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Dow Jones News
15.09.2026 06:51 Uhr
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ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September

DJ ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft: 

=== 
+ MDAX 
 AUFNAHME 
 - Ströer 
 HERAUSNAHME 
 - Hugo Boss 
 
+ SDAX 
 AUFNAHME 
 - Hugo Boss 
 HERAUSNAHME 
 - Ströer 
 
+ TECDAX 
 AUFNAHME 
 - OHB 
 HERAUSNAHME 
 - Cancom 
 
+ EURO-STOXX-50 
 AUFNAHME 
 - Engie 
 - Nokia 
 HERAUSNAHME 
 - VW 
 - Wolters Kluwer 
 
+ STOXX-50 
 AUFNAHME 
 - Barclays 
 HERAUSNAHME 
 - Prosus 
 
+ STOXX-600 
 AUFNAHME 
 - Alpha Bank 
 - Easyjet 
 - Endeavour Mining 
 - Eurobank 
 - GEK Terna 
 - Jumbo 
 - National Bank of Greece 
 - Metlen Energy & Metals 
 - Motor Oil 
 - Piraeus Bank 
 - Public Power 
 - Rosebank Industries 
 - Softcat 
 - XTB 
 HERAUSNAHME 
 - Aumovio 
 - Bakkafrost 
 - Bucher Industries 
 - Fraport 
 - JD Sports Fashion 
 - Kemira 
 - Kongsberg Maritime 
 - SES 
 - Signify 
 - Tauron 
 - Thule Group 
 - Viscofan 
 - Wienerberger 
 - Wihlborgs Fastigheter 
 
+ ATX 
 AUFNAHME 
 - Mayr-Melnhof Karton 
 HERAUSNAHME 
 - SBO 
 
+ FTSE-100 
 AUFNAHME 
 - Easyjet 
 - Ithaca Energy 
 HERAUSNAHME 
 - Entain 
 - Persimmon 
 
+ SMI 
 AUFNAHME 
 - Galderma 
 - Sandoz 
 HERAUSNAHME 
 - Kühne + Nagel 
 - Swisscom 
 
+ S&P-500 
 AUFNAHME 
 - Bloom Energy 
 - Everpure 
 - Illumina 
 
  HERAUSNAHME 
  - Builders Firstsource 
  - Molson Coors Beverage 
  - Trade Desk 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

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