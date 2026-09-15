XRP Kurs vor dem Senatsvotum: Goldman Sachs hält 87 Millionen Dollar, doch der Preis fällt - warum?

Anzeige / Werbung

Goldman Sachs ist der größte institutionelle Halter von XRP-ETFs mit 87,4 Millionen Dollar. Insgesamt flossen 1,68 Milliarden Dollar in die US-Spot-Fonds. Trotzdem handelt XRP bei 1,39 Dollar, mehr als 20 Prozent unter dem Augusthoch von 1,70 Dollar. Institutionelles Geld kauft, während der Preis fällt, ein Muster, das in früheren Zyklen vor schnellen Bewegungen aufgetreten ist.

Am 15. September stimmt der Senat über den CLARITY Act ab. Standard Chartered senkte sein Jahresziel von 8 auf 2,80 Dollar. Das XRP Ledger erreichte am 13. September mit 2.768 Transaktionen einen neuen Rekordwert. Die Zahlen passen nicht zusammen, und genau darin liegt die Chance. Dieser Artikel zeigt, wohin der Kurs von hier geht und warum ein Presale neben den Schlagzeilen auftaucht.

Was bedeuten Rekord-ETF-Zuflüsse und Goldman Sachs für den XRP Kurs?

In der Woche zum 28. August flossen laut CoinCentral insgesamt 110,49 Millionen Dollar in die US-Spot-ETFs auf XRP, der stärkste Wochenwert 2026. Goldman Sachs führt die institutionellen Halter mit 87,4 Millionen Dollar an, Jane Street und Millennium Management folgen. Trotz dieser Zuflüsse fiel XRP von 1,70 Dollar Ende August auf 1,39 Dollar heute.

Technisch liegt der Kurs über der 20-Tage-EMA bei 1,36 Dollar und der 200-Tage-EMA bei 1,33 Dollar. Das MACD-Histogramm steht bei minus 0,02, was laut Cryptonomist auf eine Divergenz zwischen Preis und Schwung hindeutet. Am 14. September bricht XRP laut Finbold über einen Schlüsselwiderstand und peilt 1,60 Dollar an. Am 15. September stimmt der Senat über den CLARITY Act ab, wobei 60 Stimmen für die Fortführung nötig sind.

Polymarket setzt die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung 2026 auf 20 bis 24 Prozent. Ein Scheitern würde den wichtigsten regulatorischen Auslöser des Jahres streichen. Am 16. September folgt die Fed-Entscheidung, Goldman Sachs rechnet mit 25 Basispunkten Erhöhung. Bei 85 Milliarden Dollar Marktbewertung braucht XRP enorm viel frisches Kapital für jeden Sprung. Seit Jahresbeginn liegt der Kurs rund 24 Prozent im Minus, nach einem Tiefstand von minus 46 Prozent Mitte August. Genau das ist die Rechnung, die ein Teil der Trader längst gemacht hat: Das Geld fließt in XRP-Fonds, aber das prozentuale Potenzial liegt dort, wo die Börsennotierung noch aussteht.

Warum finden Trader Pepeto direkt neben XRP?

1,68 Milliarden Dollar ETF-Zuflüsse bei einem Kurs, der trotzdem 20 Prozent unter dem Augusthoch liegt. Das zeigt, wie schwer ein 85-Milliarden-Dollar-Token jeden Dollar an Zufluss in Kursbewegung umsetzen kann. Wer das bessere Verhältnis sucht, schaut auf den Presale, der gerade 10,38 Millionen Dollar eingesammelt hat, während die erste Notierung noch aussteht. Pepeto hat eine Börse gebaut, die null Swap-Gebühren berechnet. Ein Trade über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap 3 Dollar und auf PancakeSwap 2,50 Dollar, auf PepetoSwap fällt nur die Gasgebühr an.

Die Börse bietet Markt-, Limit- und DCA-Orders mit eingebauten MEV-Schutzmechanismen. Die Brücke bewegt Token über fünf Ketten in unter 60 Sekunden, kostenlos. Andere Brücken verlangen 15 bis 50 Dollar und können Gelder einfrieren. Bei Pepeto werden fehlgeschlagene Transfers sofort zurückgesendet.

SolidProof hat den gesamten Vertragscode geprüft und die KYC-Prüfung abgeschlossen, bevor der Presale geöffnet wurde, was das Vertragsrisiko beseitigt, an dem die meisten Presales scheitern. Der Mitgründer hat die erste Pepe-Münze geschaffen. Ein Programmierer von Binance gehört zum Team. Meme-Reichweite und funktionierende Werkzeuge gleichzeitig sind etwas, das der Kryptomarkt einmal pro Zyklus hervorbringt. Der Token liegt bei 0,000000188 Dollar, das Binance-Listing rückt näher, und der Preis steigt mit jeder Runde. Wer nach dem Listing einsteigt, zahlt den Marktpreis.

Was kommt nach dem Senatsvotum für den XRP Kurs?

Rekordzuflüsse in die ETFs zeigen, wohin das große Geld blickt, doch bei 85 Milliarden Dollar Marktbewertung bleibt der prozentuale Hebel klein. Bei Pepeto laufen Brücke und Börse bereits, während die erste Notierung noch aussteht. Pepe-Mitgründer, SolidProof-Prüfung, Binance im Blick, fünf Ketten live. Alle Informationen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website. Die aktuelle Runde füllt sich, die nächste kostet mehr, und nach dem Listing ist der Presale-Einstieg Geschichte.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Was sagt die Prognose für XRP im September 2026?

XRP liegt bei 1,39 Dollar und peilt nach einem Ausbruch 1,60 Dollar an. Die Senatsabstimmung zum CLARITY Act am 15. September und die Fed-Entscheidung am 16. September sind die nächsten Auslöser. Analysten nennen 1,68 Dollar als erstes Ziel und 1,86 Dollar danach.

Warum taucht Pepeto neben dem XRP Kurs auf?

Bei 85 Milliarden Dollar Marktbewertung braucht XRP Milliarden für jeden Kurssprung. Pepeto bietet den Einstieg vor der Binance-Notierung, solange der Preis noch bei sechs Nullen liegt. Der Presale und alle Werkzeuge sind live auf der offiziellen Pepeto-Website.