Mauerroboter WLTR ("Walter") im Einsatz für die PORR

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Während der chinesische Roboterhersteller Unitree Robotics mit tanzenden Kung-Fu-kämpfenden Robotern für Schlagzeilen sorgt und seinen Emissionspreis am ersten Handelstag (19. August) um fast 500 Prozent übertroffen hat, geht die österreichische PORR einen weniger spektakulären, dafür praxisorientierten Weg der Automatisierung. Auf einer Baustelle in Tschechien testet der Baukonzern einen Mauerroboter mit der Bezeichnung WLTR, intern "Walter" genannt. Dort errichtet er Wände und soll zeigen, welchen konkreten Beitrag Robotik zu Effizienz, Präzision und Arbeitnehmerschutz auf der Baustelle leisten kann.

Einsatz auf der Baustelle Kladno Living

Der Roboter kommt beim Wohnbauprojekt Kladno Living zum Einsatz, das rund 25 Kilometer westlich von Prag entsteht. Das Vorhaben umfasst fünf Gebäude mit insgesamt 371 Wohnungen sowie zugehörige Garagenplätze. Seit 2025 befindet sich Walter dort im Testbetrieb und errichtet tragende Wände sowie Wohnungstrennwände aus plangeschliffenen Akustikziegeln. Der Roboter hebt einzelne Ziegel mit einem Gewicht von bis zu 52 Kilogramm und setzt sie nach Angaben der PORR (ISIN: AT0000609607) millimetergenau auf Basis eines digitalen Projektmodells. Getestet wird dabei vor allem, wie sich die Maschine unter realen Baustellenbedingungen bewährt.

Technisch bringt der rund 2.500 Kilogramm schwere und von zwei Personen bediente Roboter eine Reichweite von 3,5 Metern mit und erreicht eine Produktivität von 7,5 bis 10 Quadratmetern pro Stunde. Mit einem Stromverbrauch von 1,5 Kilowatt benötigt Walter dabei weniger Energie als ein typischer Wasserkocher.

Produktivität auf dem Niveau erfahrener Maurerinnen und Maurer

Aus den bisherigen Erfahrungen bei Kladno Living zieht die PORR ein positives Zwischenfazit: Die aktuelle Generation des Mauerroboters erreiche eine Produktivität, die mit jener eines erfahrenen Maurers vergleichbar sei. Neben langen, geraden Wandabschnitten kann die Maschine auch Ecken und Wandöffnungen ausführen. Der größte Nutzen liegt für die PORR jedoch nicht allein in der Geschwindigkeit, sondern darin, dass "Walter" die körperlich anstrengendsten Tätigkeiten übernimmt - etwa das Heben und Bewegen schwerer Baumaterialien. Damit soll die körperliche Belastung der Beschäftigten reduziert und der Arbeitnehmerschutz verbessert werden.

Dabei gilt: Walter ersetzt keine Bauteams. Der Roboter arbeitet unter Aufsicht geschulter Fachkräfte und erfordert eine sorgfältige Vorbereitung der Baustelle sowie ausreichend Bewegungsfläche. Walter war bereits seit Projektstart in den Ablauf integriert. Das ist laut PORR wichtig, weil Automatisierung und Robotik eine enge Abstimmung zwischen Planung, Statik, Auftraggeber und Baustellenteam sowie eine spezifische Baustellenplanung und Logistik erfordern.

Für die PORR ist der Mauerroboter Teil ihrer langfristigen strategischen Ausrichtung hinsichtlich Digitalisierung und Robotik. Aus Sicht des Unternehmens zeigt der Einsatz, dass moderne Technologien zu sichererem und effizienterem Bauen beitragen können, ohne den Menschen aus dem Bauprozess zu verdrängen.

Konzernchef Karl-Heinz Strauss betont dabei stets, dass Bauen ein People Business bleibe. Ziel des Robotereinsatzes sei nicht der Ersatz von Mitarbeitenden, sondern die Bereitstellung von Werkzeugen, die ihnen besonders schwere Arbeiten erleichtern.

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PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

Quellen

https://www.porr.de/news-presse/mitteilungen/detail/digital-champion-sechster-titel-bestaetigt-konsequente-digitalstrategie-der-porr

https://www.porr-group.com/presse/mitteilungen/detail/die-porr-bringt-mauerroboter-auf-die-baustelle

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