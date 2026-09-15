FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 28. September





DIENSTAG, DEN 15. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

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TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 8/26

04:00 CHN: Industrieproduktion 8/26

04:00 CHN: Sachinvestitionen bis 8/26

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 7/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)

09:00 SPA: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)

10:00 ITA: Handelsbilanz 7/26

11:00 DEU: ZEW-Index 9/26

11:00 EUR: Handelsbilanz 7/26

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht (wöchentlich)

14:30 USA: Empire-State-Mfg-Bericht



SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Auftakt im Prozess wegen Millionenbetruges mit betrügerischer Finanzplattform, u.a. gegen verantwortliche Betreiber

11:00 DEU: Online-Pk Deutscher Sparkassen- und Giroverband zu «Zukunft Mittelstand»

13:00 DEU: Unternehmertag des Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. (BGA) u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)

17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu Erzeugerorganisationen im Obst- und Gemüsesektor in der EU

DEU: Deutscher Apothekertag (bis 17.09.)



DEU: Prozessbeginn der Verbraucherzentrale-Klage gegen Lidl, weil Discounter einen Rabatt nur bei Verwendung der App gewährt hatte

MITTWOCH, DEN 16. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 DEU: Fest zum 40-jährigen Bestehen der Hexal AG mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Landtagspräsidentin Ilse Aigner

USA: Salesforce, Investor Day

USA: On Semiconductor, Financial Analyst Day



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 8/26

08:00 GBR: Erzeugerpreise 8/26

08:00 GBR: Verbraucherpreise 8/26

10:00 ITA: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)

11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/26 (2. Schätzung)

11:00 EUR: Industrieproduktion 7/26

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 8/26

14:30 USA: Export- und Importpreise 8/26

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index

16:00 USA: Lagerbestände 7/26

20:00 USA: Notenbank-Entscheidung



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Verkündung in Berufungsverhandlung im Streit um Produktnamen der veganen Spirituose «Likör ohne Ei»

10:00 DEU: Bundesgerichtshof (BGH) prüft Streit um Corona-Masken-Lieferungen

13:30 FRA: Ex-Autoboss Ghosn in Korruptionsaffäre in Frankreich vor Gericht (bis 28.09.)

17:30 DEU: Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V. zu «Demografie, Sozialstaat und Finanzen - welche Reformen brauchen wir?»

DEU: BaFin Konferenz zur Proportionalität in der Bankenaufsicht und -regulierung

DEU: «Big Bang KI Festival 2026» mit Digitalminister Karsten Wildberger, Umweltminister Carsten Schneider und Grünen-Co-Chefin Franziska Brantner (bis 17.09.)

DONNERSTAG, DEN 17. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Next, Halbjahreszahlen

10:00 AUT: Kontron, Kapitalmarkttag zur Strategie 2030 15:00 DEU: Eröffnung einer neuen Gigawatt Factory von SMA Solar mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) 16:00 DEU: DHL, Kapitalmarkttag in London

17:00 USA: Intuit, Investor Day



DEU: Bechtle, Kapitalmarkttag

DEU: Wacker Chemie, Kapitalmarkttag

NLD: Argenx, außerordentliche Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)

13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung

14:30 USA: Baubeginne und Baugenehmigungen 8/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

16:00 USA: Hausverkäufe 8/26



SONSTIGE TERMINE

08:45 DEU: Bundesgerichtshof urteilt im Baumarkt-Streit um Markenschutz für die Farbe Orange

10:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt Leitverfahren zu Erstattung von Verlusten aus unerlaubten Sportwetten

10:30 DEU: Hybrid-Pk Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zur Lage im Gastgewerbe

12:00 DEU: Internationaler Cradle to Cradle Congress 2026 (bis 18.09.)

14:30 DEU: Eröffnung des Offshore-Windparks He Dreiht mit Umweltminister Carsten Schneider (SPD)

DEU: Fortsetzung «Big Bang KI Festival 2026»



FREITAG, DEN 18. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 DEU: Verbandstag der Sparda-Banken



TERMINE KONJUNKTUR

01:00 GBR: Verbrauchervertrauen 9/26

01:30 JPN: Verbraucherpreise 8/26

08:00 DEU: Erzeugerpreise 8/26

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 8/26

10:00 ITA: Leistungsbilanz 7/26

11:00 EUR: Bauproduktion 7/26

15:15 USA: Industrieproduktion 8/26

16:00 USA: Frühindikator 8/26

JPN: Notenbank-Entscheidung



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung und Abschluss Internationaler Cradle to Cradle Congress 2026

10:00 DEU: Eröffnung des Tags der Schiene u.a. mit Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU)

EUR: Treffen der Euro-Gruppe und informelles Treffen der Finanzminister der EU-Staaten

MONTAG, DEN 21. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 ITA: Unicredit, außerordentliche Hauptversammlung FRA: Societe Generale, Kapitalmarkttag



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 SPA: Erzeugerpreise 8/26

12:30 USA: Fed-Vertreter Goolsbee hält eine Rede

14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 8/26



SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundesweiter Automobil-Aktionstag der IG Metall



IRL: Informelles Treffen der Verkehrsminister der EU-Staaten

DIENSTAG, DEN 22. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Tui, Buchungs-Update

08:00 GBR: Kingfisher, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: Pressekonferenz zur Eröffnung der Fachmesse WindEnergy Hamburg 2026 (22. bis 25. Sept.)

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Nettostaatsverschuldung 8/26

08:45 FRA: Einzelhandelsumsatz 7/26

10:00 SPA: Handelsbilanz 7/26

11:00 BEL: Index Verbrauchervertrauen 9/26

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht

14:30 USA: Philadelphia Fed Dienstleistungsaktivität 9/26 16:00 EUR: Index Verbrauchervertrauen 9/26

16:00 USA: Richmond-Herstellerindex



SONSTIGE TERMINE

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MITTWOCH, DEN 23. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: KWS Saat, Jahreszahlen

10:30 DEU: Bosch, Halbjahreszahlen

19:00 USA: Meta, Entwicklerkonferenz Connect

DEU: Adidas, Home of Innovation - Investor and Analyst Edition USA: McDonald's, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

09:15 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26 09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Beginn Prozess gegen die Drogeriemarktkette dm wegen Online-Apotheke

12:30 DEU: Versicherungstag Gesamtverband der Versicherer (GDV) u.a. mit Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD)

DEU: Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 25.09.)



DEU: Beginn Messe Interboot 2026 (bis 27.09.)



DEU: Pressekonferenz zum Programm des Ostdeutschen Energieforums unter dem Thema «Sicherheit in unsicheren Zeiten» (30. September/1. Oktober 2026)

DONNERSTAG, DEN 24. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 EUR: Acea, KfZ-Erstzulassungen 8/26

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q3-Zahlen

22:15 USA: Costco Wholesale, Q4-Zahlen

DEU: Verbio, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26 08:45 FRA: Produzenten- und Verbrauchervertrauen 9/26

09:00 SPA: Erzeugerpreise 8/26

10:00 DEU: Ifo-Index 9/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

14:30 USA: Leistungsbilanz Q2/26

15:00 BEL: Geschäftsklima 9/26

16:00 USA: Neubauverkäufe

17:00 USA: Kansas City Fed Verarbeitende Industrie

USA: Baugenehmigungen



SONSTIGE TERMINE

10:00 EUR: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie

11:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung Rueckerconsult zu Vorstellung Studienergebnisse zum Anlageverhalten institutioneller Investoren

12:00 DEU: Pressekonferenz zur Immobilienmesse Expo Real (5. bis 7. Okt.)

18:30 DEU: Der Axel Springer Award 2026 wird an den US-Investor und Unternehmer Peter Thiel verliehen

FREITAG, DEN 25. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

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TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: GfK-Verbrauchertrauen 10/26

08:45 FRA: Löhne Q2/26 (detailliert)

09:00 SPA: BIP Q2/26 (detailliert)

10:00 EUR: Geldmenge M3 8/26

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/26

16:00 USA: Universität Michigan Stimmungsindex 9/26

17:00 USA: Kansas City Fed Services Activity 9/26



SONSTIGE TERMINE

10:00 EUR: Treffen der EU-Minister für Forschung und Weltraum

MONTAG, DEN 28. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 CHE: Roche, Pharma Day

15:00 USA: FedEx, Hauptversammlung

FRA: Totalenergies, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 9/26



SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn der dreitägigen Start-up-Messe «Bits & Pretzels»

EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister (bis 29.09.). EU-Agrarkommissar Christophe Hansen will mit den Ministerinnen und Ministern unter anderem über die Dürre sprechen.

EUR: Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten

FRA: Prozess gegen Ex-Autoboss Ghosn und ehemalige französische Ministerin Dati um Korruption soll enden

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