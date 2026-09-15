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Die Ethereum Prognose hat sich innerhalb weniger Tage gedreht, und die meisten Anleger haben es noch nicht bemerkt. Am 11. September flossen 216,4 Millionen Dollar in die amerikanischen Ethereum-Spot-ETFs, ohne einen einzigen Abfluss. Am selben Tag verloren die Bitcoin-Fonds zum vierten Mal in Folge Geld. ETH notiert am 14. September bei 2.513 Dollar und steht damit knapp unter dem Widerstand, der seit Wochen hält. Die Frage, die über die Ethereum Prognose für den Rest des Monats entscheidet, ist einfach. Kauft das große Geld hier eine Wende, oder nur eine Erholung, die schon gelaufen ist?

Was sagt die aktuelle Ethereum Prognose über die ETF-Zuflüsse?

Der 11. September war der stärkste Tag des Jahres für die sechs Ether-Fonds. Laut Coinotag nahmen sie an diesem Tag 216,4 Millionen Dollar auf, und kein einziges Produkt verzeichnete einen Abfluss. BlackRocks ETHA stand allein für 148,8 Millionen Dollar.

Noch am 8. und am 10. September hatten dieselben Fonds Geld verloren. Im September summieren sich die Nettozuflüsse auf 324,6 Millionen Dollar, nach 1,84 Milliarden Dollar im August.

Die Bitcoin-ETFs verloren am selben Freitag 13,29 Millionen Dollar und über die ganze Woche 462,73 Millionen Dollar. Geld verlässt also den größten Markt und sucht sich eine neue Adresse. Cryptonomist weist für den 14. September einen Kurs von 2.513,61 Dollar aus, womit ETH über den wichtigen Durchschnittslinien notiert. Der Widerstand verläuft bei 2.614 Dollar, die Unterstützung bei 2.471 Dollar. Solange diese Spanne hält, bleibt jede Ethereum Prognose eine Frage von wenigen Prozent nach oben oder unten.

Genau hier beginnt das Problem jeder Ethereum Prognose, die auf große Zahlen hofft. Ethereum bringt rund 306 Milliarden Dollar auf die Waage. Damit sich der Kurs verdoppelt, muss neues Kapital in dreistelliger Milliardenhöhe in den Markt kommen. Die 216 Millionen Dollar vom Freitag sind ein starker Tag, bewegen diese Masse aber kaum. Deshalb richtet sich der Blick vieler Anleger auf Projekte, deren Werkzeuge bereits laufen und deren Einstieg noch nicht von Milliarden getragen werden muss.

Warum Pepeto während der ETF-Rotation Aufmerksamkeit bekommt

Die Ethereum Prognose liest sich derzeit wie ein Protokoll aus der Vorstandsetage. Zahlen zu Fonds, Widerstandsmarken, ein Zinstermin. Bei Pepeto geht es dagegen um Werkzeuge, die heute schon echten Handel abwickeln, während der Vorverkauf noch offen ist.

Der Risk Scanner prüft jeden Vertrag mit 42 Tests, bevor ein Anleger überhaupt kauft. Er liest den Code auf versteckte Mint-Funktionen, auf Pausenschalter und auf Sperrlisten. Danach führt er einen Testkauf und einen Testverkauf auf einer Kopie der Blockchain aus. Scheitert dieser Handel, bekommt der Token eine rote Bewertung und wird gesperrt. Genau diese Prüfung überspringen die meisten Trader, bis sie Geld verlieren.

Dazu kommt PepetoSwap, eine Börse ganz ohne Protokollgebühr, unabhängig von der Größe des Handels. Ein Tausch über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap rund drei Dollar, auf PepetoSwap nichts. Wer 200 solcher Trades macht, spart 600 Dollar, die im Handel bleiben statt in Gebühren. Bei neuen Coins verlieren genau diese Kosten viele Nutzer, bevor der Kurs sich überhaupt bewegt.

Hinter dem Projekt steht der Entwickler, der den ersten Pepe-Coin auf den Weg gebracht hat, unterstützt von einem Vollzeit-Entwickler mit Binance-Vergangenheit. Die Prüfstelle SolidProof hat den gesamten Code vor der Öffnung des Vorverkaufs geprüft und freigegeben, womit jene Gefahr wegfällt, an der die meisten Token-Verkäufe scheitern, nämlich fehlerhafter Code.

Der Einstieg kostet derzeit 0,000000188 Dollar, und mehr als 10 Millionen Dollar sind bereits eingesammelt. Mit jeder neuen Stufe steigt dieser Preis, und die vorherige Stufe kommt nicht zurück. Wer beim ersten Pepe-Coin früh dabei war, konnte aus kleinen Beträgen etwas machen, das den Rest des Portfolios in den Schatten stellte. Was die Ethereum Prognose an Prozenten hergibt, bewegt sich hier in einer anderen Größenordnung. Wer jetzt einsteigt, kauft den Abstand zwischen dem heutigen Stufenpreis und dem späteren Notierungspreis, und dieser Abstand wird mit jeder Runde kleiner.

Fazit

Die Ethereum Prognose für den Rest des Monats hängt an einer einzigen Zinsentscheidung und an einer Marke bei 2.614 Dollar. Selbst wenn beides aufgeht, bleibt der Weg von 2.513 auf 2.800 Dollar ein Zuwachs von rund elf Prozent. Bei mehr als 300 Milliarden Dollar Marktwert ist kurzfristig kaum mehr machbar. Pepeto startet dagegen bei einem Bruchteil eines Cents, und genau dort entscheidet sich, wie viel aus einem kleinen Einsatz werden kann. Die großen Gewinne der letzten Zyklen entstanden nie bei den Schwergewichten, sondern eine Stufe davor. Diese Stufe ist gerade noch offen, und sie schließt sich mit dem nächsten Preisschritt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Ethereum Prognose für September 2026?

Ethereum kostet am 14. September rund 2.513 Dollar, mit Widerstand bei 2.614 Dollar und Unterstützung bei 2.471 Dollar. Ein Tagesschluss darüber öffnet den Weg Richtung 2.800 Dollar. Den nächsten Impuls liefert die Fed am 16. September.

Warum fällt Pepeto neben der aktuellen Ethereum Prognose auf?

Pepeto fällt auf, weil der Risk Scanner jeden Vertrag mit 42 Tests prüft und die eigene Börse ohne Protokollgebühr arbeitet. Der Code wurde von SolidProof geprüft und ohne Beanstandung freigegeben. Alle Angaben finden Anleger auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.