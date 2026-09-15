XRP Prognose September 2026 vor CLARITY-Abstimmung und Weg zur 1,60-Dollar-Marke

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XRP notiert am 14. September 2026 bei 1,39 Dollar und hat gerade den Widerstand bei 1,38 Dollar durchbrochen. Analyst Ali Martinez sieht bei einem bestätigten Tagesschluss über dieser Marke den Weg frei bis 1,60 Dollar. Die Abstimmung über den CLARITY Act steht morgen im Senat an und braucht 60 Stimmen, um in die Debatte zu gelangen. Gleichzeitig sind die kumulierten XRP-ETF-Zuflüsse auf 1,68 Milliarden Dollar gestiegen, während Goldman Sachs die größte institutionelle Position hält. Von 1,39 auf 1,60 Dollar wären das rund 15 Prozent. Wer mehr als eine moderate Kursbewegung sucht, muss die XRP Prognose um einen weiteren Blickwinkel erweitern.

XRP Prognose zwischen Ausbruchsversuch und Senatsabstimmung

XRP wird am 14. September bei 1,39 Dollar gehandelt und liegt über dem 20-Tage-EMA bei 1,36 Dollar, dem 50-Tage-EMA bei 1,28 Dollar und dem 200-Tage-EMA bei 1,33 Dollar, laut Cryptonomist. Diese Struktur zeigt eine technische Erholung nach den Verlusten der Vormonate. Analyst Ali Martinez sieht bei einem bestätigten Durchbruch über 1,38 Dollar den Weg in Richtung 1,60 Dollar. Die Unterstützung zwischen 1,31 und 1,35 Dollar hat nach dem August-Rücksetzer gehalten. Im August stieg XRP um 28,5 Prozent, das beste August-Ergebnis seit 2021 und ein starkes Signal für die XRP Prognose.

Der entscheidende Termin für die XRP Prognose ist die Abstimmung über den CLARITY Act am 15. September, laut CoinCentral. Der Entwurf braucht 60 Stimmen, die Republikaner halten 53 Sitze, mindestens sieben Demokraten müssten zustimmen. Senatorin Lummis warnte, dass bei einem Scheitern die nächste Chance erst 2030 kommen könnte. Polymarket setzt die Wahrscheinlichkeit bei nur 16 bis 24 Prozent an. Am 16. September folgt die Fed-Entscheidung als zweiter Katalysator.

Die XRP Prognose stützt sich auch auf die wachsenden ETF-Zuflüsse, die trotz der Unsicherheit kumulierte Nettozuflüsse von 1,68 Milliarden Dollar seit dem Start im November erreicht haben. Goldman Sachs hält mit 87,4 Millionen Dollar die größte offengelegte institutionelle Position. In der ersten September-Woche waren XRP-ETFs die einzigen Krypto-Spot-Fonds mit positiven Zuflüssen, während Bitcoin, Ethereum und Solana Abflüsse verbuchten.

Die XRP Prognose hängt damit an zwei Terminen innerhalb von 48 Stunden. Ein Anstieg von 1,39 auf 1,60 Dollar wäre rund 15 Prozent, für einen Top-10-Coin ein Ergebnis, das vielen Anlegern in diesem Zyklus nicht genügt. Kapital bewegt sich deshalb zunehmend in Richtung Projekte mit kürzeren Zeitrahmen, die in keiner klassischen XRP Prognose auftauchen.

Pepeto liefert die Infrastruktur, auf die XRP-Anleger noch warten

Während die XRP Prognose auf eine Senatsabstimmung wartet, bauen andere Projekte bereits die Werkzeuge, die der Markt morgen braucht. Pepeto ist die klarste Antwort auf diese Lücke. Das Projekt läuft auf Ethereum mit einem festen Angebot von 420 Billionen Token und hat drei funktionierende Produkte live geschaltet, bevor der erste Dollar im Presale eingesammelt wurde.

Das auffälligste dieser Produkte ist die Cross-Chain-Brücke, die Token zwischen fünf Netzwerken in weniger als einer Minute bewegt, ohne dafür eine Gebühr zu erheben. Herkömmliche Brücken berechnen 15 bis 50 Dollar je Transaktion und halten Gelder teilweise stundenlang fest. Daneben steht PepetoSwap, die eigene Börse des Projekts, auf der jeder Handel ohne Protokollgebühren abgewickelt wird. Bei einem Volumen von 1.000 Dollar zahlt ein Nutzer auf Uniswap rund 3 Dollar an Gebühren, auf PepetoSwap fällt dieser Betrag komplett weg.

Auf einen Monat hochgerechnet, spart ein aktiver Händler mit 200 Trades zu je 5.000 Dollar bis zu 3.000 Dollar gegenüber den üblichen dezentralen Börsen. Dieser Vorteil schlägt sich direkt im Wallet nieder, nicht erst in einer Prognose.

Vor dem Start des Presales hat SolidProof eine vollständige Prüfung des Smart Contracts und eine KYC-Verifizierung des Teams abgeschlossen, was das häufigste Risiko bei Frühphasen-Projekten aus dem Weg räumt. Hinter dem Projekt steht der Entwickler des ersten Pepe Coins, dessen Marktwert einst auf 11 Milliarden Dollar kletterte. Im Team arbeitet zudem ein ehemaliger Experte von Binance, der Erfahrung im Aufbau von Handelsplattformen mitbringt.

Der Presale hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, bei einem Preis von 0,000000188 Dollar pro Token. Mit jeder gefüllten Phase steigt der Einstiegspreis automatisch an. Die Listung an einer großen Börse rückt Schritt für Schritt näher und könnte den Presale-Preis auf ein Vielfaches heben. Je niedriger der Einstieg heute liegt, desto größer fällt die mögliche Rendite am ersten Handelstag aus.

Fazit

Für die XRP Prognose fällt in dieser Woche die Vorentscheidung. Die institutionellen Zuflüsse von 1,68 Milliarden Dollar bestätigen das Interesse am Token, doch der Kurs bleibt in einem engen Korridor gefangen. Pepeto befindet sich in einer anderen Phase. Der Presale hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar angezogen, die Handelsplattform ist live und die nächste Preisstufe steht bevor. Der Abstand vom aktuellen Presale-Niveau zum künftigen Listungskurs bildet den Renditeraum. Dieser Raum ist bei Pepeto heute am größten, weil der Einstieg noch auf dem niedrigsten Niveau liegt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die XRP Prognose für September 2026?

XRP notiert bei 1,39 Dollar mit Widerstand bei 1,41 und 1,50 Dollar. Die CLARITY-Abstimmung am 15. September könnte bei positivem Ausgang den Weg bis 1,60 Dollar öffnen.

Warum erscheint Pepeto in Artikeln zur XRP Prognose?

Pepeto kombiniert eine gebührenfreie Börse mit einer Cross-Chain-Brücke, geprüft von SolidProof. Der Presale bietet ein Renditepotenzial, das XRP bei seinem Kurs nicht mehr liefern kann. Details unter pepetocoin.com.