Kanada will C$1 Billion mobilisieren: Warum kritische Rohstoffe und Focus Graphite jetzt in den Investorenfokus rücken

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Kanada will Kapital in einer Größenordnung mobilisieren, die für den heimischen Rohstoffsektor erhebliche Bedeutung haben könnte. Beim Canada Investment Summit 2026 am 14. und 15. September in Toronto treffen globale Investoren, kanadische Unternehmenschefs und Vertreter des öffentlichen Sektors zusammen. Gastgeber ist Premierminister Mark Carney in Zusammenarbeit mit CPP Investments und PSP Investments.

Der größere Rahmen ist bemerkenswert: Die kanadische Regierung verfolgt das Ziel, innerhalb der kommenden fünf Jahre insgesamt C$1 Billion an Investitionen anzustoßen. Kritische Mineralien zählen zu den Bereichen, die dabei neues Kapital anziehen und zugleich Kanadas wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit stärken sollen.

Für Anleger stellt sich damit eine entscheidende Frage: Welche Projekte sind bereits weit genug entwickelt, um aus dem politischen Wunsch nach sicheren Rohstofflieferketten eines Tages tatsächliche Produktion werden zu lassen?

Vom Rohstoffvorkommen zum finanzierbaren Projekt

Graphit steht mitten in dieser Debatte. Der Rohstoff findet Anwendung in Batterien, Verteidigung, moderner Fertigung und weiteren strategischen Industrien. Ein Vorkommen allein reicht jedoch nicht. Machbarkeitsstudien, Genehmigungen, Infrastruktur, Finanzierung und Kundenqualifizierung müssen zusammenkommen, bevor ein Projekt tatsächlich produzieren kann.

Genau hier setzt Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) an. Das Unternehmen nimmt am Canada Investment Summit teil. Sein zu 100% gehaltenes Lac-Knife-Graphitprojekt wurde nach Angaben von Focus zudem in das für den Gipfel erstellte "Investment Deal Book" aufgenommen.

Damit wird ein bereits in der Machbarkeitsphase befindliches kanadisches Graphitprojekt einem Umfeld präsentiert, in dem langfristiges Kapital und konkrete Investitionsmöglichkeiten im Mittelpunkt stehen.

C$2,76 Milliarden Umsatz treffen auf C$236,9 Millionen Startkapital

Lac Knife liegt nahe Fermont in Québec und zählt laut Focus zu den hochgradigsten natürlichen Graphitprojekten Nordamerikas in der Machbarkeitsphase.

Die aktualisierte NI-43-101-Machbarkeitsstudie von 2023 weist 9,31 Millionen Tonnen wahrscheinliche Mineralreserven mit einem Gehalt von 14,97% graphitischem Kohlenstoff aus. Vorgesehen ist eine Minenlaufzeit von 27 Jahren mit einer jährlichen Produktion von rund 50.000 Tonnen Graphitkonzentrat.

Die wirtschaftlichen Eckdaten sind der Kern der Investmentstory. Im Basisszenario werden über die gesamte Laufzeit C$2,76 Milliarden Umsatz und C$1,76 Milliarden Cashflow vor Steuern prognostiziert. Bei einem Diskontsatz von 8% liegt der Kapitalwert vor Steuern bei C$500,6 Millionen, die interne Rendite bei 29,1% und die Amortisationszeit bei 2,88 Jahren.

Das geschätzte Kapital vor Produktionsbeginn beträgt rund C$236,9 Millionen. Nach Steuern weist die Studie einen Kapitalwert von C$284,8 Millionen, eine interne Rendite von 22,6% und eine Amortisationszeit von 3,38 Jahren aus.

Auch der hohe Erzgehalt spielt eine Rolle: Zur Herstellung von etwa 50.000 Tonnen Graphitkonzentrat müssten jährlich lediglich rund 365.000 Tonnen Erz verarbeitet werden.

Könnte eine Steuergutschrift die Finanzierung erleichtern?

Ein weiterer Faktor kam erst nach Fertigstellung der Machbarkeitsstudie hinzu. Kanadas Clean Technology Manufacturing Investment Tax Credit sieht für qualifizierte Investitionen unter bestimmten Voraussetzungen eine erstattungsfähige Steuergutschrift von 30% vor. Auch Graphitgewinnung und -verarbeitung können darunter fallen.

Focus rechnet beispielhaft vor: Wären die gesamten geschätzten Anfangsinvestitionen von C$236,9 Millionen anrechenbar, könnte sich eine Steuergutschrift von rund C$71,1 Millionen ergeben. Die effektiven Kapitalkosten würden rechnerisch auf etwa C$165,8 Millionen sinken.

Diese Rechnung ist ausdrücklich keine aktualisierte Wirtschaftlichkeitsstudie. Ob und in welchem Umfang Lac Knife tatsächlich profitieren kann, hängt von der konkreten Förderfähigkeit, dem Zeitpunkt der Investitionen und den geltenden steuerrechtlichen Voraussetzungen ab.

C$15,5 Millionen staatliche Unterstützung bereits angekündigt

Focus arbeitet parallel an Genehmigungen, Umweltstudien, Infrastrukturplanung, Engineering, der Zusammenarbeit mit indigenen Gemeinschaften, Kundenqualifizierung und kommerziellen Partnerschaften.

Über den First and Last Mile Fund von Natural Resources Canada wurden bis zu C$1,38 Millionen nicht rückzahlbare Mittel für die Planung von Straßen- und Stromnetzanbindung für Lac Knife zugesagt. Hinzu kommen bis zu C$14,1 Millionen staatliche Unterstützung für die Entwicklung und Demonstration einer kanadischen Plattform zur kontinuierlichen elektrothermischen Graphitreinigung.

Zusammen entsprechen diese Programme nach Unternehmensangaben rund C$15,5 Millionen angekündigter Bundesförderung für die Infrastruktur von Lac Knife und die nachgelagerte Graphitstrategie von Focus.

Der nächste Schritt ist jedoch entscheidend: Focus prüft Eigen- und Fremdkapital, Projektfinanzierungen, strategische Partnerschaften, Joint Ventures und Abnahmevereinbarungen. Der Investment Summit findet damit zu einem Zeitpunkt statt, an dem aus technischen Kennzahlen konkrete Finanzierung und kommerzielle Umsetzung werden müssen.

Fazit

Kanadas Ziel, innerhalb von fünf Jahren C$1 Billion an Investitionen zu mobilisieren, zeigt, wie eng Rohstoffsicherheit und Kapitalbeschaffung inzwischen miteinander verbunden sind. Bei kritischen Mineralien reicht es nicht, attraktive Vorkommen zu identifizieren - Projekte müssen finanziert, genehmigt und schließlich gebaut werden.

Lac Knife bringt dafür bereits wichtige Voraussetzungen mit: eine Machbarkeitsstudie, definierte wahrscheinliche Mineralreserven, eine geplante 27-jährige Minenlaufzeit und einen geschätzten Kapitalbedarf vor Produktionsbeginn von C$236,9 Millionen. Die Aufnahme in das Investment Deal Book des Canada Investment Summit verschafft Focus Zugang zu einem Umfeld institutioneller und strategischer Investoren. Eine Finanzierung oder spätere Produktion ist damit jedoch keineswegs garantiert.

Entscheidend werden nun Genehmigungen, Infrastruktur, Engineering, Kundenqualifizierung, kommerzielle Vereinbarungen und vor allem die Finanzierung. Anleger sollten daher beobachten, ob aus der politischen Aufmerksamkeit und den Investorengesprächen konkrete Partnerschaften, Abnahmeverträge oder Kapitalzusagen entstehen. Genau an dieser Schwelle zwischen strategischem Rohstoffprojekt und tatsächlicher Umsetzung steht Focus derzeit.

Quelle:

https://ca.finance.yahoo.com/news/focus-graphite-attend-canada-investment-090000907.html

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Focus Graphite Inc.

ISIN: CA34416E8743

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