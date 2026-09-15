The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.09.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.09.2026
ISIN Name
LU0125743XXX AXA WF-EUR.SMALL CAP FD INVESTMENT
LU0125741XXX AXA WF-EUR.SMALL CAP AT INVESTMENT
LU0125731XXX AXA WF-EUR.SMALL CAP AD INVESTMENT
LU0125743XXX AXA WF-EUR.SMALL CAP FT INVESTMENT
XS2012546XXX INDONESIA 19/26
XS1878191XXX AMADEUS IT GRP 18/26 MTN
DE000LB1BXXX LBBW STUFENZINS 16/26
DE000DDA0XXX DZ BANK IS.A1115
CH0506071XXX BC.C.IN(BCI) 20/26 MTN
DE000DFK0XXX DZ BANK IS.A1499 VAR
CH0384125XXX PFBK SCHW.HYP. 17-26 654
XS2406607XXX TEV.P.F.N.II 21/30
IT0005562XXX BANCO BPM 23/26 MTN
XS2684974XXX BK MILLENNI. 23/27 FLR
XS2592804XXX TEV.P.F.N.II 23/29
US88167AAXXX TEVA P.F.III 23/29
DE000CZ45XXX COBA 24/26 S.1051
AT0000A35XXX BAWAG WOHNB. 23/26
DE000DW6CXXX DZ BANK IS.A2211
USU7965TAXXX NY LIFE GLBL 23/26 REGS
XS2688851XXX GS F.C.INTL 24/26 MTN
DE000HLB5XXX LB.HESS.THR.CARRARA09P/24
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.09.2026
ISIN Name
LU0125743XXX AXA WF-EUR.SMALL CAP FD INVESTMENT
LU0125741XXX AXA WF-EUR.SMALL CAP AT INVESTMENT
LU0125731XXX AXA WF-EUR.SMALL CAP AD INVESTMENT
LU0125743XXX AXA WF-EUR.SMALL CAP FT INVESTMENT
XS2012546XXX INDONESIA 19/26
XS1878191XXX AMADEUS IT GRP 18/26 MTN
DE000LB1BXXX LBBW STUFENZINS 16/26
DE000DDA0XXX DZ BANK IS.A1115
CH0506071XXX BC.C.IN(BCI) 20/26 MTN
DE000DFK0XXX DZ BANK IS.A1499 VAR
CH0384125XXX PFBK SCHW.HYP. 17-26 654
XS2406607XXX TEV.P.F.N.II 21/30
IT0005562XXX BANCO BPM 23/26 MTN
XS2684974XXX BK MILLENNI. 23/27 FLR
XS2592804XXX TEV.P.F.N.II 23/29
US88167AAXXX TEVA P.F.III 23/29
DE000CZ45XXX COBA 24/26 S.1051
AT0000A35XXX BAWAG WOHNB. 23/26
DE000DW6CXXX DZ BANK IS.A2211
USU7965TAXXX NY LIFE GLBL 23/26 REGS
XS2688851XXX GS F.C.INTL 24/26 MTN
DE000HLB5XXX LB.HESS.THR.CARRARA09P/24
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