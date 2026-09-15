Accelerator legt Schwerpunkt auf Auswirkungen in vier Bereichen: Umwelt, Gesundheit und Wohlbefinden, wirtschaftliches Empowerment sowie Bildung und Humankapital

20 Start-ups und vier Non-Profit-Organisationen in Amerika und EMEA wurden aus Tausenden von Bewerbern ausgewählt

Fünfmonatiges Programm bietet Kapital, Mentoring und Zugang zum globalen Netzwerk der Firma

Morgan Stanley (NYSE: MS) gab heute die globale Kohorte 2026 seiner Inclusive Sustainable Ventures (MSISV) bekannt. Die diesjährige Kohorte umfasst 20 Start-ups und vier Non-Profit-Unternehmen in Amerika und Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA), die an dem fünfmonatigen Accelerator-Programm der Firma teilnehmen werden. Das Programm soll Innovatoren in der Frühphase helfen, sich weiterzuentwickeln und ihren Einfluss auszuweiten.

Die 24 Organisationen, die aus tausenden von Bewerbungen ausgewählt wurden, erhalten eine Kapitalbeteiligung in Höhe von 150.000 USD oder eine Zuschussfinanzierung im Falle der Non-Profit-Organisationen, sowie Zugang zu einem speziell zusammengestellten Curriculum, Networking-Gelegenheiten und Büroräume. Die Gründer arbeiten eng mit einem dedizierten MSISV-Team, Entrepreneurs in Residence und Senior-Mentoren von Morgan Stanley zusammen. Nach dem fünfmonatigen Accelerator-Programm präsentiert sich die Kohorte auf einem globalen Showcase- und Demo-Tag im Februar 2027.

MSISV konzentriert sich auf die Förderung von Lösungen in vier thematischen Bereichen, in denen die Firma bedeutendes Potenzial für die Skalierung und messbare Auswirkungen sieht: Umwelt, Gesundheit und Wohlbefinden, wirtschaftliches Empowerment sowie Bildung und Humankapital.

"Morgan Stanley Inclusive Sustainable Ventures hilft Unternehmen und Non-Profit-Unternehmen dabei, stärkere Organisationen aufzubauen und Lösungen mit dem Potenzial für nachhaltige Wirkung zu fördern", sagte Jessica Alsford, Chief Sustainability Officer, Morgan Stanley. "Durch die Vernetzung von Innovatoren in der Frühphase mit wertvoller Expertise und Networking in unserer Integrated Firm, können wir die einzigartigen Prioritäten und langfristigen Wachstumsziele dieser wegweisenden Organisationen unterstützen."

Teilnehmer der MSISV-Kohorte 2026:

Umwelt: ADAR Technologies (USA), Aquagga (USA), Concular (Deutschland), Enerdrape (Schweiz), Everimpact (Frankreich), Grale (Schweden), PulpaTronics (Vereinigtes Königreich)

Gesundheit und Wohlbefinden: Exobiosphere (USA), Oxford Heartbeat (Vereinigtes Königreich), Phaeosynt (Deutschland), Stride (Vereinigtes Königreich), William Oak Diagnostics (Vereinigtes Königreich), Xtory (USA)

Wirtschaftliches Empowerment: ABALOBI (Südafrika), Kahawa 1893 (USA), Starlight (USA), VETLIFE (USA), Viva Benefits (USA), XENA Intelligence (USA)

Bildung und Humankapital: AnnieCannons (USA), Gratia (USA), Robo Wunderkind (USA), Social Cipher (USA), The Unconnected Foundation (Vereinigtes Königreich)

MSISV hat seit 2017 mehr als 160 Organisationen mit über 40 Millionen USD Kapital gefördert.

Weitere Informationen zu der MSISV-Kohorte 2026 finden Sie hier

Weitere Informationen über Morgan Stanley Inclusive Sustainable Ventures finden Sie hier

Über Morgan Stanley Inclusive Sustainable Ventures

Morgan Stanley Inclusive Sustainable Ventures (MSISV) erleichtert Innovatoren den Zugang zu Kapital und Ressourcen, um sie bei ihrer Entwicklung und Skalierung zu unterstützen. Unsere Mission ist es, Innovationen und Veränderungen anzustoßen, indem wir Start-ups in der Frühphase und gemeinnützige Organisationen dabei unterstützen, Lösungen für eine inklusivere und nachhaltigere Zukunft zu entwickeln.

Über Morgan Stanley

Morgan Stanley ist ein weltweit führendes Finanzdienstleistungsunternehmen, das eine breite Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Investmentbanking, Wertpapiere, Vermögensverwaltung und Investitionsmanagement anbietet. Mit Niederlassungen in 42 Ländern betreuen die Mitarbeiter des Unternehmens Kunden auf der ganzen Welt, darunter Konzerne, Regierungen, Institute und Privatpersonen. Weitere Informationen zu Morgan Stanley finden Sie unter https://www.morganstanley.com.

Dieses Material wurde im September 2026 veröffentlicht und ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten oder zur Teilnahme an einer Handelsstrategie dar. Dieses Material wurde nicht von der Forschungsabteilung von Morgan Stanley erstellt und ist kein Forschungsbericht gemäß den FINRA-Bestimmungen. Dieses Material stellt keine individuell zugeschnittene Anlageberatung dar. Es wurde ohne Rücksicht auf die individuellen finanziellen Verhältnisse und Ziele der Personen, die es erhalten, erstellt.

Bestimmte Portfolios können einen Anlagenbestand mit einem oder mehreren Nachhaltigkeitsfaktoren umfassen (als "nachhaltige Investitionen" bezeichnet). Nachhaltigkeit bezieht sich auf die Integration bestimmter umweltbezogener und/oder sozialer Überlegungen in wirtschaftliche, strategische und unternehmerische Entscheidungen. Zwar werden einzelne Aktivitäten je nach Fall bewertet, jedoch werden im Rahmen der Nachhaltigkeitsbemühungen von Morgan Stanley im Allgemeinen die folgenden Faktoren berücksichtigt: Klima/Kohlenstoffemissionen, Ethik und Geschäftsverhalten, Lieferketten, Klima, Management von Umwelt- und sozialen Risiken, finanzielle und wirtschaftliche Eingliederung, Beschäftigte (einschließlich Verfahren zur Förderung von Wohlbefinden und Integration), gesellschaftliches Engagement, Menschenrechte, Anleger-Engagement, Korruption und Bestechung, Natur und Artenvielfalt sowie Abfall.

Sie sollten den Prospekt eines Anlageprodukts oder andere Angebotsdokumente, Offenlegungen und/oder Marketingmaterial sorgfältig prüfen, um mehr darüber zu erfahren, wie Nachhaltigkeitsfaktoren in die Investitionsstrategie einbezogen werden.

Überlegungen zur Nachhaltigkeit können unter anderem Umweltfaktoren (z. B. Klimawandel, Artenvielfalt), soziale Faktoren (z. B. Humankapital, Datenschutz, Vielfalt und Integration) und Governance-Faktoren (z. B. Aufsicht durch den Vorstand, Geschäftsethik, Risikomanagement) umfassen. Sie sollten den Prospekt eines Anlageprodukts oder andere Angebotsdokumente, Offenlegungen und/oder Marketingmaterial sorgfältig prüfen, um mehr darüber zu erfahren, wie Nachhaltigkeitsfaktoren in die Investitionsstrategie einbezogen werden.

Nachhaltige Investitionen können auch als wirkungsorientierte Investitionen, sozial verantwortliche Investitionen, Umwelt-, Sozial- und Governance-Investitionen (ESG-Investitionen) oder Investitionen in Vielfalt und Inklusion (D&I-Investitionen) bezeichnet werden. Die in der Branche verwendeten Definitionen und Kriterien von Nachhaltigkeit können variieren, und die ESG-Ratings von Unternehmen und/oder Wertpapieren derselben Branche können sich aus verschiedenen Gründen von ESG-Ratinganbieter zu ESG-Ratinganbieter unterscheiden, darunter unterschiedliche Definitionen, Methodiken, Prozesse, Datenquellen und Subjektivität der ESG-Ratinganbieter bei der Bestimmung der Ratings. Bestimmte Anlageemittenten, darunter unter anderem gesonderte Vermögensverwaltung (Separately Managed Accounts, SMAs), Investmentfonds und börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs), können unterschiedliche und inkonsistente Ansichten im Hinblick auf Nachhaltigkeitskriterien haben, und die in Angebotsdokumenten oder anderen Dokumenten angegebenen Behauptungen über die Nachhaltigkeit können die Nachhaltigkeitsauswirkungen überbewerten. Daher ist es schwierig, nachhaltige Investitionsprodukte zu vergleichen. Zudem unterscheiden sich sozial verantwortliche Normen von Region zu Region, und die Nachhaltigkeitspraktiken eines Emittenten oder die Bewertung der Nachhaltigkeitspraktiken eines Emittenten durch Morgan Stanley können sich im Laufe der Zeit ändern.

Die Performance von Portfolios, die aus Investitionen bestehen, die als nachhaltige Investitionen gelten, oder die Nachhaltigkeits-Screening-Kriterien im Rahmen ihrer allgemeinen Strategie einsetzen, kann niedriger oder höher sein als die eines Portfolios, das solche Praktiken nicht verfolgt. Portfolios mit Nachhaltigkeitsrestriktionen und -strategien sowie nachhaltigen Investitionen können möglicherweise nicht dieselben Chancen oder Markttrends nutzen wie Portfolios, die keine Nachhaltigkeitskriterien anwenden. Es gibt keine Garantie dafür, dass eine nachhaltige Anlagestrategie oder die eingesetzten Techniken erfolgreich sein werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist weder eine Garantie noch ein verlässlicher Maßstab für zukünftige Ergebnisse. Risiken im Zusammenhang mit einem spezifischen Fonds entnehmen Sie bitte dem Prospekt oder der Prospektzusammenfassung des Fonds.

Investmentmanager können unterschiedliche Nachhaltigkeitsansätze verfolgen und Strategien anbieten, die von denen anderer Investmentmanager abweichen, auch wenn sie sich auf dasselbe Thema beziehen. Zudem stützt sich ein Investmentmanager bei der Bewertung von Investitionen auf Informationen und Daten, die unvollständig, ungenau oder nicht verfügbar sein könnten, wodurch ein Manager die Nachhaltigkeitsmerkmale oder Performance einer Investition falsch bewerten könnte. Derartige Daten oder Informationen können durch freiwillige Berichte oder Berichte Dritter erlangt werden. Morgan Stanley prüft bei der Bewertung eines Emittenten nicht, ob derartige Informationen und Daten korrekt sind und gibt keine Zusicherung oder Gewährleistung im Hinblick auf ihre Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit.

Die Bewertung der Nachhaltigkeitspraktiken eines Emittenten oder eines Nachhaltigkeitsportfolios durch Morgan Stanley gilt zum Datum dieses Materials. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass die zugrundeliegenden Assets die geltenden Nachhaltigkeitsbezeichnungen oder die angegebene Nachhaltigkeits-Compliance aufrechterhalten haben oder werden, oder dass die zugrundeliegenden Assets auf nachhaltige Weise betrieben wurden oder betrieben werden. Die Nachhaltigkeitseffekte der Wertpapiere und der zugrundeliegenden Assets können im Laufe der Zeit variieren.

Dies kann dazu führen, dass Morgan Stanley die Geschäftspraktiken eines Emittenten im Hinblick auf dessen Nachhaltigkeitspraktiken falsch bewertet. Daher ist es schwierig, nachhaltige Anlageprodukte zu vergleichen.

Morgan Stanley macht keine Zusicherung im Hinblick auf die Konformität eines Fonds oder Portfolios mit Gesetzen oder behördlichen Leitlinien, Empfehlungen, Anforderungen oder ähnlichen Standards im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit oder in Verbindung mit oder zur Erfüllung von Ihren Nachhaltigkeitszielen, -kennzahlen oder -kriterien oder anderweitig.

Die Angemessenheit einer bestimmten nachhaltigen Investition oder Strategie hängt von den individuellen Umständen oder Zielen eines Investors ab. Der Kurs und Ertrag einer Investition fluktuieren entsprechend den Änderungen der Marktbedingungen.

2026 Morgan Stanley Co. LLC und Morgan Stanley Smith Barney LLC. SIPC-Mitglieder. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260914193876/de/

Contacts:

Ansprechpartner für: Carrie Hall, carrie.hall@morganstanley.com