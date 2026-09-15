Berlin (ots) -Die Altamount Software GmbH ("Altamount"), Teil der CHAPTERS Group AG ("CHAPTERS"), hat Altamount Ignite ("Ignite") gegründet - eine neue Einheit, die KI-Funktionen in die Software einbaut, die öffentliche Verwaltungen, Verkehrsbetriebe, Versorger und Betreiber kritischer Infrastrukturen täglich nutzen.Dem öffentlichen Sektor fehlt es nicht an KI-Ambitionen, sondern an KI-Lösungen, die wirklich funktionieren. Altamount schließt diese Lücke, indem es KI direkt in die bekannten Arbeitsabläufe der Anwender integriert - in den Produkten, mit denen sie täglich arbeiten. Das bedeutet: keine Datenmigration, kein zweites Tool und kein großes Integrationsprojekt. Ebenso wichtig: Alle KI-Entwicklungen erfüllen die Anforderungen des Datenschutzes, die Daten bleiben in Europa, und es bleibt transparent, wo die KI läuft, welche Daten sie nutzt und wie die Ergebnisse zustande kommen.Dominik Seng, Head of Value Creation bei Altamount, kommentiert:"Unsere Kunden brauchen einen Partner, der ihre Regeln, ihren Arbeitsalltag und ihre Systeme kennt und KI sicher in diesen Systemen einsetzt. Mit Ignite tun wir das gruppenweit, damit Altamount zum führenden KI-Partner für die Kunden im öffentlichen Sektor wird, die wir seit Jahrzehnten betreuen."Die Grundlage dafür wurde in der Gruppe mit dem eigenen AI Hub gelegt, der den Teams Zugriff auf aktuelle KI-Modelle bietet, während die Daten in den Netzwerken der Unternehmen bleiben. Personenbezogene und vertrauliche Daten werden herausgefiltert, und jedes Unternehmen kann darauf eigene Wissensdatenbanken und KI-Assistenten aufbauen. Was ein Unternehmen entwickelt, können alle anderen ebenfalls nutzen.Lennart May, Founder & MD von Altamount Ignite, erklärt:"Ignite arbeitet in den operativen Unternehmen, mit ihren Produktmanagern und Referenzkunden, denn das Fachwissen, das ein KI-Feature nützlich macht, liegt bei ihnen. Was wir beisteuern, ist ein gemeinsames technisches Fundament, Entwicklungskapazitäten und die Fähigkeit, externe Partner in einer Größenordnung zu steuern, die kein einzelnes Unternehmen allein bewältigen könnte."Erste Ergebnisse sind im Einsatz, weitere in Entwicklung. Im Mobilitätssegment von Altamount plant das ÖPNV-Dispositionssystem von PEAK Mobility nun vorausschauend über den nächsten Auftrag hinaus und berücksichtigt neue, für E-Busse relevante Kriterien. Die Personaleinsatzlösung Profahr wird mit einer generativen KI-Oberfläche neu aufgebaut, über die Dienstpläne in natürlicher Sprache angepasst werden. Im Bereich der öffentlichen Verwaltung bringt icomedias sichere, lokal betriebene KI in seine Formular- und Workflow-Lösung für Polizei und Rettungsdienste: Bildanalyse, Transkription und Dokumentzusammenfassungen. Die IQ.Suite von GBS entwickelt sich hin zu einer KI-basierten Kontextualisierung, beginnend mit einem Agenten für Sammelpostfächer, der den manuellen Aufwand deutlich reduziert. Im Energiebereich setzt Somentec KI-gestützte Anomalieerkennung auf Zählerstands- und Abrechnungsdaten ein - das senkt den manuellen Aufwand und verbessert die Datenqualität.Das ist nur der Anfang. Weitere Lösungen sind in Vorbereitung, und Ignite wird jedes Unternehmen unterstützen, das künftig zu Altamount stößt.Pressekontakt:Dominik SengAltamount Sotwaredominik.seng@altamount.deOriginal-Content von: Altamount Software GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178891/6351992