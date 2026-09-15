DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 15. September 2026

=== *** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz August *** 04:00 CN/Hauspreise August *** 04:00 CN/Industrieproduktion August *** 07:00 FR/Axa SA, Investorentag *** 08:00 DE/Großhandelspreise August *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten August Arbeitslosengeldbezieher Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,9 zuvor: 4,9 *** 10:15 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei Konferenz zu "Watching European financial market regulation and supervision" (16:00 Panel-Teilnahme Cipollone) *** 11:00 EU/Handelsbilanz Juli *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen September PROGNOSE: 40,0 zuvor: 34,2 Konjunkturlage PROGNOSE: -52,0 zuvor: -61,1 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2028 im Volumen von 5 Mrd EUR *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index September PROGNOSE: 15,0 zuvor: 20,6 *** 18:00 FR/EZB-Ratsmitglied Nagel, Podiumsdiskussion mit Ex-EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau anlässlich der Verleihung des Großen Deutsch-Französischen Medienpreises an beide *** 19:00 EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an SPD Economic Forum dinner *** 20:00 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp Teilnahme an Barclays Financial Services Conference - CH/WTO-Welthandelsbericht - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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September 15, 2026 00:02 ET (04:02 GMT)

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