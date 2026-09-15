Frankfurt am Main (ots) -Zum "hr3 Weihnachtssingen" am Samstag, 19. Dezember, im Deutsche Bank Park in Frankfurt begrüßt Morningshow-Moderator Tobi Kämmerer besondere Stargäste: Alec & Sascha von der Country-Rockband "The BossHoss" werden gemeinsam mit den Menschen im Stadion für eine ganz besondere weihnachtliche Stimmung sorgen. Unterstützt wird das "hr3 Weihnachtssingen" von der Deutschen Bank.Wo normalerweise Spiele der Fußball-Bundesliga sowie von Welt- und Europameisterschaften stattfinden, da bringt hr3 Tausende zusammen, um die Tradition des gemeinsamen Singens zur Weihnachtszeit miteinander zu erleben. Durch den stimmungsvollen Abend führt und dirigiert Tobi Kämmerer, an dem alle Besucherinnen und Besucher gemeinsam bekannte Weihnachtslieder wie "Stille Nacht, heilige Nacht", "O du fröhliche" oder "We Wish You A Merry Christmas" singen.Alec & Sascha von "The BossHoss" auf der hr3-BühneMusikalisch unterstützt werden Tobi Kämmerer und das Publikum von Alec & Sascha von "The BossHoss". Die Berliner Musiker sind mit ihrer Band seit zwei Jahrzehnten ein gefragter nationaler Country-Rock-Act und auch international immer wieder auf Tour. Mit "The BossHoss" feierten die beiden Hits wie "Don't Gimme That", "Hey Ya" und "Dos Bros". Begleitet werden Alec & Sascha von "The BossHoss", Tobi Kämmerer und das Publikum außerdem von der Band "StreetLIVE family". An den Eingängen werden kostenlose Programmhefte mit den Liedtexten verteilt, damit alle mitmachen können.Für eine festliche Stimmung sorgen zudem hunderte Musikerinnen und Musiker die zeitgleich - im Sinne der Konzertreihe "The Grand Jam" - Weihnachtslieder spielen werden. Der Vorverkauf zu diesem musikalischen Großereignis vor dem Heiligabend ist bereits gestartet. Unterstützt wird das "hr3 Weihnachtssingen" von der Deutschen Bank."The Grand Jam"Es wird nicht nur gesungen, sondern auch musiziert: Musikerinnen und Musiker aller Levels werden gemeinsam beim "hr3 Weihnachtssingen" die beliebtesten Weihnachtslieder spielen. Mit Hilfe von Coaches und Tutorials bereiten sie sich vor. Das Konzept der Konzertreihe "The Grand Jam" begeistert seit Jahren, im Juli haben die Akteure sogar einen Weltrekord aufgestellt, 1.277 Musikerinnen und Musiker haben zeitgleich musiziert.Die Tickets sind über www.deutschebankpark.de erhältlich. Weitere Informationen gibt es on air in der hr3-Morningshow, via hr3 Instagram (https://www.instagram.com/hr3/), hr3 Facebook (https://www.facebook.com/hr3/) und auf hr3.de. Auskunft erhalten Interessierte ebenfalls auf den Kanälen des Deutsche Bank Parks.Empfehlenswert ist die Anfahrt mit Bussen und Bahnen. Diese können mit den Eintrittskarten kostenlos genutzt werden.Presse-Akkreditierungen an:Sebastian Hübl, hr-Kommunikation, sebastian.huebl@hr.de"hr3 Weihnachtssingen" - unterstützt durch die Deutsche BankDatum: Samstag, 19. Dezember 2026Ort: Deutsche Bank Park, Mörfelder Landstraße 362, 60528 Frankfurt-SüdEinlass: 16 Uhr, Konzertbeginn: 18 UhrDurchführung: Eintracht Frankfurt Stadion GmbH in Kooperation mit hr3Tickets (inkl. MwSt., VVK-Gebühr, Systemgebühr, RMV) unter www.deutschebankpark.deFür Erwachsene gibt es Sitzplätze ab 19,90 Euro. Für Kinder (4-11 Jahre) kostet der Eintritt 14,90 Euro. Jugendliche (12-17) zahlen 17,90 Euro. Kinder unter 4 Jahren haben freien Eintritt, aber keinen Sitzplatzanspruch.Tickets für Personen mit Handicap und/oder im Rollstuhl sind ebenfalls ab 17,90 Euro erhältlich, Interessierte wenden sich bitte per E-Mail an ticketing@deutschebankpark.dePressekontakt:PressereferentSebastian HüblTelefon: +49 (0)69 155-3789E-Mail: sebastian.huebl@hr.deDieser Kontakt ist nur für Presseanfragen.Original-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6351999