrastruktur bereitstellen. Durch die gemeinsame Nutzung der Infrastruktur anstelle ihrer Duplizierung können Teilnehmer des Ökosystems den Kapitalbedarf reduzieren, den Einsatz beschleunigen, die Dienstverfügbarkeit erhöhen und ihre Kunden- und Geschäftsbeziehungen unabhängig weiterführen. Teilnehmende Betreiber mit entsprechenden Lizenzen können durch die gemeinsame Nutzung der Infrastruktur eine höhere Kosteneffizienz erzielen, als dies auf Basis ihres eigenen geografischen Versorgungsgebiets und/oder ihrer eigenen Frequenzgenehmigungen wahrscheinlich möglich wäre - und könnten damit potenziell mit den größten Einzelkonstellationen konkurrieren oder diese sogar übertreffen. Mehrere Betreiber können eine gemeinsame Plattform nutzen, ohne ihre eigenen Frequenzlizenzrechte, Kunden oder Geschäftsbeziehungen aufzugeben. Das Geschäftsmodell ist von Grund auf offen gestaltet, sodass weitere Frequenzlizenznehmer und Satellitenbetreiber die Konstellation nutzen können, was ein hohes Maß an Frequenzbündelung, Koordination und Zusammenarbeit ermöglicht. Die initiale Konstellation bildet die erste Phase einer Architektur, die auf eine Skalierung auf 2.800 Satelliten in 60 Orbitalebenen und drei Orbithöhen ausgelegt ist und bei steigender Nachfrage eine Verdichtung ermöglicht, ohne dass eine Neuentwicklung erforderlich wird.

Die Finanzierung des Unternehmens wird voraussichtlich aus einer Kombination aus Gründer-Eigenkapital, Fremdkapital sowie Eigenkapital von Drittinvestoren stammen. Das Modell soll Eigenkapitalinvestoren renditestarke, infrastrukturbasierte Erträge mit Wertsteigerungspotenzial bieten, während gestaffelte Eigenkapitalangebote zusätzlichen strategischen und finanziellen Partnern die Möglichkeit geben, sich an der Skalierung des Systems zu beteiligen. Weitere Lizenznehmer des Systems wären nicht verpflichtet, in das System zu investieren, um es nutzen zu können.

In diesem neuen Unternehmen bringt jeder Gründungspartner eine erhebliche Reichweite und Größe ein. Space42 verfügt über koordinierte L-Band-Frequenzrechte in mehr als 160 Märkten sowie über Beziehungen zu Mobilfunkbetreibern, die die kommerzielle Reichweite der Plattform erweitern. Viasat soll als technologischer Hauptauftragnehmer fungieren und verfügt weltweit über koordinierte MSS-Frequenzrechte im L-Band sowie in Europa im S-Band. Gemeinsam verfügen Space42 und Viasat über kommerzielle Vereinbarungen mit mehr als 400 Mobilfunkbetreibern weltweit sowie über die technischen Kapazitäten und den Zugang zum Betrieb in einem weltweit koordinierten MSS-Frequenzspektrum von über 100 MHz für fortschrittliche MSS-Dienste und NTN-D2D-Dienste.

Karim Michel Sabbagh, Managing Director von Space42, sagt: "Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung ist Equatys startklar. Zum ersten Mal baut die Satellitenbranche eine Infrastruktur auf, die der Denkweise der Mobilfunkbranche entspricht: gemeinsam genutzt, interoperabel, standardbasiert und für Milliarden von Geräten statt für Millionen von Teilnehmern ausgelegt. Space42 und Viasat haben jeweils das eingebracht, was der andere nicht einbringen konnte, und gemeinsam haben wir ein System mit einem einzigartigen, differenzierten Kompetenzprofil für die Raumfahrtbranche geschaffen. Wir wussten immer, dass wir dazu in der Lage sind, und heute beweisen wir es."

"Wir schaffen eine neue Infrastrukturkategorie für globale D2D- und fortschrittliche MSS-Konnektivität, gestützt auf einzigartige Frequenzressourcen, erhebliche zugesagte Kapitalmittel und ein Geschäftsmodell, dessen Skalierbarkeit sich bereits in der Mobilfunkbranche bewährt hat. Die formelle Gründung von Equatys spiegelt unser gemeinsames Vertrauen in den strategischen Wert und die langfristige finanzielle Attraktivität dieses Vorhabens wider, mit dem wir einen schnell wachsenden nichtterrestrischen Markt für neue D2D-NTN- und fortschrittliche mobile Satellitendienste unterstützen wollen", so Mark Dankberg, Chairman und CEO von Viasat. "Durch ein System mit modernster Technologie und Mechanismen für einen neutralen, gemeinsam genutzten und vertrauenswürdigen Infrastrukturzugang wird Equatys Innovationen im Bereich der weltraumgestützten Konnektivität beschleunigen, eine skalierbare und interoperable Architektur etablieren, die ein umfassendes Ökosystem von Teilnehmern mit Wahlmöglichkeiten und Skaleneffekten unterstützt, und substanzielle Wachstumschancen mit attraktiven Renditen für Investoren und Partner schaffen."

Branchenchancen

Der globale Markt für satellitengestützte D2D-Konnektivität soll bis 2040 ein Volumen von 30 bis 70 Mrd. USD erreichen. Treiber sind zunächst die Integration der NTN-Unterstützung in 3GPP Release 17, den technischen Standard, auf dem Mobilfunknetze weltweit basieren, sowie eine für künftige Releases geplante noch engere Integration.

Diese Standardänderung bedeutet, dass gewöhnliche Smartphones und IoT-Geräte ohne spezielle Hardware eine Verbindung zu Satellitennetzen herstellen können, wodurch ein Markt erschlossen wird, den keine frühere Satellitengeneration realistisch bedienen konnte.

Kapitalstruktur

Mit der Gründung von Equatys verpflichten sich Space42 und Viasat jeweils zu einer anfänglichen Kapitaleinlage von 400 Mio. USD. Diese soll im Rahmen einer künftigen, für Drittinvestoren offenen Eigenkapitalfinanzierungsrunde um weitere 200 Mio. USD von Space42 erhöht werden, sodass sich die gesamten Eigenkapitalbeiträge der beiden Parteien auf bis zu 1 Mrd. USD belaufen.

Die Gründung des Joint Ventures, die Beschaffung der Konstellation und die entsprechenden endgültigen Vereinbarungen unterliegen weiterhin den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen und der Bestellung von Viasat zum technologischen Hauptauftragnehmer. Die Unternehmen beabsichtigen, weitere Informationen bereitzustellen, sobald Equatys Fortschritte bei der Erfüllung dieser Bedingungen macht.

Medienkontakte

Space42 Communications: communications@space42.ai

Viasat Communications: PR@viasat.com

Über Equatys

Equatys wird eine unabhängige, neutrale und gemeinsam genutzte Weltraum- und Bodeninfrastrukturplattform für Lizenznehmer von Direct-to-Device- und fortschrittlichen mobilen Satellitendiensten sein. Equatys basiert auf einem Tower-Company-Modell und ist darauf ausgelegt, globalen, regionalen und nationalen Betreibern mit entsprechenden MSS- und/oder SCS-Betriebslizenzen überzeugende wirtschaftliche und leistungsbezogene Vorteile zu bieten. Die Plattform soll Wahlmöglichkeiten, Interoperabilität und einen wirtschaftlich attraktiven Zugang zu NTN-Diensten für Teilnehmer des Ökosystems ermöglichen. Equatys strebt ein kumulatives Wachstum an, indem die Zahl der Nutzer im Ökosystem über den Zugang zu global koordinierten Frequenzen wächst, und will nachhaltigen Wert für die Anteilseigner schaffen. Die Plattform basiert auf 3GPP-NTN-Standards. Weitere Informationen finden Sie unter www.equatys.com

Über Space42

Space42 (ADX: SPACE42) ist ein KI-gestütztes SpaceTech-Unternehmen mit Sitz in den VAE, das Satellitenkommunikation, Geodatenanalyse und künstliche Intelligenz verbindet, um aus dem Weltraum neue Erkenntnisse über die Erde zu gewinnen. Space42 entstand 2024 durch die erfolgreiche Fusion von Bayanat und Yahsat. Dank seiner globalen Reichweite kann das Unternehmen den sich schnell wandelnden Anforderungen seiner Kunden - darunter Regierungen, Unternehmen und Gemeinden - gerecht werden. Space42 umfasst zwei Geschäftsbereiche: Space Services und Smart Solutions. Space Services konzentriert sich auf den Betrieb von Satelliten im Upstream-Bereich für Festnetz- und Mobilitätssatellitendienste. Smart Solutions verbindet die Erfassung und Verarbeitung von Geodaten mit KI, um Entscheidungsprozesse zu unterstützen, das Lagebewusstsein zu verbessern und die operative Effizienz zu steigern. Zu den Hauptaktionären gehören G42, Mubadala und IHC.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.space42.ai ; folgen Sie uns auf LinkedIn: @Space42

Über Viasat

Viasat ist ein globales Kommunikationsunternehmen, das davon überzeugt ist, dass jeder und alles auf der Welt miteinander vernetzt werden kann. Mit Niederlassungen in 24 Ländern weltweit gestalten wir mit unserer Mission die Art und Weise, wie Verbraucher, Unternehmen, Regierungen und Streitkräfte rund um den Globus kommunizieren und miteinander verbunden sind. Viasat entwickelt das ultimative globale Kommunikationsnetzwerk, um hochwertige, zuverlässige, sichere, erschwingliche und schnelle Verbindungen bereitzustellen und damit das Leben der Menschen überall positiv zu beeinflussen - am Boden, in der Luft und auf See - und zugleich eine nachhaltige Zukunft im Weltraum zu gestalten. Im Mai 2023 schloss Viasat die Übernahme von Inmarsat ab und führte die Teams, Technologien und Ressourcen beider Unternehmen zusammen, um einen neuen globalen Kommunikationspartner zu schaffen. Erfahren Sie mehr unter www.viasat.com, im Viasat Newsroom oder folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Instagram, Facebook, Bluesky, Threads und YouTube.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den derzeitigen Erwartungen und Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beruhen und den Safe-Harbor-Regelungen des Securities Act von 1933 und des Securities Exchange Act von 1934 unterliegen. Diese Aussagen - erkennbar unter anderem an Begriffen wie "erwarten", "werden", "voraussehen", "planen", "konzipiert", "anstreben" oder ähnlichen Formulierungen - unterliegen Risiken und Unsicherheiten und können sich als unzutreffend erweisen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zur Gründung von Equatys, zum Zeitpunkt und zur Höhe der jeweiligen Eigenkapitalbeiträge der Parteien, zur Ermöglichung globaler D2D- und fortschrittlicher mobiler Satellitendienste einschließlich des Zeitpunkts der kommerziellen Einführung, zur Beschaffung, Konzeption, Fertigung, dem Start und der Inbetriebnahme der ersten Satellitengeneration von Equatys sowie des zugehörigen Bodennetzes, zur Konzeption, zum Geschäftsmodell, zu den Funktionen, der Leistungsfähigkeit und den Vorteilen der Equatys-Plattform, zum Investitionsrahmen einschließlich der erwarteten Vorteile, Risiken und Renditen, zum Abschluss der endgültigen Vereinbarungen einschließlich der Erfüllung behördlicher und sonstiger Abschlussbedingungen sowie zu Plänen, Zielen und Strategien für den zukünftigen Geschäftsbetrieb. Leser werden darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen können. Zu den Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen könnten, gehören: Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Gründung von Equatys und dem Abschluss der endgültigen Vereinbarungen, einschließlich des Ausbleibens erforderlicher behördlicher Genehmigungen; die nicht rechtzeitige oder gänzlich ausbleibende Erfüllung der Abschlussbedingungen; die Fähigkeit der Parteien, ihre jeweiligen Eigenkapitalzusagen zu finanzieren; Risiken im Zusammenhang mit dem Bau, Start und Betrieb von Satelliten, einschließlich der Auswirkungen von Anomalien sowie von Fehlern oder Ausfällen beim Start, im Betrieb oder bei der Inbetriebnahme oder einer Verschlechterung der Satellitenleistung; Veränderungen der Beziehungen zu wichtigen Kunden, Lieferanten oder Ökosystempartnern oder deren finanzieller Lage; die Fähigkeit, neue Technologien, Produkte und Dienstleistungen erfolgreich zu entwickeln, einzuführen und zu vermarkten; zunehmender Wettbewerb in den Zielmärkten; die Fähigkeit von Equatys, seinen Geschäftsplan innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt erfolgreich umzusetzen; regulatorische Risiken sowie weitere Risiken, die die Kommunikations- und D2D-Branchen allgemein betreffen. Darüber hinaus wird auf die Risikofaktoren in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Viasat verwiesen, die unter www.sec.gov verfügbar sind, einschließlich des jüngsten Jahresberichts von Viasat auf Form 10-K und der Quartalsberichte auf Form 10-Q. Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, die ausschließlich den Stand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wiedergeben. Die Parteien sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen aus irgendeinem Grund zu überarbeiten oder zu aktualisieren.