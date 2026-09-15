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Die XRP Prognose steht vor der wichtigsten Woche des Jahres, und der Kurs liegt am 14. September bei 1,38 Dollar. Die US Spot ETFs auf XRP haben neun Wochen in Folge Geld eingesammelt und halten inzwischen rund 1,1 Milliarden Token. Am 15. September entscheidet der Senat, ob XRP künftig als digitales Gut und nicht als Wertpapier gilt. Ein Ja öffnet Milliarden an Fondsgeldern, ein Nein nimmt der XRP Prognose ihr stärkstes Argument für dieses Jahr. Doch was bringt diese Entscheidung jemandem, der mehr sucht als zehn Prozent? Ein Blick auf die Handelsdaten der letzten 24 Stunden beantwortet genau diese Frage.

Was die Senatsabstimmung für die XRP Prognose bedeutet

Um 14.15 Uhr Ortszeit stimmt der US Senat am 15. September darüber ab, ob der Digital Asset Market Clarity Act debattiert werden darf. Das Gesetz würde XRP im US Recht als digitales Gut einstufen. Genau dieses Etikett fehlt vielen Fondsmanagern, bevor sie größere Summen in Krypto legen. Nötig sind 60 Stimmen, bei 53 republikanischen Sitzen also mindestens sieben weitere. Fällt die Abstimmung durch, verliert die XRP Prognose ihren wichtigsten Treiber für dieses Jahr.

XRP wird laut CoinDesk am 14. September bei 1,38 Dollar gehandelt, bei einem Tagesvolumen von etwa einer Milliarde Dollar. Die Unterstützung bei 1,32 Dollar hält, und der Widerstand liegt weiterhin bei 1,40 Dollar, berichtet Invezz. Der RSI steht bei etwa 54 und lässt noch Luft nach oben. Die ETF Zuflüsse stützen die XRP Prognose und liegen im September bei rund 32 Millionen Dollar, der Monat könnte bei etwa 90 Millionen Dollar enden. Parallel wuchs der Stablecoin RLUSD von 1,6 auf 2,4 Milliarden Dollar Marktwert.

Am 13. September verarbeitete das XRP Ledger einen Rekordblock mit 2.768 Transaktionen in 3,8 Sekunden. Die Technik liefert, doch die XRP Prognose hängt an einem einzigen Punkt. Der Marktwert liegt bereits bei rund 87 Milliarden Dollar. Selbst ein Sprung auf 2,80 Dollar wäre ein Plus von gut 100 Prozent, mehr nicht. Ein Gesetz kann einem großen Coin Sicherheit geben, seine Größe nicht. Deshalb schaut ein Teil des Marktes längst auf Projekte, die diese Sicherheit nicht von einem Senat brauchen, weil sie die Prüfung im Produkt eingebaut haben.

Warum Pepeto mehr als 10 Millionen Dollar einsammelt, während XRP auf den Senat wartet

Während die XRP Prognose auf eine Abstimmung wartet, die den nächsten Schritt bestimmt, hat Pepeto die Werkzeuge bereits ausgeliefert, die eine einzelne Abstimmung weniger wichtig machen. Dazu gehört ein Risikoprüfer, der jeden Token kontrolliert, bevor ein Handel überhaupt zustande kommt. Diese Prüfung steckt im Produkt selbst und nicht in einem Gesetzestext, der erst noch beschlossen werden muss.

Neben dem Risikoprüfer laufen zwei weitere Werkzeuge bereits im Echtbetrieb. Die eigene Börse verlangt keine Handelsgebühren, während die meisten Plattformen 0,25 bis 0,30 Prozent von jedem Tausch abziehen. Ein Handel über 1.000 Dollar kostet bei Uniswap 3 Dollar und bei PancakeSwap 2,50 Dollar, auf PepetoSwap dagegen nichts. Die Börse hat bisher 50 Millionen Dollar Tagesvolumen abgewickelt und wächst weiter. Jeder gesparte Dollar an Gebühren bleibt im Handel, und das summiert sich für jeden, der öfter als einmal pro Woche kauft und verkauft.

Die Brücke bewegt Token zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum in unter einer Minute, ohne Gebühr und ohne dass jemand die Mittel zwischenzeitlich verwahrt. Andere Brücken verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer und sperren Token teilweise für Stunden. SolidProof hat die vollständige Prüfung samt Identitätsnachweis abgeschlossen und den Vertrag freigegeben, womit genau das Risiko wegfällt, an dem die meisten neuen Coins scheitern. Im Entwicklerteam arbeitet ein früherer Fachmann von Binance.

Der Vorverkauf von Pepeto liegt bei 0,000000188 Dollar und hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Analysten halten von diesem Einstieg aus ein Vielfaches für möglich. Sobald die Notierung startet, ist dieser Preis endgültig weg, und jede Stufe davor kostet mehr als die vorherige. Für jeden, der die XRP Prognose verfolgt und dabei nach einem größeren Hebel sucht, ist das derzeit der stärkste offene Vorverkauf.

Fazit

Die XRP Prognose kann bei einem Ja im Senat Richtung 1,50 Dollar zeigen und später Richtung 2,80 Dollar. Doch jeder Zyklus erzählt dieselbe Geschichte. Die Adressen, die vor der Nachricht kauften, holten die Renditen, über die alle anderen nur lesen. Die Abstimmung am 15. September teilt den Markt in zwei Gruppen, in die, die gehandelt haben, und in die, die es sich später gewünscht hätten. Bei Pepeto sieht die Lage genauso aus, denn die Werkzeuge laufen, der Vorverkauf füllt sich, und die Notierung folgt. Wer heute auf der offiziellen Pepeto-Website einsteigt, gehört zur ersten Gruppe, wer wartet, zahlt mehr.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Welche XRP Prognose gilt vor der Abstimmung am 15. September?

XRP notiert bei 1,38 Dollar, hält die Unterstützung bei 1,32 Dollar und testet den Widerstand bei 1,40 Dollar. Ein Ja im Senat öffnet den Weg Richtung 1,50 Dollar, ein Nein den Bereich um 1,20 Dollar.

Was macht Pepeto zu einem der beachteten Vorverkäufe in diesem September?

Pepeto betreibt bereits drei laufende Werkzeuge, darunter eine gebührenfreie Börse mit 50 Millionen Dollar Tagesvolumen, und hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Den aktuellen Stand des Vorverkaufs und die abgeschlossene Prüfung durch SolidProof zeigt die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com.