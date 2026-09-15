Ethereum Kurs am 14. September 2026 über 2.500 Dollar, ETF Geld fließt weiter zu

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Ethereum notiert am Montag bei rund 2.514 Dollar und zeigt damit eine Stärke, die im aktuellen Umfeld überrascht. Während aus den Spot ETFs auf Bitcoin zuletzt 462,73 Millionen Dollar abflossen, erhielten die ETH Fonds an einem Tag mehr als 216 Millionen Dollar. Gleichzeitig liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung am Mittwoch bei 86,5 Prozent. Diese Kombination ergibt auf den ersten Blick keinen Sinn. Entweder wissen diese Käufer etwas, das der Markt noch nicht verarbeitet hat, oder sie zahlen zu viel für Hoffnung. Die Daten der letzten Stunden zeigen, welche Deutung näher an der Wahrheit liegt.

Ethereum zwischen ETF Zuflüssen und dem Druck steigender Zinsen

Ethereum eröffnete den Montag bei 2.475,82 Dollar und stieg im Vormittagshandel auf 2.514,09 Dollar. Am Freitag kletterte der Kurs bis auf 2.660 Dollar, so hoch notierte er zuletzt im Januar, laut Analytics Insight. Getragen wurde die Bewegung von ausgelösten Verkaufspositionen und stabiler Fondsnachfrage. Der Ethereum ETF von BlackRock verbuchte 20 Handelstage in Folge Zuflüsse, zusammen 251,4 Millionen Dollar. An einem einzigen Handelstag nahmen die Produkte mehr als 216 Millionen Dollar auf, es war die vierte positive Woche in Folge.

Technisch liegt der Kurs knapp über den kurzfristigen Durchschnitten bei 2.507,80 und 2.507,31 Dollar, laut Cryptonomist. Der längerfristige Durchschnitt bei 2.492,07 Dollar dient derzeit als nächste Auffanglinie. Der Relative Stärke Index steht bei 53,61, und die eng zusammenliegenden Durchschnitte zeigen einen Markt, der seine Richtung noch sucht. Der nächste Widerstand liegt bei 2.518 Dollar, die Unterstützung bei 2.510 Dollar. Vom Rekord bei 4.953 Dollar trennen ETH weiterhin rund 49 Prozent.

Gegen den Kurs arbeitet die Geldpolitik, denn eine Anhebung am Mittwoch macht sichere Anlagen attraktiver. Ausgelöst wurde die Zinserwartung von einem Preisanstieg im August. Bei einem Marktwert von mehr als 300 Milliarden Dollar bewegt sich Ethereum selbst in einem starken Quartal nur in engen Bahnen. Eine Rückkehr auf 2.800 Dollar wäre aus heutiger Sicht ein Plus von elf Prozent. Anleger, die mehr wollen als eine Erholung auf alte Niveaus, schauen deshalb auf Projekte, die direkt auf dieser Blockchain aufsetzen und klein genug sind, um sich zu vervielfachen.

Pepeto setzt direkt auf Ethereum und wächst gegen den Markt

Während die großen Fonds Geld aus Bitcoin abziehen und Ethereum sich stabil hält, läuft bei Pepeto die umgekehrte Bewegung. Mehr als 10 Millionen Dollar sind in einen Vorverkauf geflossen, den ein großer Teil des Marktes noch gar nicht kennt. Das Projekt ist kein Konzeptpapier, sondern liefert Technik, die heute schon in Betrieb ist. Und diese Technik setzt genau dort an, wo Ethereum Nutzer den größten Teil ihrer Kosten verlieren.

Die Brücke von Pepeto bewegt Token zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum in weniger als 60 Sekunden. Eine Gebühr fällt dabei nicht an, während übliche Brücken zwischen 15 und 50 Dollar verlangen und Guthaben für Stunden sperren können. Die Token werden auf der Ausgangskette gesperrt und auf der Zielkette erst dann ausgegeben, wenn der Nachweis auf der Blockchain bestätigt ist. Verpackte Ersatztoken entstehen dabei nicht und ein Zwischenhändler ebenfalls nicht.

Die zugehörige Börse arbeitet nach demselben Prinzip, denn ein Tausch über 1.000 Dollar kostet bei Uniswap rund drei Dollar und bei PepetoSwap nur die Netzgebühr. Täglich laufen Tauschgeschäfte im Wert von 50 Millionen Dollar durch dieses System. SolidProof hat den Programmcode vor dem Verkaufsstart vollständig geprüft und dabei genau die Schwachstellen ausgeschlossen, an denen die meisten neuen Projekte scheitern. Im Entwicklerteam arbeitet außerdem ein früherer Fachmann von Binance, der die Anforderungen einer großen Börse an ein Listing aus eigener Erfahrung kennt.

Der Vorverkaufspreis liegt bei 0,000000188 Dollar und jede Stufe füllt sich schneller als die vorherige. Analysten halten dreistellige Zuwächse nach dem Listing für möglich, versprochen ist davon nichts. Sicher ist nur, dass der Preis mit jeder Stufe steigt und dass nach dem Listing niemand mehr das heutige Niveau bekommt. Wer jetzt einsteigt, kauft unter dem späteren Listingkurs, und diese Differenz ist die Chance, die Ethereum bei seiner Größe nicht mehr bietet.

Fazit

Ethereum zeigt in dieser Woche echte Stärke, getragen von ETF Zuflüssen und einem Kurs über 2.500 Dollar. Für einen Wert mit mehr als 300 Milliarden Dollar Marktwert bleibt der Weg zu einer Verdopplung weit. Pepeto arbeitet auf derselben Blockchain, startet aber von einem Bruchteil dieser Bewertung. Eine funktionierende Brücke, eine gebührenfreie Börse und geprüfter Code sind die Bausteine, aus denen in früheren Zyklen die größten Gewinner entstanden. Auf der offiziellen Pepeto Website läuft die aktuelle Stufe noch. Jeder Tag, an dem das so bleibt, ist ein Tag weniger bis zu einem Listingpreis, den kein Vorverkaufskäufer je wiedersehen wird.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Warum steigt Ethereum trotz der erwarteten Zinserhöhung?

Ethereum profitiert von anhaltenden ETF Zuflüssen. An einem Handelstag flossen den Produkten mehr als 216 Millionen Dollar zu, während die Bitcoin ETFs 462,73 Millionen Dollar verloren.

Was macht Pepeto für Anleger aus dem Ethereum Umfeld interessant?

Pepeto betreibt eine gebührenfreie Brücke zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum und sammelte im Vorverkauf mehr als 10 Millionen Dollar ein. Brücke und Vorverkauf sind auf der offiziellen Pepeto Website unter pepetocoin.com dokumentiert.