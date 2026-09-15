Das Startup Proxima Fusion will eine Fabrik für eine kritische Komponente seines Fusionsgenerators in Niedersachsen aufbauen. Die Hochtemperatur-Supraleiter, die bisher nicht in EuropaÂ gefertigt werden, sind aber auch für andere Industrien spannend. Proxima Fusion gilt in Deutschland als eine der heißesten Hoffnungen für Kernfusion. Das Startup will bis 2031 den Prototypen eines Fusionsgenerators bauen. Erst am 8. September 2026 wurde das Unternehmen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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