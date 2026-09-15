Das jährliche Branchen-Briefing von iQmetrix erfolgt am 28. Oktober auf globaler Ebene und kombiniert die weltweiten Marktinformationen des vergangenen Jahres mit dem Ausblick des Unternehmens auf den KI-nativen Handel sowie einem ersten Einblick in die Zukunft seines Intelligent Commerce Operating System

iQmetrix, der globale Anbieter von Intelligent Commerce Operating Systems für die Telekommunikationsbranche, hat heute die Registrierung für die 2026 Telecom Industry Address and Product Announcements eröffnet. Diese findet statt am Mittwoch, dem 28. Oktober 2026. Zum ersten Mal in der Geschichte des Events wird iQmetrix zwei spezielle virtuelle Sessions durchführen: eine speziell für ein europäisches Publikum konzipierte Veranstaltung sowie die bereits seit Langem etablierte Veranstaltung für Nordamerika. Die Teilnahme an beiden Veranstaltungen ist kostenlos.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260914856609/de/

Die Industry Address findet mittlerweile bereits zum siebten Mal statt und hat sich zum jährlichen Checkpoint der Telekommunikationsbranche entwickelt: ein ungefilterter Überblick über die Entwicklung des Marktes, bereitgestellt von einem Unternehmen, das an der Schnittstelle zwischen Telekommunikationsanbietern, Einzelhändlern und den Partnern steht, die diese bedienen. Die Ausgabe 2026 baut auf einem Jahr der Forschung und direkter Gespräche auf internationalen Märkten auf.

"Wir verbringen das ganze Jahr damit, zuzuhören Telekommunikationsunternehmen, Einzelhändlern und den Partnern, die gemeinsam mit uns in einem Dutzend verschiedener Märkte aktiv sind", so Megan Howse, Senior Vice President, Marketing bei iQmetrix. "Die Telecom Industry Address ist der Ort, an dem all dies zu etwas wird, das die Branche tatsächlich nutzen kann. Und dank der zusätzlichen europäischen Session müssen wir nicht mehr die Hälfte unseres Publikums bitten, die nordamerikanische Sichtweise zu übernehmen und sie zu übersetzen."

Das 90-minütige Programm ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil werden die Trends, Herausforderungen und Chancen beleuchtet, die den Telekommunikationshandel weltweit prägen. Der zweite Teil beinhaltet die jährliche Produktankündigung von iQmetrix, einschließlich eines ersten Blicks auf die nächsten Entwicklungen des Intelligent Commerce Operating System der Kategorie, die iQmetrix rund um ein orchestriertes System definiert hat, das Point of Sale, E-Commerce, Lagerbestände, Aktivierungen und Customer Journeys miteinander verbindet. Dabei ist die KI fester Bestandteil des Systemablaufs und nicht nur als zusätzliche Ebene darüber gelegt.

Das Event richtet sich an die gesamte Branche: Telekommunikationsunternehmen, Einzelhändler, Reparaturdienstleister, Geräte- und Zubehörhersteller, Distributoren, Fachmedien sowie das gesamte Telekommunikations-Ökosystem. Die Teilnehmer erhalten einen besseren Überblick über die Marktentwicklung und praktische Empfehlungen für ihre Geschäftsstrategie im kommenden Jahr.

Details zur Session Mittwoch, 28. Oktober 2026

Europa-Session: 1:00 p.m. UK 2:00 p.m. CET 9:00 a.m. ET 7:00 a.m. MT

1:00 p.m. UK 2:00 p.m. CET 9:00 a.m. ET 7:00 a.m. MT Nordamerika-Session: 12:00 p.m. ET 10:00 a.m. MT 9:00 a.m. PT 5:00 p.m. CET

Beide Sessions behandeln denselben Inhalt. Die Teilnehmer können einfach an derjenigen teilnehmen, die besser in ihren Zeitplan passt.

Die Registrierung ist ab sofort hier möglich. Jeder, der sich registriert, wird eine Aufzeichnung der Veranstaltung erhalten, unabhängig davon, ob er live daran teilnimmt oder nicht.

Über iQmetrix

iQmetrix ist ein weltweit tätiger Anbieter von intelligenten Handelsbetriebssystemen für die Telekommunikationsbranche. Das Unternehmen ersetzt fragmentierte Altsystemlandschaften durch eine moderne, modulare Ebene, die Telekommunikationsunternehmen, Einzelhändler und OEMs zu einem intelligenten, kanal- und marktübergreifenden Ablaufnetzwerk zusammenführt. Das Ergebnis sind geringere Komplexität, niedrigere Kosten und die nötige Geschwindigkeit, um voranzukommen.

iQmetrix unterstützt seit 27 Jahren die führenden Marken der Telekommunikationsbranche bei ihrem Wachstum durch erstklassige Software, Dienstleistungen und Fachkompetenz. Die Lösungen des Unternehmens erzielten im vergangenen Jahr einen Umsatz von 17 Milliarden US-Dollar, wickelten fast 53 Millionen Rechnungen und mehr als 28 Millionen Aktivierungen ab und werden von über 370.000 Fachkräften im Telekommunikations-Einzelhandel bei fast 1.000 Kunden eingesetzt. iQmetrix ist ein privat geführtes Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen mit Mitarbeitern in Kanada, den USA, Indien und Europa. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.iqmetrix.com.

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