Wenn künstliche Intelligenz plötzlich die digitale Welt verlässt Die erste große KI-Welle spielte sich vor allem auf unseren Bildschirmen ab. Chatbots schreiben Texte, KI erstellt Bilder und Software übernimmt immer komplexere Aufgaben. Doch die nächste Entwicklungsstufe könnte wesentlich größer werden: Künstliche Intelligenz beginnt, mit der physischen Welt zu interagieren. Genau diese Entwicklung untersucht das Fraunhofer IPA in seiner im September ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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