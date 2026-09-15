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Dow Jones News
15.09.2026 06:33 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Dienstag, 15. September 2026

DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 15. September 2026 

=== 
*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz August 
*** 04:00 CN/Hauspreise August 
*** 04:00 CN/Industrieproduktion August 
*** 07:00 FR/Axa SA, Investorentag 
*** 08:00 DE/Großhandelspreise August 
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten August 
     Arbeitslosengeldbezieher 
     Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) 
     PROGNOSE: 4,9 
     zuvor:  4,9 
*** 10:15 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei Konferenz zu "Watching 
     European financial market regulation and supervision" 
     (16:00 Panel-Teilnahme Cipollone) 
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Juli 
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen September 
     PROGNOSE: 40,0 
     zuvor:   34,2 
     Konjunkturlage 
     PROGNOSE: -52,0 
     zuvor:  -61,1 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2028 
     im Volumen von 5 Mrd EUR 
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index September 
     PROGNOSE: 15,0 
     zuvor:  20,6 
*** 18:00 FR/EZB-Ratsmitglied Nagel, Podiumsdiskussion mit Ex-EZB-Ratsmitglied 
     Villeroy de Galhau anlässlich der Verleihung des Großen 
     Deutsch-Französischen Medienpreises an beide 
*** 19:00 EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an SPD Economic Forum dinner 
*** 20:00 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp Teilnahme an 
     Barclays Financial Services Conference 
 
    - CH/WTO-Welthandelsbericht 
    - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2026 00:02 ET (04:02 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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